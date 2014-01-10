Logo
ইসরায়েলি শহর এবং ঘাঁটিতে হিজবুল্লাহর হামলা
কাশ্মীরের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাহকে লক্ষ্য করে গুলি
যুদ্ধ বন্ধে যে তিন শর্ত দিলেন ইরানের প্রেসিডেন্ট
বিশ্ববাজারে তেলের দাম ফের ১০০ ডলার ছাড়ালো
গাদ্দাফি থেকে খামেনি: মিত্রদের পতনে পুতিন কখনো সরব, কখনো নিশ্চুপ
কৌশলগত মজুত থেকে ১৭ কোটির ব্যারেলেরও বেশি তেল ছাড়ছে যুক্তরাষ্ট্র
ইরানে টার্গেট করার মতো কিছু অবশিষ্ট নেই, যুদ্ধ শিগগির শেষ হবে: ট্রাম্প
ফের ইসরায়েলে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা
মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ বন্ধে কূটনৈতিক সমাধান ‘সম্ভব’: এরদোয়ান
ইরানের নতুন লক্ষ্যবস্তু: ইসরায়েল-মার্কিন ব্যাংক ও অর্থনৈতিক স্থাপনা
কুয়েতে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে হামলা, শতাধিক সেনা আহতের দাবি ইরানের
তেলের দাম নিয়ন্ত্রণে রেকর্ড পরিমাণ মজুত ছাড়ার প্রস্তাব আইইএর
ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী ইন্টারসেপ্টর সংকটে যুক্তরাষ্ট্র ও মিত্ররা
ইরান যুদ্ধ শুরুর পর ৮৫ দেশে বেড়েছে তেলের দাম, নেই বাংলাদেশ
প্রয়োজন হলে যে কোনো সময় সৌদি আরবকে সহায়তা দেবে পাকিস্তান
ট্রাম্প কি পারবেন তেলের দামে ঊর্ধ্বগতি আটকাতে?
তেলের দাম নিয়ন্ত্রণে রাশিয়ার ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা শিথিল
যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে মার্কিন শেয়ারবাজারে
ইরানে ২০ হাজার বেসামরিক স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত: রেড ক্রিসেন্ট
ইরান যুদ্ধের অনিশ্চয়তায় বিশ্ববাজারে তেলের দামে নজিরবিহীন ওঠানামা
যুদ্ধ শুরুর পর মধ্যপ্রাচ্য ছেড়েছে ৪০ হাজার মার্কিন নাগরিক
মার্কিন প্রযুক্তি কোম্পানিকে লক্ষ্যবস্তু করবে ইরান
যুদ্ধে ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনি আহত
থাইল্যান্ডে জ্বালানি সাশ্রয়ে সরকারি কর্মীদের সিঁড়ি ব্যবহারের নির্দেশ
মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ইরানের হামলার সর্বশেষ পরিস্থিতি
হরমুজ প্রণালিতে মাইন বসালে ইরান নজিরবিহীন পরিণতি ভোগ করবে: ট্রাম্প
ইরানের আরও ২ নারী ফুটবলারকে আশ্রয় দিলো অস্ট্রেলিয়া
তেহরানের আবাসিক এলাকায় বিমান হামলা, নিহত ৬
হরমুজ প্রণালি বন্ধ হলে বাড়তে পারে খাদ্যের দাম, বেশি প্রভাব পড়বে এশিয়ায়
আপাতত হরমুজ প্রণালিতে কোনো জাহাজকে নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব না
ইরানের ১৬টি মাইন স্থাপনকারী নৌযান ধ্বংসের দাবি যুক্তরাষ্ট্রের
ইরানে হামলায় রাশিয়ার কনস্যুলেট ক্ষতিগ্রস্ত
১৪০ মার্কিন সেনা আহত, আটজনের অবস্থা গুরুতর: পেন্টাগন
সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১০ মার্চ ২০২৬
সর্বশেষ হামলায় হাইপারসনিক ছাড়াও তিন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান
ইরান যুদ্ধ ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ছে ইসলামবিদ্বেষ: প্রতিবেদন
আজ ইরানে সবচেয়ে তীব্র হামলা চলবে: মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী
যুদ্ধ শেষের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ট্রাম্পের সমর্থক শিবিরে বিতর্ক
যে কারণে তেলের দাম আপনার ধারণার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ
অর্থনীতি নাকি নৌবাহিনীকে বাঁচাবেন, কঠিন পরীক্ষার মুখে ট্রাম্প?
