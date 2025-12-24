কেটি পেরির সাবেক স্বামীর বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের নতুন অভিযোগ

কেটি পেরির সাবেক স্বামীর বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের নতুন অভিযোগ
ব্রিটেনের জনপ্রিয় কৌতুকশিল্পী ও অভিনেতা রাসেল ব্র্যান্ড। তিনি মার্কিন সংগীতশিল্পী কেটি পেরির সাবেক স্বামী। তার বিরুদ্ধে আবার নতুন করে ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের আরও দুটি নতুন অভিযোগ আনা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) দেশটির পুলিশ এই অভিযোগ দায়েরের তথ্য নিশ্চিত করেছে।
পুলিশ জানায়, নতুন অভিযোগ দুটি আরও দুই নারীর করা। এর আগে চলতি বছরের এপ্রিলে চার নারীর অভিযোগের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে পাঁচটি অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল। সব মিলিয়ে এখন ছয় নারীর অভিযোগে অভিযুক্ত হলেন ব্র্যান্ড।
এর আগে ১৯৯৯ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার বিরুদ্ধে একটি ধর্ষণ, একটি মুখে ধর্ষণ, দুটি যৌন নিপীড়ন এবং একটি শালীনতাবিরোধী আচরণের অভিযোগ আনা হয়। এসব অভিযোগে তিনি মে মাসে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছিলেন।
লন্ডনের মহানগর পুলিশ এক বিবৃতিতে জানায়, নতুন করে তদন্তের পর অতিরিক্ত অভিযোগ যুক্ত করা হয়েছে। ফলে মামলার পরিধি আরও বিস্তৃত হলো।
পঞ্চাশ বছর বয়সী রাসেল ব্র্যান্ডকে আগামী ২০ জানুয়ারি ওয়েস্টমিনস্টার ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির হতে সমন জারি করা হয়েছে। এর আগে দায়ের হওয়া পাঁচটি অভিযোগের বিচার শুরু হওয়ার কথা রয়েছে আগামী ১৬ জুন, সাউথওয়ার্ক ক্রাউন আদালতে।
