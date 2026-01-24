নিশো-মেহজাবীনের সিনেমার নাম জানা গেল
ছোটপর্দার জনপ্রিয় জুটি আফরান নিশো ও মেহজাবীন চৌধুরী। একসঙ্গে তারা বড় পর্দায় আসছেন। দুই তারকাকে সিনেমায় দেখার জন্য বহুদিন পর ভক্তরা যে আক্ষেপ করে আসছিলেন অবশেষে তা মিটবে এবার। সম্প্রতি জাগো নিউজ দিয়েছিলো দুজনের সিনেমার খবর।
এবার জানা গেল সিনেমাটির নাম পরিচয়ও। ভিকি জাহেদ এটি পরিচালনা করবেন। এর নাম রাখা হয়েছে ‘পুলসিরাত’। শিগগিরই এই নামে একটি রোম্যান্টিক থ্রিলার সিনেমার কাজ শুরু হচ্ছে। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতিতে সিনেমার নামও নিবন্ধন করা হয়েছে। প্রযোজনা সংস্থা হলো এসভিএফ আলফা-আই এন্টারটেইনমেন্ট লিমিটেড।
এ সিনেমার মূল দুই চরিত্রে আফরান নিশো ও মেহজাবীন চৌধুরী কাজ করবেন। প্রযোজক সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহরিয়ার শাকিল জানান, দুই তারকার সঙ্গে যোগাযোগও চলছে। তবে চূড়ান্ত চুক্তি এখনও হয়নি।
এদিকে নিশো বর্তমানে ‘দম’ সিনেমার কাজ শেষ করেছেন। অন্যদিকে মেহজাবীন শিহাব শাহীনের নতুন ওয়েব সিরিজ ‘ক্যাকটাস’-এ অভিনয় করছেন। এতে তার সঙ্গে দেখা যাবে গায়ক প্রীতম হাসানকে।
ভক্তরা নতুন সিনেমায় নিশো-মেহজাবীনের পর্দায় একসঙ্গে ফেরা দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন।
এলআইএ