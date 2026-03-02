ইকরার ফেসবুক হ্যাক, অভিযোগের তীর জাহের আলভীর দিকে
ময়মনসিংহের ভালুকায় পারিবারিক কবরস্থানে রোববার (১ মার্চ) দাফন সম্পন্ন হয়েছে অভিনেত্রী আফরা ইভনাথ খান ইকরার। অভিনেতা স্বামী জাহের আলভীর সঙ্গে মনোমালিন্যের জেরে তিনি ‘আত্মহত্যা’ করেছিলেন বলে জানা গেছে।
আজকের (২ মার্চ, সোমবার) প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, ইকরার ব্যবহৃত ফেসবুক আইডি হ্যাক হয়েছে। বেলা একটার সময় পর্যন্ত আইডি সচল ছিল। হঠাৎ দেড়টার দিকে বান্ধবীদের একজন সামিয়া আলম বিষয়টি টের পান। তিনি প্রথম আলোকে দাবি করেছেন, জাহের আলভী ইকরার ফেসবুক আইডি হ্যাক করেছেন।
সামিয়া আলম জানান, তাদের তিন বন্ধুর একটি চ্যাট গ্রুপে হঠাৎ ইকরার কথাবার্তা সব মুছে ফেলা হয়েছে। অন্য বান্ধবীর সঙ্গে আলোচনা করার পর তারা নিশ্চিত হন, এই কাজটি করেছেন আলভী। সামিয়া বলেন, “ইকরার পারিবারিক সমস্যা ও সংকট আমাদের গ্রুপে শেয়ার করা হয়েছিল। আলভী হয়তো সেসব মুছে দিলে নিজেকে বাঁচাতে পারবে ভেবেছে।”
ইকরার মৃত্যুর পর থেকে তার ব্যবহৃত মোবাইল পল্লবী থানার পুলিশ আলামত হিসেবে জব্দ করেছে।
এদিকে আফরা ইভনাথ খানের আত্মহত্যার প্ররোচনার অভিযোগে অভিযুক্ত জাহের আলভীর খোঁজ মেলেনি। রোববার রাতে দেশে ফেরার খবর শোনা গেলেও, কেউ ঠিক বলতে পারছে না তিনি কোথায় অবস্থান করছেন। সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, আলভী নেপাল থেকে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আসেন। বিমানবন্দর থেকে বের হওয়ার আগে তিনি কয়েক ঘণ্টা অবস্থান করেন। এছাড়া তার ফোন, ফেসবুকসহ সব যোগাযোগ মাধ্যম বন্ধ থাকায় দেশে ফেরার বিষয়টি এখন রহস্যজনক হয়ে আছে।
ঘটনাটিকে ঘিরে সামাজিক ও আইনি বিষয় দুটোই সংবেদনশীল অবস্থায় রয়েছে। আফরা ইভনাথ খানের মৃত্যু ও জাহের আলভীর চলমান অনিশ্চয়তা এখনো ভক্ত ও নেটিজেনদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি করেছে।
এমএমএফ