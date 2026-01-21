  2. বিনোদন

একটা সময় কেউ খোঁজ নিতো না জাভেদের, সবাই চাইতো ভোট

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৪৫ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
বাংলাদেশের সোনালী দিনের নায়ক ও নৃত্য পরিচালক জাভেদের মৃত্যু ছুঁয়ে গেছে সিনেমাপ্রেমীদের হৃদয়। আজ বুধবার (২১ জানুয়ারি) তিনি পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন। তিনি ছিলেন এ দেশের চলচ্চিত্রে অভিনয় ও নাচের কিংবদন্তি। ছিলেন একজন সুপারস্টার। বিশেষ করে ফোকধর্মী সিনেমাতে তিনি দুর্দান্ত একজন শিল্পী হিসেবে কাজ করেছেন।

তার মৃত্যুর পর নানা বিষয় নিয়ে চলছে আলোচনা। তার এক সাক্ষাৎকারে তিনি নিজের পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীদের নিয়ে কথা বলেছেন। সেখানে অকপটে বলেছিলেন, ব্যক্তিগতভাবে কেউই খোঁজ রাখতো না নিভৃতচারী অভিনেতা জাভেদের। সবাই মূলত যোগাযোগ রাখতো নির্বাচন বা ভোটের প্রয়োজনেই।

বছর তিনেক আগের এক সাক্ষাৎকারে জাভেদের হয়ে তার স্ত্রী ডলি জাভেদ বলেন, ‘এখন যে যোগাযোগ সেটা প্রায় পুরোটাই নির্বাচনকেন্দ্রিক। শাকিব খান, মিশা সওদাগর যখন নির্বাচন করতেন তখনই তারা যোগাযোগ করতেন। আমি একটু ঝামেলা নিয়ে গিয়েছিলাম। তেমন কোনো উপকার করতে না পারলেও পরামর্শ দিয়েছিলেন তারা। ওমর সানী, মৌসুমী, জায়েদ খানরা প্রধানত নির্বাচন উপলক্ষে যোগাযোগ করে।’

জাভেদ তাল মিলিয়ে বলেছিলেন, ‘এসব নিয়ে আক্ষেপ নেই। আমার সমসাময়িক যারা তারা অনেকে যোগাযোগ করেন। সেটাই আমার জন্য শাস্তি।’

জাভেদের কথায় বোঝা যায়, নতুন প্রজন্মের অনেক তারকা ব্যক্তিগত বা পেশাগত সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী নয়।

তিনি বলেন, ‘পুরনো দিনগুলোতে শিল্পীরা একে অপরকে সাহায্য, পরামর্শ এবং সহযোগিতার মাধ্যমে সম্পর্ক গড়ে তুলত। এখন সবকিছু নির্বাচন বা স্বার্থের সঙ্গে সীমিত।’

জাভেদের এই মন্তব্য বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে প্রজন্মান্তর ও তার প্রভাব নিয়ে নতুন আলোচনার সূচনা করেছে।

 

এলআইএ

