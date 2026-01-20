নেপালে পুরস্কৃত ‘ঝরা পাতার চিঠি’
১৪তম নেপাল-আফ্রিকা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভালে পুরস্কার জিতেছে বাংলাদেশের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘ঝরা পাতার চিঠি’। উৎসবে বেস্ট ইন্টারন্যাশনাল ফিমেল শর্টফিল্ম শাখায় সেরা ছবি হিসেবে পুরস্কৃত হয় শায়লা রহমান তিথি নির্মিত ছবিটি।
গত ১৮ জানুয়ারি কাঠমান্ডুতে প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে পরিচালক শায়লা রহমান তিথির হাতে তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার। গত ১৬ জানুয়ারি শুরু হয়ে ১৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় উৎসব। এর আয়োজক ছিল কাঠমান্ডু ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট বোর্ড।
‘ঝরা পাতার চিঠি’ ছবিতে এক মানুষের আত্ম-অনুসন্ধানের গল্প দেখানো হয়েছে। সমাজ, পরিবার ও বিবেকের টানাপোড়েনে নিজের জীবনের অর্থ খুঁজে বেড়ান তিনি। ছবি প্রসঙ্গে পরিচালক শায়লা রহমান বলেন,‘“ঝরা পাতার চিঠি” মূলত মানুষ ও জীবনের সম্পর্কের গল্প। আমরা যতই আধুনিক হই না কেন, ভালোবাসা, বিবেক ও অনুশোচনার ভেতরেই মানুষ সত্যিকার অর্থে নিজেকে খুঁজে পায়। সেই খোঁজটাই আমাদের বাস্তবতার মুখোমুখি করে।’
ছবিটিতে অভিনয় করেছেন সংগীতশিল্পী পার্থ বড়ুয়া। গানের পাশাপাশি এক সময় নাটকে অভিনয় শুরু করেন পার্থ বড়ুয়া। দুবছর আগে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় নির্মিত সিনেমা ‘মেড ইন চিটাগং’-এও কাজ করেছেন তিনি। ওয়েব সিরিজ ‘তাকদির’-এ তার অভিনয় বিশেষ প্রশংসা কুড়ায়।
এ ছাড়া ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন স্বর্ণালী চৈতী, আরজুমান্দ আরা বকুল, নাজমুল হক বাবু, সাবিকুন্নাহার কাঁকন। প্রযোজনা করেছেন তাপস দাস ও কামাল বায়েজিদ।
