চলতি বছরে প্রত্যাশার শীর্ষে শাহরুখ খানের যে সিনেমা

প্রকাশিত: ০৬:৫৮ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
শাহরুখ খান

আইএমডিবি প্রকাশ করেছে ২০২৬ সালের সবচেয়ে প্রত্যাশিত ভারতীয় চলচ্চিত্রের তালিকা। সেখানে শাহরুখ খানের অ্যাকশন থ্রিলার ‘কিং’ শীর্ষ স্থান দখল করেছে। এই র‍্যাংকিং নির্ধারণ করা হয়েছে প্ল্যাটফর্মের বিশ্বব্যাপী দর্শকের আয়ত্তাধীন ব্যবহার ও পৃষ্ঠার ভিউ অনুযায়ী।

তালিকাটি ২০টি চলচ্চিত্রকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সেগুলো পাঁচটি ভাষায় তৈরি হয়েছে। শীর্ষে ১০টি হিন্দি চলচ্চিত্র রয়েছে, তারপরে আছে ৫টি তেলেগু, ৩টি তামিল, এবং যথাক্রমে ১টি করে মালয়ালম ও কন্নড় চলচ্চিত্র।

‘কিং’ ছবিতে শাহ রুখ খান তার ‘পাঠান’ ছবির পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দের সঙ্গে আবার কাজ করেছেন। এটি তার প্রায় তিন বছরের পর বড়পর্দায় প্রত্যাবর্তন। ছবিটির শীর্ষ র‍্যাংকিং প্রমাণ করে যে আন্তর্জাতিক দর্শক এবং ভক্তরা তার সিনেমায় ফিরে আসার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

‘কিং’র পরে তালিকায় রয়েছে নিতেশ তিওয়ারীর ‘রামায়ণ পার্ট ১’। এখানে অভিনয় করছেন রণবীর কাপুর ও ইয়াশ। এইচ. ভিনোথের তামিল রাজনৈতিক নাটক ‘জনা নায়গন’। যা অভিনেতা থেকে রাজনীতিবিদ হওয়া বিজয়ের শেষ অভিনয় হতে পারে। সন্দরীপ রেড্ডি ভাঙ্গার পরিচালিত প্রভাসের ‘স্পিরিট’ও আছে তালিকায়।

এছাড়াও ‘টক্সিক’, ‘প্যাট্রিয়ট’, ‘রামায়ণ পার্ট ১’ , ‘বর্ডার ২’, ‘ফৌজি’ ও ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ তালিকায় রয়েছে।

তালিকায় সিক্যুয়েল এবং ফ্র্যাঞ্চাইজির সম্প্রসারণও রয়েছে। যেমন ‘ধুরন্ধর ২’, ‘আলফা’ (ওয়াইআরএফ স্পাই ইউনিভার্স), ‘বেনজ’ (লোকেশ সিনেমাটিক ইউনিভার্স), এবং ‘শক্তি শালিনী’ (ম্যাডক হরর-কোমেডি ইউনিভার্স)।

শীর্ষ ২০-এর অন্যান্য চলচ্চিত্রে রয়েছে সালমান খানের ‘ব্যাটল অফ গালওয়ান’, নানি’র ‘দ্য প্যারাডাইস’, রাম চরনের ‘পেড্ডি’, এনটিআর জুনিয়রের ‘ড্রাগন’ এবং অক্ষয় কুমারের ‘ভূত বাংলা’।

র‍্যাংকিং পদ্ধতি মূলত বিশ্বব্যাপী দর্শকের ধারাবাহিক আগ্রহের ওপর নির্ভরশীল। এটি ২০২৬ সালে মুক্তি পাওয়া ভারতীয় সিনেমাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখা হয়েছে তা নির্ধারণ করে।

 

