মধ্যরাতে নায়িকাকে ট্যাগ করে ওমর সানীর রহস্যময় পোস্ট

মধ্যরাতে নায়িকাকে ট্যাগ করে ওমর সানীর রহস্যময় পোস্ট
অভিনয় না করলেও ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত নায়ক ওমর সানী। সরব থাকেন ফেসবুকেও। নানা ইস্যুতে দেখা যায় তিনি লিখে প্রকাশ করেন তার মনোভাব। সেগুলো অনেক সময় ভাইরাল হয়, ট্রলেরও মুখে পড়ে। এবার দিলেন রহস্যময় এক পোস্ট।
মধ্যরাতে চিত্রনায়িকা মুক্তিকে ট্যাগ দিয়ে একটি পোস্ট করেছেন তিনি। যদিও কেন সেই পোস্ট তার কোনোকিছুই পরিষ্কার করে বলেননি। তবে তার ইঙ্গিতে বুঝা যাচ্ছে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সাধারণ সম্পাদককে খুঁজছেন।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) দিবাগত রাতে সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুকে একটি পোস্ট করেন ওমর সানী। তাতে ট্যাগ করেন ‘চাঁদের আলো’ সিনেমায় তার নায়িকা হয়ে বড় পর্দায় অভিষেক হওয়া অভিনেত্রী রুমানা ইসলাম মুক্তিকে। সঙ্গে ওমর সানী লিখেছেন, ‘কিরে তোর সাধারন সম্পাদক কই, দেখলাম না?’
সেই পোস্টের মন্তব্য ঘরে অভিনেত্রী রুমানা ইসলাম মুক্তি লিখেছেন, ‘আপনি তো আমাকে কখনও তুই করে বলেন না ওমর সানী ভাই, কার ট্যাগ কাকে করেছেন।’
‘চাঁদের আলো’ সিনেমার শুটিংয়ে ওমর সানী ও মুক্তি
উত্তরে ওমর সানী আবার লিখেছেন, ‘তুমি তো আর প্রেসিডেন্ট না। তুমি তো আলো, চাঁদের আলো।’
২০২৪ সালের ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের পর থেকে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও অভিনেতা ডিপজলকে কোনো প্রকাশ্য অনুষ্ঠান বা শিল্পী সমিতির কার্যক্রমে দেখা যায়নি। মূলত ফেসবুক পোস্টেই সীমাবদ্ধ থাকতে দেখা গেছে তাকে। গতকাল অভিনেতা জাভেদের মৃত্যুতেও দেখা মেলেনি তার। ধারণা করা হচ্ছে সেই বিষয়টিকেই ইঙ্গিত করে ডিপজলকে খুঁজছেন ওমর সানী।
তার সেই অনুসন্ধানে ছিলো হালকা খোঁচাও। সেই খোঁচা আঁচ করতে পেরে প্রসঙ্গ পাল্টে ভিন্ন রকম মন্তব্য করেন মুক্তি। আর তাতে উত্তর দিতে এসে নায়ক মনে করিয়ে দিলেন, মুক্তি তারই নায়িকা, নব্বই দশক মাতানো সেই চাঁদের আলো। তাকে তুই করে সম্বোধন তিনি করতেই পারেন ভালোবেসে। হয়তো মুক্তি সেটা মেনেও নিয়েছেন। তিনি সানীর সেই উত্তরের আর কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাননি।
এমআই/এলআইএ