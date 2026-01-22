এসএসসি ২০০১ ব্যাচের ২৫ বছর পূর্তিতে গাইবেন পার্থ বড়ুয়া

এসএসসি ২০০১ ব্যাচের ২৫ বছর পূর্তিতে গাইবেন পার্থ বড়ুয়া
দেশের ঐতিহ্যবাহী ব্যান্ড দল সোলস। এর অন্যতম সদস্য ও গায়ক-অভিনেতা পার্থ বড়ুয়া। অসংখ্য শ্রোতাপ্রিয় গান উপহার দিয়েছেন তিনি। সিনেমা, নাটক এবং ওটিটিতে সমানতালে অভিনয় করে যাচ্ছেন। এখন গান নিয়েই মূলত ব্যস্ত রয়েছেন এই গায়ক। ব্যান্ড সোলসের সঙ্গে স্টেজ শো করছেন নিয়মিত।
এরই ধারাবাহিকতায় আগামী ২৩ জানুয়ারিতে এসএসসি ২০০১ ব্যাচের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে গান গাইবেন ব্যান্ড সোলসের পার্থ বড়ুয়া। অ্যাসোসিয়েশন অব এসএসসি-০১-এর উদ্যোগে পূর্বাচলের একটি রিসোর্টে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে অ্যাসোসিয়েশনের সপ্তম বার্ষিক মিলনমেলা ও সিলভার জুবলির এই অনুষ্ঠান।
আয়োজক সূত্র জানায়, প্রতিবছরের ন্যায় এবারও দেশের সকল জেলা থেকে বন্ধুদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে। দিনব্যাপী এ মিলনমেলায় থাকছে বাচ্চাদের জন্য খেলাধুলা, বন্ধুদের জন্য কুইজ প্রতিযোগিতা এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
সাংস্কৃতিক পর্বে ব্যান্ড সোলসের সঙ্গে আরও পারফর্ম করবে অ্যাসোসিয়েশন অব এস এস সি-০১-এর বন্ধুদের ব্যান্ড ‘গায়েন’ এবং ডিজে মারুফ।
এ আয়োজনে সারা বাংলাদেশের ২০০১ সালে এসএসসি উত্তীর্ণ বন্ধুদের অংশগ্রহণে এক মিলনমেলায় রূপ নিতে যাচ্ছে অনুষ্ঠানটি। আয়োজকরা আশা প্রকাশ করেছেন, এই মিলনমেলা বন্ধুদের পুরোনো স্মৃতিকে নতুন করে উজ্জীবিত করবে এবং পারস্পরিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করবে।
