  2. বিনোদন

এক শর্তে ডন করবেন শাহরুখ

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:০৪ পিএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
এক শর্তে ডন করবেন শাহরুখ
ডন ছবির একটি দৃশ্যে শাহরুখ খান

জনপ্রিয় বলিউড ছবি ‘ডন’-এর পরবর্তী কিস্তিতে রণবীর সিংয়ের অভিনয়ের কথা ছিল। সেভাবেই চলছিল প্রস্তুতি। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এসে ‘ডন থ্রি’ থেকে সরে দাঁড়ান রণবীর। দর্শকমহলে কৌতূহল তৈরি হয়েছে, তাহলে কে হবে ডন? এ অবস্থায় জানা গেছে, নিজ ভূমিকায় ফিরতে পারেন স্বয়ং শাহরুখ খান। তবে এক শর্তে!

শাহরুখের শর্ত, ‘জওয়ান’ ছবির পরিচালক অ্যাটলি কুমারকে ছবির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। যদিও এখন পর্যন্ত শাহরুখের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক কোনো চুক্তি হয়নি নির্মাতাদের। এমন কি এই শর্ত নিয়ে ‘ডন’ সিরিজের পরিচালক ফারহান আখতারও এখন পর্যন্ত কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি।

১৯৭৮ সালে প্রথম মুক্তি পায় চন্দ্র ভরত পরিচালিত ‘ডন’। ওই ছবিতে ‘ডন’ হয়েছিলেন অমিতাভ বচ্চন। এরপর ২০০৬ সালে ‘ডন: দ্য চেজ বিগিনস এগেইন’ এবং ২০১১ সালে ‘ডন ২: দ্য কিং ইজ ব্যাক’-এ অভিনয় করেন শাহরুখ খান। শেস দুই ছবির পরিচালক ছিলেন ফারহান আখতার।

গত বছর নির্মাতারা ‘ডন থ্রি’র ঘোষণা দেন। শাহরুখের জায়গায় ঘোষণা করা হয় রণবীর সিংয়ের নাম। সম্প্রতি ছবি থেকে সরে দাঁড়ান তিনি। এরই মধ্যে তার অভিনীত ‘ধুরন্ধর’ গ্যাংস্টার ঘরানায় ছবি হিসেবে অবস্থান তৈরি করেছে। আবারও ওই একই ঘরানায় আসতে চান না তিনি। বরং সঞ্জয় লীলা বানসালির মতো নির্মাতার সঙ্গে কাজ করার আগ্রহ তার!

জানা গেছে, রণবীরের মতোই কিয়ারা আদভানিও সরে দাঁড়িয়েছেন ‘ডন’ থেকে। ছবিতে তার জায়গায় নেওয়া হতে পারে কৃতি শ্যাননকে। এ ছাড়া খলনায়ক চরিত্রে বিক্রান্ত ম্যাসি ও বিজয় দেবরাকোন্ডাকে প্রস্তাব দেওয়া হলে তারা দুজনই তা ফিরিয়ে দেন।

আরএমডি

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।