জ্বালানি সাশ্রয়ে হোম অফিসের সুযোগ দিচ্ছে থাইল্যান্ড-ভিয়েতনাম
নেতানিয়াহুর মৃত্যুর গুঞ্জন ইরানি গণমাধ্যমে
নাগরিকদের লেবানন ছাড়ার আহ্বান যুক্তরাষ্ট্রের
যুদ্ধের ধাক্কায় বিশ্বের তেলবাজারে ‘ইতিহাসের সবচেয়ে বড়’ সংকট
‘যুক্তরাষ্ট্র নয়, ইরানই ঠিক করবে যুদ্ধ কখন শেষ হবে’
দায়িত্ব পেয়েই অস্তিত্বের লড়াইয়ে মোজতবা খামেনি
প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে টাকা না পাওয়ায় ইসরায়েলে সরকারের বিরুদ্ধে মামলা
যতদিন প্রয়োজন ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চলবে: ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী
ইসরায়েলি ঘাঁটি ও ব্যারাকে হামলার দাবি হিজবুল্লাহর
খুব শিগগির ইরান যুদ্ধ শেষ হবে: ট্রাম্প
সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৯ মার্চ ২০২৬
অস্ট্রেলিয়ায় আশ্রয় চাইলেন ইরানের ৫ নারী ফুটবলার
ইরান যুদ্ধের ফলে ২০০৮ সালের মতো বৈশ্বিক মন্দার শঙ্কা কম: ফিলিপ আগিয়ঁ
যুক্তরাষ্ট্রের অনুমোদন ছাড়া ইরানের সর্বোচ্চ নেতা বেশি দিন টিকবে না
দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্ক থেকে নাগরিকদের সরে যেতে বললো যুক্তরাষ্ট্র
‘ট্রাম্প, ওদের চোখের দিকে তাকান’
ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতাকে ‘অটল সমর্থনের’ প্রতিশ্রুতি পুতিনের
‘নিজ ভূখণ্ড রক্ষায় পুরোপুরি প্রস্তুত ইরানিরা’
সম্ভাব্য তেল সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশসহ কোন দেশ কী পদক্ষেপ নিচ্ছে?
ইরানে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলায় নিহত ১২৫৫
লেবাননে বাড়িঘরে অবৈধভাবে ‘সাদা ফসফরাস’ ছুড়েছে ইসরায়েল
ইরান যুদ্ধে তীব্র পানিসংকটের ঝুঁকিতে মধ্যপ্রাচ্য
ইরানের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা স্থাপনায় হামলার দাবি ইসরায়েলের
ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা কে এই মোজতবা খামেনি?
রেকর্ড উচ্চতা থেকে ‘মাইনাস’ দাম: দুই দশকে তেলের বাজারে নাটকীয় অস্থিরতা
ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা নিয়োগ, খুশি নন ট্রাম্প
বিশ্ববাজারে তেলের দাম ১১০ ডলার ছাড়িয়েছে
ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতার নিয়োগ নিয়ে কী বলছেন ট্রাম্প?
খামেনির ছেলেকে ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে ঘোষণা
মধ্যপ্রাচ্যে যাচ্ছেন ইউক্রেনের ড্রোন বিশেষজ্ঞরা: জেলেনস্কি
ইসরায়েলে বিস্ফোরণের শব্দ
ওসমান হাদি হত্যা মামলার প্রধান আসামি ফয়সাল ভারতে গ্রেফতার
ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ: ইসরায়েলে দুই হাজার মানুষ হাসপাতালে
ইরানে সরকার পরিবর্তনের বিরুদ্ধে সতর্ক করলো চীন
হরমুজ প্রণালিতে টাগবোটে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, নিখোঁজ ৩
ইরানে তেলের ডিপোয় ইসরায়েলি হামলার পর রাস্তায় ‘আগুনের নদী’
ইরান থেকে আমিরাতে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা
বড় যুদ্ধেও ইরানে সরকার পতন ‘কঠিন’: মার্কিন গোয়েন্দা প্রতিবেদন
ইরানের কুর্দিরা এই সময়ে কেন জোট তৈরি করলো?
ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভূমিকা রাখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র
তেহরানে তেলের ডিপোতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ
যুক্তরাষ্ট্রের চাপের মুখে শ্রীলঙ্কা
তেহরানের আকাশসীমা প্রায় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে: দাবি নেতানিয়াহুর
একাধিক মার্কিন সৈন্য আটকের দাবি ইরানের
স্কুলে হামলার জন্য ইরানকেই দায়ী করছেন ট্রাম্প
সৌদি আরবে মুহুর্মুহু ড্রোন হামলা, কুয়েত বিমানবন্দরে আগুন
২৪ ঘণ্টায় ২২০ মার্কিন সেনা হতাহতের দাবি ইরানের
যুদ্ধের ফলে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে ট্রাম্প
বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারে দীর্ঘমেয়াদি ধাক্কার আশঙ্কা
হরমুজ প্রণালি বন্ধ নয়, শুধু যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলি জাহাজ আটকাবে ইরান
ইরান যুদ্ধের আঁচ ভারতের গায়ে, বাড়লো গ্যাসের দাম
পাকিস্তানে ‘তেল সংকটের’ আশঙ্কায় পাম্পগুলোতে দীর্ঘ লাইন
ইরান কখনো আত্মসমর্পণ করবে না: প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ান
প্রতিবেশী দেশের কাছে ক্ষমা চাইলেন ইরানের প্রেসিডেন্ট
প্রতিবেশী দেশগুলোতে হামলা বন্ধের ঘোষণা ইরানের
ইরান ইস্যুতে জরুরি বৈঠকে বসছে আরব লীগ
ইরান যুদ্ধে ট্রাম্পের ওপর ক্ষুব্ধ আমিরাতের ব্যবসায়ীরা
মার্কিন বাহিনীর ওপর হামলায় ইরানকে গোয়েন্দা তথ্য দিচ্ছে রাশিয়া
ইসরায়েল এবং মার্কিন ঘাঁটিতে ব্যাপক হামলা চালিয়েছে ইরান
সীমিত ফ্লাইট চলাচলে আকাশসীমা আংশিকভাবে খুলে দিচ্ছে কাতার
জর্ডানে যুক্তরাষ্ট্রের ৩০০ মিলিয়ন ডলারের রাডার গুঁড়িয়ে দিলো ইরান
তেলক্ষেত্র ও বিমান ঘাঁটিতে হামলা ঠেকানোর দাবি সৌদির
চীনকে দোলাচলে ফেলছে ইরান যুদ্ধ
ইসরায়েলের কাছে জরুরি অস্ত্র বিক্রির অনুমোদন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের
তেহরানে নতুন করে ইসরায়েলি হামলা
ইসরায়েলে আবারও মিসাইল ছুড়েছে ইরান
শাহ আমানতে আরও ১৪ ফ্লাইট বাতিল
লেবানন সীমান্তে ৮ ইসরায়েলি সেনা আহত
খামেনির বাঙ্কার ধ্বংসে ৫০ যুদ্ধবিমান অংশ নিয়েছিল: ইসরায়েল সেনাবাহিনী
ইরানের ‘নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ’ চান ট্রাম্প
লেবাননে সামরিক অভিযান চালাতে গিয়ে আহত ইসরায়েলি অর্থমন্ত্রীর ছেলে
কিছু দেশ মধ্যস্থতার উদ্যোগ শুরু করেছে: ইরানের প্রেসিডেন্ট
শ্রীলঙ্কায় প্রবেশের অনুমতি চেয়েছে তিনটি ইরানি জাহাজ
ইরানি আরেকটি জাহাজ থেকে ২০৮ জনকে উদ্ধার করেছে শ্রীলঙ্কা
‘বিশ্ববাজারে তেলের কোনো ঘাটতি নেই, সংকটের কথা অতিরঞ্জিত করা হচ্ছে’
ইরানে হামলায় প্রথম ১০০ ঘণ্টায় যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় ৩৭০ কোটি ডলার
ইরানে অ্যাম্বুলেন্স স্টেশন ও খেলার মাঠে বিমান হামলা, নিহত ২০
ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের হামলা ‘নাটকীয়ভাবে বেড়ে যাবে’: হেগসেথ
ইরানের স্কুলে হামলার দায় সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্রের: প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট
