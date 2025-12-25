  2. বিনোদন

আত্মগোপনে থাকা নায়ক রিয়াজের মৃত্যুর গুজব নিয়ে মুখ খুললেন স্ত্রী

প্রকাশিত: ০২:২৬ পিএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
হঠাৎ করেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে ঢালিউডের জনপ্রিয় চিত্রনায়ক রিয়াজ আহমেদের মৃত্যুর খবর। মুহূর্তেই সেই খবর ঘিরে ভক্ত-অনুরাগীদের মধ্যে তৈরি হয় আতঙ্ক, উদ্বেগ আর নানা প্রশ্ন। তবে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এই খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও গুজব।

মঙ্গলবার দুপুরের পর থেকে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম ও মেসেজিং প্ল্যাটফর্মে রিয়াজের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই শোকবার্তা জানাতে শুরু করেন, আবার অনেকে বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়েন।

কিন্তু বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রিয়াজের মৃত্যুর বিষয়ে তারা কোনো ধরনের তথ্য পাননি।

বুধবার সন্ধ্যায় রিয়াজের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে স্পষ্টভাবে জানানো হয়, তিনি জীবিত এবং সুস্থ আছেন। এ বিষয়ে রিয়াজের স্ত্রী তিনা বলেন, ‘এই ধরনের খবর একেবারেই সত্য নয়। রিয়াজ যেখানেই আছে, ভালো আছে।’

তার এই বক্তব্যে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরে এসেছে ভক্তদের মধ্যে।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের পর থেকেই রিয়াজ লোকচক্ষুর আড়ালে রয়েছেন বলে নানা আলোচনা চলছে। তার বর্তমান অবস্থান নিয়ে রয়েছে নানা জল্পনা। কেউ বলছেন তিনি দেশের বাইরে, আবার কেউ মনে করছেন দেশেই রয়েছেন তবে প্রকাশ্যে আসছেন না। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর ব্যবহৃত মোবাইল নম্বর বন্ধ থাকায় এই গুজব আরও ডালপালা মেলে।

শেখ হাসিনার পতনের আগ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন রিয়াজ। বিভিন্ন সময়ে দলীয় কর্মসূচি ও প্রচারণায় তাকে দেখা গেছে। বিশেষ করে চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা নিয়ে দেওয়া তার বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছিল।

নব্বইয়ের দশকের শেষভাগে চলচ্চিত্রে যাত্রা শুরু করে টানা প্রায় দুই দশক ঢালিউডে দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করেছেন রিয়াজ। ‘বাংলার নায়ক’ সিনেমার মাধ্যমে তার অভিষেকের পর উপহার দিয়েছেন অসংখ্য জনপ্রিয় ও ব্যবসাসফল চলচ্চিত্র। দর্শকদের কাছে তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন একজন নির্ভরযোগ্য নায়ক হিসেবে।

রিয়াজ অভিনীত সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা ‘অপারেশন সুন্দরবন’ মুক্তি পায় ২০২২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর। এরপর আর কোনো নতুন কাজে তাকে দেখা যায়নি।

 

