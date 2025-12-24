  2. বিনোদন

আরশের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ছবি ভাইরাল, শুটিংয়ে ব্যস্ত সুনেরাহ

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৫৩ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
আরশের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ছবি ভাইরাল, শুটিংয়ে ব্যস্ত সুনেরাহ
সুনেরাহ ও আরশ খান

নেপালের পাহাড়ি এলাকায় শুটিংয়ে ব্যস্ত অভিনেত্রী সুনেরাহ বিনতে কামাল। সোমবার থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘুরছে তার ও অভিনেতা আরশ খানের একটি রোমান্টিক অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি। ছবিটি প্রকাশের পর ভক্ত ও সহকর্মীরা বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন।

কেউ দুজনকে সম্পর্কে জড়িয়েছেন বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন। কেউ নতুন জীবনের জন্য সুনেরাহকে শুভকামনা জানাচ্ছেন। আবার কেউ লিখেছেন, ‘নাটকের দৃশ্য’।

সুনেরাহর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না বলে দাবি করেন। তিনি বলেন, ‘আমি এখন মাইনাস ডিগ্রি তাপমাত্রায় কাঁপছি। এখানে মাইনাস ডিগ্রিতে কাজ করতে হচ্ছে। মেকআপ নেয়ার সময়ও কাঁপুনি থামে না। এত শীত আগে জানলে শুটিংয়ে আসতাম কিনা, জানি না।’

শুটিংয়ের কারণে ছবিটি পোস্ট হওয়ার পর বিভিন্ন গ্রুপে দ্রুত ছড়িয়ে পড়লেও সুনেরাহ তেমন কিছু দেখার সুযোগ পাননি। আরশের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়েও স্পষ্ট করে মুখ খুলেননি তিনি।

সুনেরাহ বলেন, ‘অংশু ভাইয়ার কাজের ওপর আমার ভরসা আছে। সে বিশ্বাস থেকেই এমন পরিস্থিতিতেও কাজটি উপভোগ করছি। এখানে দারুণ একটি লুকে অভিনয় করছি।’ 

অংশুর সঙ্গে সুনেরাহর এ আস্থা নতুন নয়। এর আগে ‘ন ডরাই’ সিনেমায় তাদের কাজ দর্শক ও সমালোচকের প্রশংসা কুড়িয়েছিল। সে সিনেমাই সুনেরাহকে এনে দিয়েছিল জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। তাই নতুন প্রজেক্টের প্রস্তাব পেতেই তিনি দ্বিতীয়বার ভাবেননি।

সুনেরাহ বলেন, ‘আমি জানি আবারও একটি ভালো কাজ করতে যাচ্ছি। ভালো গল্প আছে, লোকেশনের বৈচিত্র্য আছে। দর্শক আমাকে এমনভাবে আগে কখনো দেখেননি।’

নাটক না ওটিটি, কোন মাধ্যমের কাজ তা এখনই প্রকাশ্যে আনছেন না তিনি। সুনেরাহ বলেন, ‘এটি একটি সারপ্রাইজ। এখনই কিছু বলতে চাই না। তবে খুব তাড়াতাড়ি কাজটি মুক্তি পাবে।’

 

