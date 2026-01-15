পরীমনির কাছ থেকে মুক্তি চান আসিফ, প্রশ্ন জেমস-শাকিবের কাছেও

  2. বিনোদন

প্রকাশিত: ০২:৫৮ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
স্পষ্টভাষী মন্তব্য ও সোজাসাপ্টা প্রকাশের জন্য আলাদা পরিচিতি গড়ে তুলেছেন জনপ্রিয় গায়ক ও সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর। নিজের ভাবনা কখনো লুকান না এই গায়ক, আর সেই কারণে মাঝে মাঝে প্রশংসার পাশাপাশি সমালোচনারও মুখোমুখি হতে হয় তাকে।

সম্প্রতি এক বেসরকারি টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে হাজির হন আসিফ। সেখানে উপস্থাপক দেশের কয়েকজন তারকার নাম উল্লেখ করে জানতে চান, সামনে থাকলে তাদের কী প্রশ্ন করতে চান আসিফ।

এই প্রসঙ্গে আসিফ বলেন, অভিনেত্রী পরীমনিকে নিয়ে তার প্রশ্নটি সরাসরি। আসিফ বলেন, ‘পরীমনিকে যতটুকু দেখি, সে একটু খামখেয়ালী। তাকে আমি প্রশ্ন করতে চাই, ‘তুমি আমাদের মুক্তি দেবে কবে? তুমি একটা কিছু করো, সেটেল ডাউন হও। কীভাবে করবে, সেটা আমাকে বলো।’

তিনি আরও যোগ করেন, ‘পরীমনি সবসময় হাসিখুশি থাকে, সবকিছু খুব ক্যাজুয়ালি নেয়। এটা তার একটি দারুণ দিক।’

শাকিব খানকেও নিয়ে আসিফের প্রশ্ন রয়েছে। তিনি বলেন, ‘আপনি যখন ডায়লগ দেন, তখন একরকম শোনায়। কিন্তু গানের সময় হঠাৎ গলা চিকন হয়ে যায়, কিছুটা মেয়েলি শোনায়। যেখানে কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পীরা গান দিয়েছেন, সেখানে এখন যাদের সঙ্গে আপনি কাজ করছেন, সেই টোন কি ঠিক চলছে? আপনি এটি কীভাবে উপভোগ করছেন?’

এছাড়া আসিফ মনে করিয়ে দেন, প্লেব্যাক শিল্পীদের জন্য নিজস্ব ব্যাকরণ আছে। সেটার দিকে খেয়াল রাখা জরুরি।

দেশের জনপ্রিয় ব্যান্ড তারকা মাহফুজ এনাম জেমসকেও প্রশ্ন করতে চান আসিফ। তিনি বলেন, ‘আপনি এত বড় একজন শিল্পী। কিন্তু দেশের কোনো আন্দোলন বা সামাজিক সংকটে আপনাকে সক্রিয়ভাবে দেখা যায় না। ফেসবুক আছে, নানা বিষয় শেয়ার করেন, কিন্তু শিল্পীদের সমস্যা বা দেশের সংকট নিয়ে কিছু বলেন না। এর কারণ কি আমি জানতে চাইব।’

 

