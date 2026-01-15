হঠাৎ বিয়ে করে চমকে দিয়েছিলেন নাঈম-নাদিয়া

হঠাৎ বিয়ে করে চমকে দিয়েছিলেন নাঈম-নাদিয়া
ছোটপর্দার জনপ্রিয় জুটি এফ এস নাঈম ও নাদিয়া আহমেদের দাম্পত্য জীবনের এক বিশেষ দিন আজ ১৫ জানুয়ারি। ভালোবাসা, বোঝাপড়া আর পারিবারিক বন্ধনে বাঁধা এই তারকা দম্পতির বিয়ের ১০ বছর পূর্তি হলো। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সম্পর্ক যেমন পরিণত হয়েছে তেমনি দর্শকের কাছেও তারা হয়ে উঠেছেন ভালোবাসার এক নির্ভরতার নাম।
হঠাৎ করেই বিয়ের খবরে চমকে দিয়েছিলেন নাঈম-নাদিয়া। ২০১৬ সালের ১৫ জানুয়ারি, প্রেমের গুঞ্জন ছাড়াই তারা বিয়ে করেন। তখন অনেকেই অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু সময় প্রমাণ করেছে, নিঃশব্দ ভালোবাসাও গভীর হতে পারে। পরিচয় বহু দিনের হলেও একে অপরকে নতুনভাবে আবিষ্কার করার শুরুটা ২০১৫ সালের মাঝামাঝি। নাদিয়ার নাচ আর অভিনয়ের প্রতি নাঈমের মুগ্ধতা ধীরে ধীরে জায়গা করে নেয় হৃদয়ের গভীরে।
আরও পড়ুন
পূজা চেরির গায়েহলুদের ভিডিও ফাঁস
৮ দিন ধরে কথা বলতে পারছেন না শবনম ফারিয়া, কী হয়েছে অভিনেত্রীর?
নাজনীন হাসান চুমকীর পরিচালনায় একটি নাটকে একসঙ্গে অভিনয়ের সময়ই মূলত কাছাকাছি আসেন তারা। সহ-অভিনেতা হিসেবে কাজ করতে গিয়ে শুরু হয় মনের আদান-প্রদান। ক্যামেরার সামনে তৈরি হওয়া সেই রসায়ন বাস্তব জীবনেও ছড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি ধরা পড়ে দুই পরিবারের চোখেও। পরে দুই পরিবারের সম্মতিতেই জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করেন তারা।
২০১৬ সালের ১৫ জানুয়ারি বিয়ের খবর প্রকাশ করে চমকে দেন নাঈম-নাদিয়া
নাদিয়ার জীবনে এটি ছিল দ্বিতীয় বিয়ে। অতীতের অভিজ্ঞতা, ভাঙা সম্পর্ক সবকিছুর পরও নতুন করে বিশ্বাস করার সাহস করেছিলেন তিনি। আর সেই বিশ্বাসের ঠিকানাই হয়ে ওঠেন নাঈম। অন্যদিকে নাঈমের জীবনে নাদিয়াই প্রথম জীবনসঙ্গী। দায়িত্ব, যত্ন আর সম্মান দিয়ে গড়ে তুলেছেন সংসার।
দশ বছরে তারা একসঙ্গে কাটিয়েছেন অসংখ্য মুহূর্ত। কখনো ক্যামেরার আলোয়, কখনো একান্ত ঘরোয়া সুখে। অভিনয়, নাচ, পরিবার; সবকিছুর মাঝেই তারা প্রমাণ করেছেন, তারকাজীবনের ব্যস্ততার ভেতরেও সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা যায় ভালোবাসা আর বোঝাপড়ায়।
নাঈম-নাদিয়া
বিয়ের দশ বছরে পা রেখে নাঈম-নাদিয়া আজও আগের মতোই পরস্পরের পাশে। এই যুগলবন্দির জন্য শুভকামনা। ভালোবাসা থাকুক ঠিক এমনই, নিঃশব্দ কিন্তু গভীর।
এলআইএ