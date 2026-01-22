হিন্দি গানের তালে দোসা খাচ্ছেন স্বামী, হাসি থামছে না প্রিয়াঙ্কার
প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার স্বামী নিক জোনাস সম্পূর্ণভাবে তার স্ত্রীর ভারতীয় সাংস্কৃতিক পরিচয় গ্রহণ করেছেন। প্রায়ই তিনি বলিউডের গান শোনেন, যা তার শোয়ের আগে প্রি-শো হাইপ হিসেবে কাজ করে। সম্প্রতি তাকে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও বিপাশা বসুর আইকনিক গান ‘তেরি দুলহান সাজাওঙ্গি’র তালে তাল মেলাতে দেখা গেল।
তাছাড়া তিনি সকালের নাস্তায় ক্রিসপি দোসাও উপভোগ করছিলেন।
আন্তর্জাতিক গায়ক নিক জোনাস ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন। সেখানে তিনি গানটি শুনছেন এবং দোসা খাচ্ছেন। ভিডিওতে তিনি লিখেছেন, ‘যখন ব্রেকফাস্ট বাফেতে দোসা থাকে।’ ক্যাপশনে যোগ করেছেন, ‘এই গান সত্যিই হিট।’
ভিডিওটি দেখে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিজে হাসির ইমোজিসহ ভিডিওটি পুনরায় পোস্ট করেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে অভিনেত্রীর হাসি থামছেই না।
নিকের ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা ও আন্তরিক গ্রহণকে ইন্টারনেট দ্রুত প্রশংসা করেছে। অনেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় মন্তব্য করেছেন যে নিক অনেক ভারতীয়র চেয়ে আরও ভারতীয় হয়ে উঠেছেন। একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘ডিজনি জোনাস ব্রাদার্সের সময়ে কখনো ভাবিনি যে ২০ বছর পরে নিক জোনাস দোসা খাবে এবং পুরোপুরি ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে যাবে। জীবন সত্যিই প্লট টুইস্ট দিল।’
অন্য একজন লিখেছেন, ‘এই গান ট্রেন্ড করতে শুরু করার পর থেকে জিজুর রীলের জন্য অপেক্ষা করছিলাম! ওহ মাই গড… আমি এটা ম্যানিফেস্ট করেছি।’
আরেকজন মন্তব্য করেছেন, ‘আমরা তাকে এজন্য ন্যাশনাল জিজু বলি।’
‘তেরি দুলহান সাজাওঙ্গি’ গানটি ২০০৫ সালের সুনীল দাশরন পরিচালিত সিনেমা ‘বারসাত’র। সেখানে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, বিপাশা বসু ও ববি দেওল অভিনয় করেছেন। গানটি হঠাৎ করে ইন্টারনেটে ভাইরাল হয়ে যায়, এবং বহু দর্শক নাচের ভিডিও শেয়ার করতে শুরু করেছে।
এলআইএ