ইরানের পরবর্তী নেতা বাছাইয়ে যুক্তরাষ্ট্র অবশ্যই যুক্ত থাকবে: ট্রাম্প
তেহরানে বড় হামলা, ইসরায়েল বললো যুদ্ধ ‘নতুন ধাপে’
‘যুদ্ধ কোনো সমাধান নয়’, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফেরাতে দূত পাঠাচ্ছে চীন
সব হারিয়েছে ইরান, স্থল অভিযান সময়ের অপচয়: ট্রাম্প
ইরানে হাজার পাউন্ডের বহু ‘বাঙ্কার বাস্টার’ বোমা হামলা যুক্তরাষ্ট্রের
শিগগির নতুন অস্ত্র ব্যবহার করা হতে পারে: আইআরজিসি মুখপাত্রের হুঁশিয়ারি
১৬৮ ছাত্রী হত্যার দায় নিচ্ছে না ইসরায়েল, ‘তদন্ত’ চায় যুক্তরাষ্ট্র 
ইরানের ৩০ জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়ার দাবি যুক্তরাষ্ট্রের
তেল আবিবে নতুন করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি ইরানের
মার্কিন সাহায্যে এগিয়ে এলো ইউক্রেন, সীমান্ত ছাড়ার নির্দেশ হিজবুল্লাহর
এবার মার্কিন রণতরী আব্রাহাম লিংকনে ড্রোন হামলার দাবি ইরানের
উপসাগরীয় অঞ্চলজুড়ে ইরানের হামলা অব্যাহত
রাশিয়ার তেল কিনবে ভারত, যুক্তরাষ্ট্রের ‘সুচিন্তিত’ সাময়িক সম্মতি
ইরানের ড্রোনবাহী জাহাজে হামলার দাবি যুক্তরাষ্ট্রের
‘তেল সংকট’ আতঙ্কে পাবনার পাম্পগুলোতে বাইকারদের ভিড়
পদত্যাগ না করলে আইআরজিসি কমান্ডারদের হত্যার হুমকি ট্রাম্পের
শাহ আমানতে আরও ৯ ফ্লাইট বাতিল
হামলায় ইরানের একটি স্টেডিয়াম ধ্বংস, দাবি আইআরআইবি’র
‘সংকটের’ শঙ্কায় তেল নিতে রাতেও পেট্রোল পাম্পে গাড়ির জট
গ্যাস সংকটে দেশের ৬ সার কারখানার ৫টিই বন্ধ
যুক্তরাষ্ট্র স্থল অভিযান চালালে ‘মরণ ফাঁদে’ পড়বে: ইরানের রাষ্ট্রদূত
ইরানের সঙ্গে কি যুক্তরাষ্ট্র হেরে যাবে, মিলে যাবে ভবিষ্যদ্বাণী?
যুক্তরাষ্ট্রে গ্যাসের দাম ১১ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ
‘স্টারমার একজন লুজার’: ট্রাম্পের গোপন মন্তব্য ফাঁস করলো দ্য টেলিগ্রাফ
‘মানি গেম’: ইরানের সস্তা ড্রোন বনাম আমেরিকার দামি মিসাইল
খামেনির মৃত্যুর ৫ দিনের মাথায় শোক প্রকাশ ভারতের
বিশ্বজুড়ে ‘আধিপত্যবাদ এবং শক্তির রাজনীতি’র বিরোধিতা করবে চীন
রাশিয়ার কাছে সামরিক সহায়তা চায়নি ইরান: ক্রেমলিন
ইরানের কৌশল: যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করা, ব্যয় বৃদ্ধি এবং ট্রাম্পকে হটানো
বিদ্রোহীদের অস্ত্র দিয়ে বহু দেশ অস্থিতিশীল করেছে মার্কিন গোয়েন্দারা
বিশ্বজুড়ে লাখো মার্কিন সেনা মোতায়েন, তবুও চ্যালেঞ্জের মুখে পেন্টাগন
কুর্দি বাহিনীকে অস্ত্র দেওয়ার পরিকল্পনা করছে সিআইএ?
কাতারের আকাশে একাধিক বিস্ফোরণের শব্দ
‘ঈশ্বরের পরিকল্পনার অংশ’ হিসেবে যুদ্ধে পাঠানো হচ্ছে মার্কিন সেনাদের
প্রতিটি দিন মাসের মতো মনে হচ্ছে, ইরানি নাগরিকের ভাষায় যুদ্ধের ভয়াবহতা
মধ্যপ্রাচ্যে আকাশ প্রতিরক্ষা সহায়তা পাঠাবে ইতালি
মার্কিন কংগ্রেসে ইসরায়েলের বিরোধিতা, বের করে দেওয়া হলো সাবেক সেনাকে
তুরস্কে হামলাচেষ্টার অভিযোগ অস্বীকার করলো ইরান
সৌদিতে ড্রোন হামলা: চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তান কি যুদ্ধে জড়াবে?
