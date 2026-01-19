  2. বিনোদন

ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া ছবি নিয়ে মুখ খুললেন হাসান মাসুদ

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:০৮ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া ছবি নিয়ে মুখ খুললেন হাসান মাসুদ
হাসান মাসুদ বিষয়টি নিয়ে বেশ বিব্রত।

অভিনয়শিল্পী হাসান মাসুদকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ছবি ভাইরাল হয়েছে। ফেসবুকের বিভিন্ন গ্রুপে ঘুরছে ছবিটি, তবে কে বা কারা এটি পোস্ট করেছেন তা তিনি জানেন না। বিষয়টি নিয়ে অভিনেতা স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, ‘এমন ছবির সঙ্গে আমার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই, আমি বিব্রত।’

ছবিতে দেখা যায়, হাসান মাসুদ একটি পোস্টার ধরে রয়েছেন, যেখানে লেখা আছে- ‘যদি ফ্যাসিস্ট দিয়ে ভালো কিছু হয়, তবে ফ্যাসিস্টই ভালো।’ প্রথম দেখায়ই মনে হতে পারে এটি কোনো বিজ্ঞাপন বা প্রচারণার অংশ। তবে অভিনেতা জানিয়েছেন, এটি সম্ভবত এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি করা ছবি। তিনি বলেন, ‘এগুলো খুবই বিব্রতকর। এমন কোনো কিছুর সঙ্গে আমি যুক্ত নই। হয়তো আমাকে পছন্দ করেন না এমন মানুষরা এটি তৈরি করেছেন। এতে আমাদের বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। অনেকেই ছবিটি দেখে মনে করবেন আমি এর সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু সত্য হলো-এটি ভুল।’

হাসান মাসুদ সাম্প্রতিক সময়ে শারীরিকভাবেও কিছুটা অসুস্থ ছিলেন। গত বছর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে দীর্ঘ চিকিৎসা নিতে হয় তাকে। বর্তমানে বেশির ভাগ সময় বাসায়ই কাটাচ্ছেন এবং নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ নিচ্ছেন। তিনি বলেন, ‘আমাকে এখন শরীরের প্রতি খুব যত্ন নিতে হয়। নিয়মিত শুটিং করতে পারছি না। শুটিং শেষ হয় রাত ১০টার পর, কিন্তু ৮টার মধ্যেই আমাকে ওষুধ খেতে হয়। তাই আপাতত শুটিং থেকে দূরে আছি।’

অভিনেতা আরও জানান, এরই মধ্যে কিছু সিনেমার প্রস্তাব পেয়েছিলেন, তবে রাজনীতিভিত্তিক কোনো প্রজেক্টে অংশ নেননি। ‘একটি রাজনৈতিক গল্পের সিনেমার প্রস্তাব পেয়েছিলাম। আমি করিনি। আমি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নই। কারও পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু করতে চাই না। বিজ্ঞাপনের কিছু কাজ করছি।’

আরও পড়ুন:
হিন্দিতে গাওয়ার জন্য মোটা অংকের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন অঞ্জন দত্ত 
নওশাবা বহাল, চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড পুনর্গঠন করেছে সরকার 

এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিখ্যাত ব্যক্তিদের ছবি তৈরি হওয়া নতুন নয়, তবে এর মাধ্যমে ভুল তথ্য ছড়ানো এবং ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করা একটি উদ্বেগের বিষয়। হাসান মাসুদের এই মন্তব্য পাঠকদের জন্যও একটি সতর্কবার্তা-যে সব কিছু চোখে যা দেখা যাচ্ছে, তা সত্য নাও হতে পারে।

এমএমএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

বড় চমক নিয়ে দেশে ফিরছেন পরীমনি

বড় চমক নিয়ে দেশে ফিরছেন পরীমনি

মাহি ও জয়কে গ্রিনকার্ড দেয়নি যুক্তরাষ্ট্র, গুঞ্জনে সতর্ক তারকারা

মাহি ও জয়কে গ্রিনকার্ড দেয়নি যুক্তরাষ্ট্র, গুঞ্জনে সতর্ক তারকারা

শাকিবের সঙ্গে ছুটি কাটানোর পর থেকে মা হওয়ার গুঞ্জন, যা বললেন বুবলী

শাকিবের সঙ্গে ছুটি কাটানোর পর থেকে মা হওয়ার গুঞ্জন, যা বললেন বুবলী