ইকরার আত্মহত্যা
আলভীর সঙ্গে পরকীয়া নিয়ে মুখ খুললেন তিথি, পাচ্ছেন ধর্ষণ ও হত্যার হুমকি
ইকরার আত্মহত্যার ঘটনার পর থেকে শোবিজ অঙ্গনে আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছেন অভিনেতা জাহের আলভী ও তার সহশিল্পী ইফফাত আরা তিথি। ইকরার পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ ওঠে, আলভীর সঙ্গে তিথির বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। তবে এসব অভিযোগ সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন তিথি।
নেপালে শুটিং শেষ করে ২ মার্চ দেশে ফেরেন তিনি। গণমাধ্যমকে দেওয়া বক্তব্যে তিথি বলেন, আলভীর সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রেমের নয়, বরং নির্ভরতার। তার ভাষ্য, দীর্ঘদিন একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে তাদের মধ্যে একটি শক্ত বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার জায়গা তৈরি হয়েছে।
‘আমাদের প্রেম ছিল না, তবে একটা নির্ভরতার সম্পর্ক আছে। আমি কখনো আলভীকে বলিনি, ইকরাকে ছেড়ে আমাকে বিয়ে করতে’, - স্পষ্ট করে বলেন তিথি।
ইকরাকে ‘সন্দেহপ্রবণ’ বলেও দাবি করেন তিথি। তার অভিযোগ, আলভীর সহশিল্পীদের নিয়েও ইকরা সন্দেহ করতেন এবং ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করতেন। তিথির সঙ্গে একপর্যায়ে ইকরার ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হলেও পরে তা মিটে যায় বলে জানান তিনি।
নেপাল সফর নিয়েও যে গুঞ্জন ছড়িয়েছে, তা অস্বীকার করেন তিথি। তার দাবি, শুটিংয়ের বিষয়টি ইকরা আগেই জানতেন। জন্মদিনে কেক কাটা ও সামাজিক মাধ্যমে শুভেচ্ছা বিনিময়কে তিনি স্বাভাবিক সহকর্মীসুলভ আচরণ বলেই উল্লেখ করেন।
এদিকে ইকরার মৃত্যুর পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তীব্র সমালোচনা ও হুমকির মুখে পড়েছেন তিথি। তিনি জানান, ধর্ষণ ও প্রাণনাশের হুমকি পাচ্ছেন। ‘আমাকে যেভাবে ক্রিমিনাল বানানো হচ্ছে, তা ঠিক নয়। আইনি প্রক্রিয়ায় কিছু জানতে চাইলে অবশ্যই সহযোগিতা করব’, - বলেন এই অভিনেত্রী।
ঘটনাটি নিয়ে শোবিজ অঙ্গনে এখনো চলছে তুমুল আলোচনা।
এলআইএ