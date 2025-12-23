ছেলের বিয়ের সুখবর জানালেন আসিফ, নবদম্পতির জন্য দোয়া চাইলেন

ছেলের বিয়ের সুখবর জানালেন আসিফ, নবদম্পতির জন্য দোয়া চাইলেন
ছেলের বিয়ের আনন্দঘন খবর ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আসিফ। আজ সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) নিজের ফেসবুক স্ট্যাটাসে তিনি জানিয়েছেন, তার ছোট ছেলে শাফায়াত আসিফ রুদ্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন।
আসিফ লিখেছেন, জনাব বাদল শাহরিয়ারের মেয়ে লামিয়া তানজিম শ্রেয়সী এখন তাদের পরিবারের নতুন সদস্য। রুদ্র ও শ্রেয়সী নতুন জীবনে পা রেখেছেন জানিয়ে নবদম্পতির দাম্পত্য জীবন সুখী ও সুন্দর হোক-এমন কামনাও করেছেন তিনি। একই সঙ্গে ছেলে ও বৌমার জন্য সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন গায়ক।
স্ট্যাটাসে আসিফ আরও উল্লেখ করেন, তার বড় ছেলে শাফকাত আসিফ রণ বর্তমানে কানাডার টরন্টোতে একটি ব্যাংকে সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করছেন। ছুটি না পাওয়ায় তিনি বিয়েতে উপস্থিত থাকতে পারেননি। পাশাপাশি বড় বৌমা ইসমাত শেহরীন ঈশিতার পরীক্ষার কারণে তিনিও টরন্টোতেই ছিলেন। তাদের অনুপস্থিতি খুব মিস করছেন বলেও অনুভূতি প্রকাশ করেন আসিফ।
সবশেষে সবার উদ্দেশে ভালোবাসা জানিয়ে তিনি লেখেন, “সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন। ভালোবাসা অবিরাম।” গায়কের এই স্ট্যাটাসে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনে ভাসছেন রুদ্র-শ্রেয়সী দম্পতি।
এমএমএফ