হামলা না করলে দুই সপ্তাহের মধ্যে ইরান পারমাণবিক অস্ত্র পেয়ে যেতো
ইরানে স্থল অভিযানই কি ট্রাম্পের ‘শেষ খেলা’?
ইরান যুদ্ধ ৮ সপ্তাহ পর্যন্তও চলতে পারে: মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী
ইসরায়েলে কয়েক দফা ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান
ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ ‘অসম্ভব’ নয়: কানাডার প্রধানমন্ত্রী
যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলকে বোকা বানাতে ভুয়া লক্ষ্যবস্তু ব্যবহার করছে ইরান!
‘এপস্টেইন ফাইল’ থেকে নজর সরিয়ে নিয়েছে ইরান যুদ্ধ
আত্মসমর্পণ করবে না হিজবুল্লাহ
ইরান যুদ্ধের মধ্যেই ইকুয়েডরে সামরিক অভিযান শুরু করলো যুক্তরাষ্ট্র
ট্রাম্পের যুদ্ধক্ষমতা কমানোর প্রস্তাব নাকচ, ইরানে হামলা চলবে
ইরান যুদ্ধে তেলের দাম ১৫০ ডলার ছাড়াতে পারে
মার্কিন দূতাবাসের আশপাশের বাসিন্দাদের সরিয়ে নিচ্ছে কাতার
আমাদের ঘাঁটিতে ইরান হামলা করেনি: যুক্তরাজ্য
ইরানে হামলায় সহায়তা নিয়ে হোয়াইট হাউজ-স্পেনের পাল্টাপাল্টি বক্তব্য
পুরো ইরাক অন্ধকারে, নাগরিকদের দ্রুত সরে যেতে বললো আমেরিকা
হামলা করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না: ইরানের প্রেসিডেন্ট
ডুবে যাওয়া ইরানি যুদ্ধজাহাজ থেকে ৮৭ মরদেহ উদ্ধার
তুরস্কে ইরানের রাষ্ট্রদূতকে তলব
স্পেন যুক্তরাষ্ট্রের ‘দাস’ হবে না
শ্রীলঙ্কা উপকূলে ইরানের যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সাবমেরিন
তুরস্কে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার চেষ্টা, কী বলছে ন্যাটো?
এবার কি তবে যুদ্ধে জড়াবে তুরস্ক?
মার্কিন নাগরিকদের ‘এখনই’ কাতার ছাড়ার নির্দেশ
এবার তুরস্কে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার চেষ্টা ইরানের
শ্রীলঙ্কা উপকূলে ইরানি যুদ্ধজাহাজে সাবমেরিন হামলা, নিখোঁজ শতাধিক
ভূমধ্যসাগরে বিমানবাহী রণতরী পাঠাচ্ছে ফ্রান্স
কুর্দি বাহিনীকে অস্ত্র দিয়ে ইরানে বিদ্রোহ উসকে দিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র
মিত্রদের পতনেও ‘নীরব’ কেন চীন?
‘যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা নয়, দীর্ঘ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ইরান’
ইরানের সঙ্গে দীর্ঘ যুদ্ধে কতদিন টিকতে পারবে ইসরায়েল?
খামেনির তিন দিনের শেষ বিদায় অনুষ্ঠান শুরু হবে আজ
ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
যিনিই খামেনির উত্তরসূরি হবেন তাকেই হত্যা করা হবে: ইসরায়েলি মন্ত্রী
যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থি
শ্রীলঙ্কার উপকূলে ইরানের ডুবন্ত যুদ্ধজাহাজ থেকে ৩০ জন উদ্ধার
যুদ্ধের কারণে জ্বালানি সাশ্রয়ীভাবে ব্যবহার করতে হবে, এটাই বিকল্প
ইরানের হয়ে কাজ করা ১০ সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করেছে কাতার
যে কারণে ইরানের সামরিক কাঠামো অত্যন্ত জটিল ও শক্তিশালী
কাতারের মার্কিন ঘাঁটিতে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা
ইরানের কুদস ফোর্সের কমান্ডারকে হত্যার দাবি ইসরায়েলের
আরও একটি এফ-১৫ যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ইরানের
ইরানের হামলা, কী করবে সৌদি-কাতার-আমিরাতের মতো দেশগুলো?
