বস্তি থেকে গ্যাংস্টার, ভয়ংকর এক গোলাপীর গল্প

বস্তি থেকে গ্যাংস্টার, ভয়ংকর এক গোলাপীর গল্প
বাংলা টিভি নাটকে প্রেম-বিরহের গল্পই বেশি দেখা যায়। তবে এবার সেই ধারা ভেঙে আসছে নারী কেন্দ্রিক এক অ্যাকশন–থ্রিলার। নাম ‘গোলাপী’। যেখানে ভয়ংকর এক গ্যাংস্টার চরিত্রে হাজির হচ্ছেন তানজিন তিশা।
নাটকটির গল্প আবর্তিত হয়েছে বস্তির প্রেক্ষাপটে। সাধারণ এক মেয়ের জীবনের উত্থান-পতন, সংগ্রাম এবং অপরাধ জগতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে এতে। ‘গোলাপী’ চরিত্রে তানজিন তিশাকে দেখা যাবে একাধারে দুই ভিন্ন রূপে। সেটি তার অভিনয়জীবনের অন্যতম চ্যালেঞ্জিং কাজ বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।
নাটকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আছেন তৌসিফ মাহবুব। চিত্রনাট্য লিখেছেন মেজবাহ উদ্দিন সুমন এবং পরিচালনা করেছেন নির্মাতা রুবেল হাসান। ক্যামেরার পেছনে ছিলেন রাজু রাজ।
নির্মাতার ভাষ্য, এতে শুধু গ্যাংস্টার গল্পই নয়; বস্তির চালচিত্র, পকেটমার চক্র, গ্যাং রাজনীতি ও পুলিশি অভিযানের উত্তেজনাও উঠে এসেছে। পাশাপাশি রয়েছে রোমান্টিক আবহ। সব মিলিয়ে ‘গোলাপী’কে তিনি অ্যাকশন, সাসপেন্স ও আবেগের মিশেলে পূর্ণাঙ্গ বিনোদন হিসেবে দেখছেন।
নাটকটি প্রযোজনা করেছে সিএমভি। প্রযোজক এস কে সাহেদ আলী পাপ্পু জানান, সিনেমার আদলে নির্মিত এ নাটকটি দর্শকদের বড় পর্দার অনুভূতি দেবে। সদ্য শুটিং শেষ হয়েছে, বর্তমানে সম্পাদনার কাজ চলছে।
আসন্ন ঈদ উৎসবে সিএমভির ইউটিউব চ্যানেলে মুক্তি পাবে ‘গোলাপী’।
