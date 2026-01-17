ট্রাম্পের নজরে এবার নেটফ্লিক্স ও ওয়ার্নার ব্রস
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নেটফ্লিক্স এবং ওয়ার্নার ব্রস ডিসকভারি (ডব্লিউবিডি)-এর দিকে নজর দিয়েছেন। সম্প্রতি দুটি প্রতিষ্ঠানের ঘোষিত চুক্তির পরপরই তাদের বন্ডে কমপক্ষে ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করেছেন ট্রাম্প। এই চুক্তির মাধ্যমে নেটফ্লিক্স ওয়ার্নার ব্রসের স্টুডিও, HBO, HBO Max এবং গেমস গ্রুপ অধিগ্রহণ করবে।
হোয়াইট হাউস থেকে প্রকাশিত আর্থিক তথ্য অনুযায়ী, ট্রাম্প ১২ ও ১৬ ডিসেম্বর দুই ভিন্ন তারিখে নেটফ্লিক্স এবং ডিসকভারি কমিউনিকেশনের বন্ডে ২.৫ লাখ থেকে ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করেছেন। এই তথ্য নভেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যবর্তী সময়কালকে অন্তর্ভুক্ত করে।
ট্রাম্পের অন্যান্য বিনিয়োগের মধ্যে রয়েছে শহর, বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও ইউটিলিটি সংস্থার মিউনিসিপাল বন্ড। এছাড়া তিনি সিরিয়াসএক্সএম, বোয়িং, জেনারেল মোটরস, ম্যাসি’স, অক্সিডেন্টাল পেট্রোলিয়াম ও হুইরুলপুলের বন্ডেও বিনিয়োগ করেছেন।
ওয়াশিংটন ডিসিতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কেনেডি সেন্টার অনার্স অনুষ্ঠানে ট্রাম্প জানান, নেটফ্লিক্স ও ডব্লিউবিডি-এর চুক্তি পর্যালোচনা করা হবে। তিনি সেই সিদ্ধান্তে যুক্ত থাকবেন।
তিনি বলেন, ‘নেটফ্লিক্স ও ওয়ার্নার ব্রসের সংযুক্ত বাজার অংশ সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। তাই আমি যুক্ত হচ্ছি।’
অন্যদিকে ডেভিড এলিসনের পারামাউন্ট স্কাইডান্স ডব্লিউবিডি-এর বিরুদ্ধে হোস্টাইল টেকওভার চালাচ্ছে। তারা শেয়ারহোল্ডারদেরকে বিশ্বাস করাতে চাইছে যে তাদের ৩০ ডলার করে প্রতি শেয়ারের প্রস্তাব নেটফ্লিক্সের শর্তের চেয়ে ভালো।
এ সময় ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে একটি প্রবন্ধের লিঙ্ক শেয়ার করেছেন। সেখানে তিনি নেটফ্লিক্সকে সংস্কৃতি দখলের চেষ্টাকারী বলে উল্লেখ করেন।
এদিকে নেটফ্লিক্সের সহ-সিইও টেড সারান্দোস বলেছেন, ‘আমাদের সঙ্গে কোনো আলোচনায় এই বিষয়গুলো কখনো আলোচনা হয়নি। আমি এটার অতিরিক্ত ব্যাখ্যা দিতে চাই না।’