ইরানে এক হাজারের বেশি বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে
যুক্তরাষ্ট্র ইরানে স্থল অভিযান চালাবে?
ট্রাম্প কি মার্কিন সংবিধান লঙ্ঘন করছেন?
বাগদাদ বিমানবন্দরের কাছে মার্কিন স্থাপনায় ড্রোন হামলা
কুয়েতে ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষের আঘাতে একজনের মৃত্যু
দুবাইয়ে মার্কিন দূতাবাসে হামলা
ইসরায়েলে ফের ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে ইরান
ইরানের দুই হাজার লক্ষ্যবস্তুতে হামলার দাবি যুক্তরাষ্ট্রের
ইরানের নতুন সুপ্রিম লিডার খামেনির ছেলে মোজতাবা
মধ্যপ্রাচ্যে আটকেপড়াদের উদ্ধারে চার্টার্ড ফ্লাইট পাঠাচ্ছে যুক্তরাজ্য
ইরান আলোচনায় বসতে চায়, আমি বলেছি অনেক দেরি হয়ে গেছে: ট্রাম্প
আগ্রাসন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অভিযান চলবে: জাতিসংঘে ইরানের রাষ্ট্রদূত
যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা হিসেবে খাদ্য রপ্তানি নিষিদ্ধ করলো ইরান
যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহের সময় ইসরায়েলে দুই তুর্কি সাংবাদিক আটক
বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম ২০২৪ সালের পর সর্বোচ্চ
সৌদি আরামকোতে হামলা করেছে ইসরায়েল
ইরানের প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ে হামলার দাবি ইসরায়েলের
মধ্য ইসরায়েলে আঘাত হানলো ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র
সমঝোতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত ইরানের
ইরানে নিহত বেড়ে ৭৮৭
জায়নবাদ ‘মানবতার জন্য হুমকি’: পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী
ইরানে হামলার প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে বিক্ষোভ
ওমানের বাণিজ্যিক বন্দরে ড্রোন হামলা
জেরুজালেমে দফায় দফায় বিস্ফোরণ
লেবাননে স্থল অভিযান চালানোর ঘোষণা ইসরায়েলের
ইসরায়েলের তিন সামরিক স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে হিজবুল্লাহ
মধ্যপ্রাচ্য থেকে পালাতে কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন অতিধনীরা
মার্কিন নাগরিকদের অবিলম্বে ১৪ দেশ ছেড়ে যাওয়ার আহ্বান
ইরান যুদ্ধে কত খরচ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের?
দূতাবাসে হামলার পর সৌদিতে সব কনস্যুলার সেবা বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্য সম্পর্ক আগের মতো নেই: ট্রাম্প
যুদ্ধের মধ্যেই ইরানে ভূমিকম্প
ইসরায়েল থেকে নাগরিকদের সরিয়ে নিতে অক্ষম বলে জানিয়েছে মার্কিন দূতাবাস
বাহরাইনে বিক্ষোভ দমনে সেনা পাঠিয়েছে সৌদি আরব?
বাহরাইনে ছড়িয়ে পড়েছে ইরানপন্থি বিক্ষোভ, তুমুল সংঘর্ষ
অনন্তকাল যুদ্ধ করার মতো অস্ত্রের মজুত আছে যুক্তরাষ্ট্রের: ট্রাম্প
ইরানে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের
ইরান সংঘাতে জড়াবে না ন্যাটো: রুটে
মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা, তেল পরিবহনের খরচ সর্বকালের সর্বোচ্চ
সৌদি-কাতারে বোমা হামলার চেষ্টায় মোসাদ এজেন্ট গ্রেফতার
বাহরাইনে মার্কিন বিমানঘাঁটি ধ্বংসের দাবি ইরানের
মধ্যপ্রাচ্যের ৪ এয়ারফিল্ড বন্ধ, শাহ আমানতে আরও ৭ ফ্লাইট বাতিল
খামেনি হত্যার প্রতিবাদে করাচিতে বিক্ষোভে গুলি চালায় মার্কিন বাহিনী
মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতায় তেলের দাম আরও বেড়েছে
ইসরায়েলি বিমান ঘাঁটিতে হামলার দাবি হিজবুল্লাহর
যুক্তরাষ্ট্র কোনো দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জড়াবে না: ভ্যান্স
আমিরাতে অ্যামাজনের একাধিক ডেটা সেন্টারে ‘ড্রোন হামলা’
ইরান যুদ্ধে ক্ষমতাধর দেশগুলোর কার কী অবস্থান?
