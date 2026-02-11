ভোটার গোপন কক্ষে মোবাইল ব্যবহার করতে পারবেন না: ইসি সানাউল্লাহ

রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ/ছবি: সংগৃহীত
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এদিন ভোটার ভোটকেন্দ্রের গোপন কক্ষের ভেতরে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।
মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান তিনি।
কমিশনার সানাউল্লাহ বলেন, ‘ভোটকেন্দ্রের গোপন কক্ষ, যেখানে মার্কিং প্লেস বা ভোটে সিল দেওয়া হয় সেখানে ভোটার ফোন দিতে পারবেন না। ভেতরে ভোটার ছাড়া কেউ যেতে পারবেন না। এমনকি ভোটারও ভেতরে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না। এটা একদম পরিষ্কার করে দিলাম। কারণ মোবাইল এখন আমাদের শরীরের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে।’
তিনি জানান, ফোন ব্যবহারে বিধিনিষেধ আরোপ করে যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল তা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও নির্বাচনি কর্মীদের জন্য প্রযোজ্য। অন্যদিকে, জুলাই মাসে যে নীতিমালা করা হয়েছে সাংবাদিক এবং পর্যবেক্ষকদের জন্য তা অনুযায়ী তারা সবকিছু ব্যবহার করতে পারবেন। নীতিমালায় কোনো পরিবর্তন করা হয়নি।
কমিশনার সানাউল্লাহ বলেন, একজন সাংবাদিক মোবাইল ফোন নিয়ে কেন্দ্রে তো ঢুকতে পারবেনই, এমনকি উনি কক্ষে ঢুকে ভিডিও করতে ও ছবি তুলতে পারবেন। তাকে অনুমতি দেওয়া সময়ের মধ্যে তিনি এসব করতে পারলেও কক্ষের ভেতরে গিয়ে সাক্ষাৎকার নিতে বা সরাসরি সম্প্রচার করতে পারবেন না।