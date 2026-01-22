ঝড় তুলেছে শহিদ কাপুর ও তৃপ্তি দিমরির ভয়ংকর প্রেমকাহিনি

ঝড় তুলেছে শহিদ কাপুর ও তৃপ্তি দিমরির ভয়ংকর প্রেমকাহিনি
বহুল প্রতীক্ষার অবসান হলো। বিশাল ভরদ্বাজের নতুন থ্রিলার চলচ্চিত্র ‘ও’ রোমিও’র ঝলক অবশেষে প্রকাশ পেয়েছে। শহিদ কাপুর ও তৃপ্তি দিমরিকে নিয়ে নির্মিত এই চলচ্চিত্রে প্রেম, প্রতিশোধ ও সহিংসতার এক ভয়ংকর জগৎ তুলে ধরেছেন নির্মাতা।
আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ছবিটি। তার আগে প্রকাশিত ঝলক ইতিমধ্যেই দর্শকের মধ্যে তুমুল আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
প্রকাশিত ঝলকে দেখা যায়, শহিদ কাপুর অভিনীত চরিত্র হাসিন উস্তারা এক নির্মম ও ভয়ংকর জীবনের প্রতিনিধি। প্রেমে পাগল হলেও তার ভেতরে লুকিয়ে আছে এক নিষ্ঠুর খুনি সত্তা। তৃপ্তি দিমরির সঙ্গে তার সম্পর্ক শুরু হয় টানাপোড়েন। দ্বন্দ্বে তা ধীরে ধীরে রূপ নেয় বিপজ্জনক প্রেম-বিদ্বেষের কাহিনিতে।
ঝলকের শুরুতেই দেখা যায়, গভীর প্রেমে জড়িয়ে পড়ার ভয়াবহ পরিণতির মুখোমুখি হচ্ছেন এই দুই চরিত্র। এরপর গল্পে প্রবেশ করেন প্রতিপক্ষ চরিত্রে অভিনয় করা অভিনেতা অবিনাশ তিওয়ারিভ। তিনি হাসিন উস্তারার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে মরিয়া।
সত্য ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত এই চলচ্চিত্রে দেখানো হয়েছে এক সময়ের স্থানীয় সন্ত্রাসী উস্তারার উত্থান। সে নিজেকেই নায়ক মনে করত। নানাভাবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে চলা, রাস্তায় নাচ-গান আর ক্ষমতার দাপট দেখানো রয়েছে ঝলকের প্রতিটি দৃশ্যে। তবে তার জীবনে মোড় আসে তৃপ্তি দিমরির চরিত্রের আগমনে। এক হত্যাকাণ্ড ঘটানোর উদ্দেশ্যে আসা এই নারী শেষ পর্যন্ত উস্তারার জীবনই ওলটপালট করে দেয়।
চলচ্চিত্রে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে রয়েছে দিশা পাটানির একটি নৃত্য পরিবেশনা। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন নানা পাটেকার, ফরিদা জলাল, তামান্না ভাটিয়া, অরুণা ইরানি, হুসেইন দালাল ও রাহুল দেশপাণ্ডে। বিশেষ উপস্থিতিতে থাকছেন ভিক্রান্ত ম্যাসি।
পরিচালনার পাশাপাশি সংলাপ রচনা ও চিত্রনাট্য সহলেখার দায়িত্বও সামলেছেন বিশাল ভরদ্বাজ।
এলআইএ