নওশাবা বহাল, চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড পুনর্গঠন করেছে সরকার
২০২৪ সালে গঠিত বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড ভেঙে দিয়ে নতুন করে ১৫ সদস্যের বোর্ড পুনর্গঠন করেছে সরকার। পুনর্গঠিত এই বোর্ডে অভিনেত্রী কাজী নওশাবা আহমেদকে বহাল রাখা হয়েছে। পাশাপাশি নতুন বোর্ডে যুক্ত হয়েছেন চলচ্চিত্র পরিচালক খিজির হায়াত খান, চলচ্চিত্র সম্পাদক ইকবাল এহসানুল কবির, নির্মাতা তাসমিয়া আফরিনসহ বিভিন্ন অঙ্গনের প্রতিনিধিরা।
গত ১৪ জানুয়ারি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব। আর সদস্যসচিবের দায়িত্বে থাকবেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান।
নতুন বোর্ডে অন্যান্য সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে-তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (চলচ্চিত্র), আইন ও বিচার বিভাগের একজন প্রতিনিধি, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের প্রেস উইংয়ের প্রতিনিধি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএফডিসি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক।
এ ছাড়া চলচ্চিত্র অঙ্গনের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরাও রয়েছেন বোর্ডে। এর মধ্যে রয়েছে-বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক পরিবেশক সমিতির একজন প্রতিনিধি অথবা একজন প্রথিতযশা প্রযোজক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির একজন প্রতিনিধি অথবা একজন প্রথিতযশা পরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির একজন প্রতিনিধি অথবা একজন স্বনামধন্য অভিনেতা বা অভিনেত্রী এবং বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতির একজন প্রতিনিধি।
উল্লেখ্য, এর আগে ২০২৪ সালের ২২ সেপ্টেম্বর ১৫ সদস্যের একটি চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। সেই বোর্ডে ছিলেন নির্মাতা কাজী হায়াত, অভিনেত্রী কাজী নওশাবা আহমেদ, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের অধ্যাপক ও চলচ্চিত্র গবেষক ড. জাকির হোসেন রাজু, চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিচালক রফিকুল আনোয়ার রাসেল, চলচ্চিত্র প্রযোজক, পরিচালক ও পরিবেশক জাহিদ হোসেন, চলচ্চিত্র সম্পাদক ইকবাল এহসানুল কবির এবং চলচ্চিত্র পরিচালক তাসমিয়া আফরিন মৌসহ আরও অনেকে।
সেই বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং সদস্যসচিব হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান।
বলে রাখা ভালো, ২০২৪ সালে গঠিত আগের বোর্ডে সদস্য হিসেবে পরিচালক খিজির হায়াত খানকে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও তিনি পরবর্তী সময়ে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। নতুন করে বোর্ড পুনর্গঠনের মাধ্যমে চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন কার্যক্রম আরও গতিশীল ও কার্যকর হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
এমএমএফ