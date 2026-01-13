  2. বিনোদন

আফরান নিশোর মা হয়ে সিনেমায় ফিরলেন ডলি জহুর

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৪৭ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
ডলি জহুর

দীর্ঘদিন ধরে টেলিভিশন নাটকে নিয়মিত কাজ করলেও সিনেমা থেকে অনেকটাই দূরে ছিলেন অভিনেত্রী ডলি জহুর। নতুন খবর হলো আবারও সিনেমায় দেখা যাবে তাকে। নির্মাতা রেদোয়ান রনি পরিচালিত ‘দম’ সিনেমায় একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে তিনি অভিনয় করবেন।

ডলি জহুর জানান, এফডিসির নিয়মিত সিনেমা তিনি বহু বছর করেননি। ‘দম’ ছবির গল্প, লোকেশন ও পরিচালকের কাজের ধরন ভালো লাগায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আবারও চলচ্চিত্রে অভিনয়ের। পরিচালক সম্পর্কে ডলি জহুর বলেন, 'রেদোয়ান রনি খুব মেধাবী ও সিনসিয়ার পরিচালক। আগের কাজগুলোতেও সেটা দেখা গেছে। এই সিনেমায়ও ভালো করছেন।'

জানা গেছে ‘দম’ সিনেমায় তিনি অভিনয় করছেন আফরান নিশোর মায়ের চরিত্রে। পুত্রবধূর চরিত্রে রয়েছেন পূজা চেরি। শুটিং সেট নিয়ে ডলি জহুর বলেন, ‘চলনবিলের মাঝখানে সুন্দর করে সেট তৈরি করা হয়েছে। ভালো কাজের জন্য যা দরকার, সবই আছে।’

এদিকে, সম্প্রতি ‘পরম্পরা’ নামে একটি নতুন ধারাবাহিকে অভিনয় করেন ডলি জহুর। এর প্রচার শুরু হয়েছে।

২০১১ সালে সর্বশেষ সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন ডলি জহুর। এ পর্যন্ত তিনি ১৬১টি সিনেমায় অভিনয় করেন। তার অভিনীত প্রথম সিনেমা রহিম নওয়াজ পরিচালির ‘অসাধারণ’।

 

