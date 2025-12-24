ট্রেলারেই বাজিমাত, বিশ্বজুড়ে ঝড় তুলেছে ‘দ্য ওডিসি’

ট্রেলারেই বাজিমাত, বিশ্বজুড়ে ঝড় তুলেছে ‘দ্য ওডিসি’
‘ওপেনহাইমার’-এর অভাবনীয় সাফল্যের পর এবার গ্রিক মহাকাব্যের পথে পা বাড়ালেন ক্রিস্টোফার নোলান। কিংবদন্তি গ্রিক কবি হোমারের অমর সৃষ্টি ‘দ্য ওডিসি’ নিয়ে নির্মাণ করছেন তার নতুন সিনেমা। ছবির নামও রেখেছেন ‘দ্য ওডিসি’।
ছবির ট্রেলার প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম ঝলকেই বিশ্বজুড়ে ঝড় তুলেছে ছবিটি। প্রায় দুই মিনিটের এই ট্রেলারেই স্পষ্ট, দর্শক অপেক্ষা করছে এক অনন্য মহাকাব্যিক অভিজ্ঞতার জন্য।
গ্রিক বীর ওডিসিয়াসের দীর্ঘ, বিপদসংকুল ঘরে ফেরার যাত্রাকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে ‘দ্য ওডিসি’। ট্রোজান যুদ্ধে অংশ নিতে গিয়ে এক দশক রণাঙ্গনে কাটানোর পর দেশে ফেরার পথে ভাগ্যের নির্মম খেলায় সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন ওডিসিয়াস। ভয়াল সমুদ্র, অচেনা দ্বীপ, অদ্ভুত প্রাণী, দেব-দেবীর রোষসহ সব বাধা পেরিয়ে প্রায় ২০ বছর পর নিজ রাজ্য ইথাকায় ফেরার সংগ্রামই এই মহাকাব্যের মূল সুর।
ট্রেলারের শুরুতেই চোখে পড়ে ট্রয় যুদ্ধের পরিত্যক্ত প্রান্তর ও শত শত সমাধির দৃশ্য। এরপর ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে ওডিসিয়াসের রোমহর্ষক সমুদ্রযাত্রা। কখনো তীব্র ঝড়, কখনো শত্রুর আক্রমণ, কখনো ভুল পথে পা বাড়ানোর ভয়। প্রতিটি ফ্রেমেই নোলানের স্বাক্ষর হিসেবে আছে বিস্ময়, রহস্য আর নিখুঁত নির্মাণ।
ওডিসিয়াস চরিত্রে অভিনয় করেছেন ম্যাট ডেমন। তার উপস্থিতিই ট্রেলারের মূল আকর্ষণ। অল্প ঝলকে দেখা যায় তার ছেলে টেলিমাকাসের ভূমিকায় টম হল্যান্ড এবং স্ত্রী পেনেলোপের চরিত্রে অ্যান হ্যাথাওয়েকে। ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন রবার্ট প্যাটিনসন, জেন্ডায়া, শার্লিজ থেরন, মিয়া গোথ, বেনি সাফডি ও জন বার্নথালসহ একঝাঁক তারকা। যদিও ট্রেলারে তাদের সবার দেখা মেলেনি।
নোলান এই সিনেমার জন্য ব্যবহার করেছেন অত্যাধুনিক আইম্যাক্স ক্যামেরা। জানা গেছে, মহাকাব্যিক গল্পকে পর্দায় জীবন্ত করে তুলতে প্রায় ২০ লাখ ফুট ফিল্ম ব্যবহার করা হয়েছে।
বহুল প্রতীক্ষিত ‘দ্য ওডিসি’ বিশ্বজুড়ে মুক্তি পাবে ২০২৬ সালের ১৭ জুলাই। ট্রেলার দেখেই দর্শকদের ধারণা, নোলানের হাত ধরে জন্ম নিতে চলেছে আরেকটি স্মরণীয় সিনেমা-অভিজ্ঞতা।
