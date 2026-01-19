বড় চমক নিয়ে দেশে ফিরছেন পরীমনি

বড় চমক নিয়ে দেশে ফিরছেন পরীমনি
টানা ৯ দিন মালয়েশিয়ায় অবস্থান শেষে দেশে ফিরেছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী পরীমনি। একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে তিনি মালয়েশিয়া সফর করেন। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর কিছুটা সময় সন্তানদের নিয়ে দেশটির জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র লাংকাউই দ্বীপে সময় কাটান এই অভিনেত্রী।
দেশে ফেরার আগেই ভক্তদের জন্য বড় এক ঘোষণার ইঙ্গিত দেন নায়িকা। সোমবার (১৯ জানুয়ারি) রাতে বিমানবন্দর থেকে একটি ভিডিও পোস্ট করে তিনি জানান, দেশে ফিরেই তার নতুন সিনেমার প্রেস মিটে যোগ দেবেন।
ভিডিওর ক্যাপশনে তিনি লেখেন, ‘একটু পরই আমাদের ফ্লাইট। দেখা হচ্ছে আজ আমার নতুন সিনেমার প্রেস মিটে, ইনশাআল্লাহ।’
জানা গেছে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত ছোটগল্প ‘শাস্তি’ অবলম্বনে নির্মিত হতে যাচ্ছে নতুন সিনেমা। এতে প্রথমবারের মতো জুটি বাঁধছেন পরীমনি ও চঞ্চল চৌধুরী। সিনেমাটির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হবে আজ সোমবার বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে।
প্রসঙ্গত, এর আগে ২০০৪ সালে প্রয়াত নির্মাতা চাষী নজরুল ইসলাম তৈরি করেছিলেন ‘শাস্তি’ নামের সিনেমা। রবি ঠাকুরের গল্পের সেই ছবিতে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছিলেন তৎকালীন জনপ্রিয় জুটি রিয়াজ ও পূর্ণিমা। এই দুটি চরিত্রেই পরীমনি ও চঞ্চল কাজ করবেন বলে জানা গেছে। আগের সিনেমাটির ইলিয়াস কাঞ্চন ও চম্পা চরিত্রে কারা থাকছেন তাও জানা যাবে আজ সংবাদ সম্মেলন শেষে।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘শাস্তি’ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর মানবিক গল্প হিসেবে বিবেচিত। সামাজিক বাস্তবতা, পারিবারিক সম্পর্ক, পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা এবং নারীর নীরব আত্মত্যাগ গল্পটিকে আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক করে রেখেছে। গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে দুই ভাই চিদাম ও দুখিরাম। এক তুচ্ছ পারিবারিক ঝগড়ার জেরে দুখিরামের স্ত্রী নিহত হন। আইনের হাত থেকে বাঁচতে ও ভাইকে বাঁচাতে চিদাম হত্যার দায় চাপিয়ে দেন নিজের স্ত্রী চন্দরার ওপর। নির্দোষ হয়েও চন্দরা দায় স্বীকার করে নেন এবং মৃত্যুদণ্ডের আগে সত্য বলার সুযোগ পেয়েও নীরব থাকেন। এই নীরবতাই হয়ে ওঠে তার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিবাদ, অন্যায়, বিশ্বাসভঙ্গ ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে।
গত বছর নানা ইস্যুতে পরীমনি নিয়মিতই আলোচনায় থাকলেও তার অভিনীত নতুন কোনো সিনেমা মুক্তি পায়নি। ‘ডোডোর গল্প’ নামের একটি সিনেমার শুটিং সম্পন্ন হলেও মুক্তির বিষয়ে এখনো পরিচালক বা প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা আসেনি। এছাড়া গত বছরের শুরুতে ‘গোলাপ’ শিরোনামের আরেকটি সিনেমার ঘোষণা এলেও সেটিরও শুটিং নিয়ে এখনো কোনো অগ্রগতি দেখা যায়নি। এবার তিনি যুক্ত হলেন আরও এক সিনেমায়।
