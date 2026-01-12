দুই দলের আয়োজনে সেলিম আল দীন স্মরণোৎসব

দুই দলের আয়োজনে সেলিম আল দীন স্মরণোৎসব
নাট্যাচার্য সেলিম আল দীনের ১৮তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে শুরু হচ্ছে তিন দিনব্যাপী স্মরণোৎসব। আয়োজন করছে দুটি জনপ্রিয় নাট্যদল স্বপ্নদল ও ঢাকা থিয়েটার। চলবে ১৪ থেকে ১৬ জানুয়ারি। উৎসব হবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির স্টুডিও থিয়েটারে।
ঢাকা থিয়েটারের আয়োজন
১৪ জানুয়ারি: সকাল ১০টায় সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বিকেল ৪টায় সেমিনার ‘বাঙালির নন্দনসূত্র ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্ব’, সন্ধ্যা ৭টায় দেয়াল নাটকের মঞ্চায়ন (নির্দেশনা: অনিক ইসলাম)।
১৫ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬:৩০: নাটক নিমজ্জন (নির্দেশনা: নাসির উদ্দীন ইউসুফ)।
১৭ জানুয়ারি: জাতীয় নাট্যশালায় নাটক রঙমহাল (নির্দেশনা: ফারুক আহমেদ)।
স্বপ্নদলের অনুষ্ঠানসূচি
১৪ জানুয়ারি (বুধবার): সকাল ১০টায় পুরাতন কলাভবন থেকে সেলিম আল দীনের সমাধি পর্যন্ত স্মরণ শোভাযাত্রা ও পুষ্পাঞ্জলি।
১৪ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৭টায়: স্টুডিও থিয়েটারে চিত্রাঙ্গদা নাটকের ১২১তম মঞ্চায়ন।
১৬ জানুয়ারি (শুক্রবার): স্টুডিও থিয়েটারে হরগজ নাটকের ৫০তম প্রদর্শনী।
স্বপ্নদলের নির্দেশক জাহিদ রিপন বলেন, ‘নাট্যগুরু সেলিম আল দীন আমাদের পরামর্শে চিত্রাঙ্গদা প্রযোজনা তৈরি করেছিলেন। তিনি বাংলা নাট্যরীতি পুনর্নির্মাণ ও গবেষণায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। স্মরণোৎসবে চিত্রাঙ্গদা ও হরগজ মঞ্চায়ন তাই বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।’
উভয় আয়োজনেই থাকছে নাট্যচর্চা, আলোচনাসভা, শিল্পকলা চত্বর সজ্জা, এবং নাট্যাচার্যের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা।
এলআইএ