২২ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে আওয়ামী নাট্যোৎসব
বার্ষিক আওয়ামী নাট্যোৎসব এই বছর ২২ জানুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পাকিস্তানের আর্টস কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত হবে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কাউন্সিলের সভাপতি আহমেদ শাহ এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান।
সভায় আহমেদ শাহ জানান, এই উৎসব আর্টস কাউন্সিলের ঐতিহ্যের অংশ। তিনি বলেন, ‘গত ডিসেম্বর মাসে শেষ হওয়া বিশ্ব সংস্কৃতি উৎসবের পর আমরা আন্তর্জাতিক উর্দু সম্মেলন এবং রমজান মাস পালনের কারণে সময় নিয়ে বিবেচনা করেছি। আবহাওয়া ভালো হওয়ায় থিয়েটারের প্রেমিকদের বিনোদনের জন্য একটি মাসব্যাপী উৎসব আয়োজন করা সম্ভব।’
তিনি আরও জানান, সব সিনিয়র পরিচালক এবং শিল্পী এই উৎসবে অংশ নিচ্ছেন। বিশেষত কিংবদন্তি শাস্ত্রীয় নর্তকী শীমা কিরমানি এই উৎসবে একটি নাটকে অভিনয় করবেন। তিনি মানুষের সঙ্গে যুক্ত থাকায় সবসময় আওয়ামী নাট্যোৎসবে অংশ নেওয়ার কথা বলেন।
কাউন্সিলের ইতিহাস সমৃদ্ধ। এখানে কাজ করে মইন আখতার, উমার শরীফ, সিকান্দার সানাম এবং লিয়াকত সোলজার বিখ্যাত হয়েছেন।
উৎসবের জন্য এ পর্যন্ত ৩০টি নাটক চূড়ান্ত করা হয়েছে। সপ্তাহান্তে দুটি নাটক প্রদর্শিত হবে। উৎসব শুরু হবে ২২ জানুয়ারি এবং শেষ হবে ১৫ ফেব্রুয়ারি।
কাউন্সিলের উপ-সভাপতি মুনাওয়ার সাঈদ অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের পরামর্শ দেন, ‘যে চরিত্রে আপনাদের অভিনয় করতে বলা হয়েছে, তার সঙ্গে সৎ থাকা জরুরি।’
সভায় আহমেদ শাহ আরও জানান, অধিকাংশ নাটক উর্দুতে হলেও পাঞ্জাবি, সিন্ধি, সরায়েকি ও বালুচি ভাষার নাটকও থাকবে। তিনি বলেন, ‘গত ১৮ বছর ধরে আমরা নাট্যশিল্পীদের বলছি যে আমরা আপনাদের আর্থিক সহায়তা দেব এবং সেট তৈরি করব। তবে নাটককে মানসম্মত করার দায়িত্ব পরিচালককেই নিতে হবে। সৃজনশীলতা বলেই অশ্লীল কিছু আনা গ্রহণযোগ্য নয়।’
উৎসবের উদ্বোধন হবে শাকিল শাহ পরিচালিত ‘সিধি জেলেবি’ নাটক দিয়ে এবং সমাপন হবে তেহরিক-ই-নিসওয়ান উপস্থাপিত ‘মুজ মেইন তু মজুদ’ নাটক দিয়ে।
