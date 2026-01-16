উৎসবে আজ যেসব সিনেমা দেখা যাবে
চলছে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। আজ (১৬ জানুয়ারি) শুক্রবার রাজধানীর চার মিলনায়তন এবং কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের লাবণী বিচ পয়েন্টে দেখানো হচ্ছে সিনেমা। সকাল সাড়ে ১০টায় শুরু হবে সিনেমার প্রদর্শনী। শেষ শো সন্ধ্যা ৭টায়।
শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তন:
বেলা ৩টায় ‘ইকো দে লুজ’ (ইকুয়েডর, জার্মানি)। বিকাল ৫টায় বাংলাদেশের একগুচ্ছ স্বৈল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা। সন্ধ্যা ৭টায় ‘দ্য ইউনিভার্সিটি অব চাঁখারপুল’ (বাংলাদেশ)।
শাহবাগের জাতীয় জাদুঘর (সুফিয়া কামাল মিলনায়তন):
বেলা ৩টায় ‘টিয়ারস ইন কুয়ালালামপুর’ (মালয়েশিয়া)। বিকেল ৫টায় ‘সিন্ধু জি গুঞ্জ’ (পাকিস্তান)। সন্ধ্যা ৭টায় ‘এখানে রাজনৈতিক আলাপ জরুরি’ (বাংলাদেশ)।
সেগুনবাগিচায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি (জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তন):
সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে ‘সোমোস দোইস আবিসমোস’ স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা (পর্তুগাল), ‘দেস্তাঁ দ্যাঁ মিগ্রঁ’ স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা (সেনেগাল)। বেলা ১টায় ‘উইমেন ইন এক্সাইল’ স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা (জর্ডান), ‘ক্লিনার’ স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা (গ্রিস), ‘সালুম’ স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা (ফিলিপাইনস)। বেলা ৩টায় ‘লাইসেন্স টু লাভ’ (রাশিয়া)। বিকাল ৫টায় ‘শোহর-এ সেতারেহ’ (ইরান)।
আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকা:
সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে ‘ডিবেট’ (জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, পোল্যান্ড)। বেলা ২টা ৩০ মিনিটে ‘এ কোয়ায়েট লাভ’ (আয়ারল্যান্ড)। বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে ‘ম্যাক্স এ লে ফেরাইয়্যুর’ (ফ্রান্স, ইতালি)।
