২০২৫ সালে মুক্তি পাওয়া সবচেয়ে বাজে সিনেমাগুলো

২০২৫ সালে মুক্তি পাওয়া সবচেয়ে বাজে সিনেমাগুলো
সিনেমা খারাপ হলে উপভোগ্য হয় না। তবে খারাপ সিনেমা নিয়ে কথা বলা মজার হতে পারে। বরং খারাপ সিনেমা নিয়ে আলোচনা গুরুত্বপূর্ণও। খারাপ সিনেমা আমাদের শেখায় সিনেমা নির্মাণের কোন ভুলগুলো এড়ানো উচিত। আমেরিকান চলচ্চিত্র সমালোচক ওয়েন গ্লেইবারম্যান ও জনপ্রিয় গণমাধ্যম ভ্যারাইটি চিফ ফিল্ম ক্রিটিক পিটার ডেব্রুজে নির্বাচন করেছেন চলতি বছরে হলিউডের ৫টি করে ১০টি বাজে সিনেমা। সেই সিনেমাগুলোর তালিকা ও আলোচনা রইলো।
ওয়েন গ্লেইবারম্যানের তালিকার ছবিগুলো-
ইডেন
রন হাওয়ার্ড পরিচালিত ঐতিহাসিক নাটক ‘ইডেন’ থেকে সিনেমাটি নির্মাণ করা হয়েছে। ১৯২৯ সালের গালাপাগোস দ্বীপের ঘটনা এতে উঠে এসেছে। জুড ল এবং ড্যানিয়েল ব্রুহল অভিনীত এই সিনেমা চরিত্রগুলোকে বিরক্তিকর করে তোলে। সিনেমার শিরোনাম ‘ইডেন’ কিন্তু আসলে এটি এক অসহনীয়, এলোমেলো নরক।
ফাইভ নাইটস অ্যাট ফ্রেডিস ২
জনপ্রিয় হরর ভিডিও গেমের সিনেমা রূপান্তর এটি। হরর সিনেমা হলেও কোনো ভয় নেই এতে। গল্পটিও জটিল। দর্শকের জন্য কেবল বড় বড় সংলাপের বিরক্তি আছে। ভারী মেটাল অ্যানিমেট্রনিক চরিত্রগুলো একদমই আনাড়ি।
দ্য টেস্টামেন্ট অফ অ্যান লি
১৮শ শতকের শেকার ধর্ম প্রতিষ্ঠাতা অ্যান লি’র জীবনের উপর ভিত্তি করে তৈরি সিনেমা এটি। অমান্দা সেফ্রিড অভিনীত সিনেমাটিতে নাটকীয়তা নেই। দীর্ঘ ১৩৭ মিনিট দেখতে দেখতে প্রায় শাস্তির মতো মনে হবে।
হারি আপ টুমরো
দ্য উইকেন্ডের অভিনীত পপ স্টার কাহিনী। সিনেমা আত্মমগ্ন, অতিরিক্ত নাটকীয় এবং জটিল, দর্শককে বিরক্ত করে।
অ্যানিমোন
ড্যানিয়েল ডে-লুইসের অভিনয় সহ একটি ফিল্ম, যা পিতৃভক্তির কারণে নির্মিত হলেও গল্প ধীর, জটিল এবং চরিত্র অতিরিক্ত অভিনীত।
ভ্যারাইটি চিফ ফিল্ম ক্রিটিক পিটার ডেব্রুজের নির্বাচিত ৫টি বাজে সিনেমা-
দ্য লাইফ অফ চক
মাইক ফ্ল্যানাগানের পরিচালিত, যান্ত্রিক, অতিরিক্ত নাটকীয়তা ও আবেগপ্রবণতা ছবিটির প্রতি বিরক্তি তৈরি করে। প্রধান চরিত্র চক হিসেবে অভিনয় করেছেন টম হিডলস্টন। এর গল্প খুবই কল্পিত ও অর্থহীন।
দ্য ইলেকট্রিক স্টেট
সায়মন স্টালেনহাগের সাই-ফাই বইয়ের সিনেমা থেকে রূপান্তর করা হয়েছে সিনেমাটি। চিত্রধারণ সুন্দর হলেও গল্প একেবারেই হাস্যকর। মনে হবে একদল বোকা মানুষ এই সিনেমাটি বানিয়েছেন। চরিত্রে ও গল্পে কোনো প্রাণ নেই।
ওয়ার অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস
রাশিয়ান ভিএফএক্স বিশেষজ্ঞ পরিচালিত সিনেমাটি আমাজনের সরাসরি মুক্তি পায়। আইস কিউবের চরিত্র দর্শককে বিরক্ত করে।
দ্য অ্যাক্টর
এটি নির্মাণ করেছেন ডিউক জনসন। স্মৃতি হারা এক মানুষের গল্প এই সিনেমায় তুলে ধরা হয়েছে। চরিত্রে কোনো প্রাণ নেই।
প্রেজেন্স
স্টিভেন সোডারবার্গের ভূত নিয়ে হরর সিনেমা। অপ্রিয়, ক্লান্তিকর, দর্শককে বিনোদন দেয় না।
অমর্যাদাকর সিনেমা ‘স্নো হোয়াইট’
ডিজনির প্রথম অ্যানিমেটেড সিনেমার লাইভ-অ্যাকশন রিমেক এটি। মূল সিনেমার জাদু এতে পাওয়া যায় না। চরিত্রগুলো ব্যর্থ। গল্পটিও নীরস করে ফেলা হয়েছে।
এলআইএ