পাকিস্তানের সব ভিসা সাক্ষাৎকার বাতিল করলো যুক্তরাষ্ট্র
সৌদি আরবে মার্কিন দূতাবাসে ড্রোন হামলা
ইরানে ইসরায়েলের ব্যাপক বোমাবর্ষণ, নিহত বেড়ে ৬০০
হরমুজ প্রণালি পুরোপুরি বন্ধ ঘোষণা করলো ইরানের বিপ্লবী গার্ড
ইরান যুদ্ধে ৬ মার্কিন সেনা নিহত: সেন্টকম
প্রতিবেশী দেশগুলোর বিরুদ্ধে নয়, মার্কিন ঘাঁটিই হামলার লক্ষ্য: ইরান
ওমান উপসাগরে সব ইরানি জাহাজ ধ্বংসের দাবি মার্কিন সেনাবাহিনীর
কাতারের দোহায় ফের বিস্ফোরণ
লেবাননে ইসরায়েলের বিমান হামলায় নিহত বেড়ে ৫২
ইসরায়েলের পাশে থাকায় মোদীকে ধন্যবাদ নেতানিয়াহুর
কোথায় আছেন নেতানিয়াহু?
যে কোনো মূল্যে নিজেকে রক্ষা করবে ইরান: নিরাপত্তা প্রধান
ইউরোপে গ্যাসের দাম বাড়লো প্রায় ৫০ শতাংশ
ইরানে হামলা ‘অন্তহীন যুদ্ধে’ রূপ নেবে না: মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী
যুক্তরাষ্ট্রের আরও ক্ষতির শঙ্কা আছে, জানালো পেন্টাগন
মারা গেলেন খামেনির স্ত্রীও
কাতারের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ রাশিয়ার
যুক্তরাষ্ট্রের ওপর হামলার পরিকল্পনা ছিল না ইরানের: পেন্টাগন
ইরানের হামলায় আরেক মার্কিন সেনার মৃত্যু, বাড়ছে ক্ষয়ক্ষতি
মধ্যপ্রাচ্যে কোন দেশে কত মানুষ মারা গেলো?
কাতারের জ্বালানি স্থাপনায় ইরানি ড্রোনের আঘাত
কুয়েতের ‘ভুল গুলিতে’ ৩ মার্কিন যুদ্ধবিমান ভূপাতিত: সেন্টকম
২৩ বছর পর রণক্ষেত্রে যুদ্ধবিমান হারালো যুক্তরাষ্ট্র
নেতানিয়াহুর দপ্তরে হামলার দাবি ইরানের
ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিলো লেবাননের হিজবুল্লাহ
কুয়েতে যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত
ইরানই সিদ্ধান্ত নেবে যুদ্ধ কখন শেষ হবে: আরাঘচি
উপসাগরীয় দেশগুলো কি এবার যুদ্ধে জড়াবে?
ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের নিরাপত্তা জোরদার: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
দোহা, বাহরাইন, দুবাইতে নতুন করে বিস্ফোরণ
ইরানের কোনো পারমাণবিক স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি: আইএইএ প্রধান
কুয়েতে মার্কিন যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত
ইরান সংঘাত, কলকাতা বিমানবন্দরে ফ্লাইট বাতিল
সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানি আরামকোতে হামলা
ইরানি হামলায় হাসপাতালে ভর্তি ৭৭৭ ইসরায়েলি
ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট আহমাদিনেজাদ বেঁচে আছেন: উপদেষ্টা
এক হামলাতে সম্ভাব্য সব ইরানি নেতা নিহত: ট্রাম্প
সাইপ্রাসে ব্রিটিশ ঘাঁটিতে সন্দেহভাজন ড্রোন হামলা
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আর কোনো আলোচনা করবে না ইরান
মার্কিন রণতরীতে ইরানের হামলার খবর মিথ্যা? কোথায় অবস্থান করছে?
যুক্তরাষ্ট্রকে সামরিক ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি দেবে যুক্তরাজ্য
যুক্তরাষ্ট্র-কানাডায় সক্রিয় ইরানি ‘স্লিপার সেল’, টেক্সাসে নিহত ২
বিশ্ববাজারে তেলের দাম বেড়েছে
‘বাস্তববাদী’ নতুন নেতা পেলে ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা তোলা হবে: ট্রাম্প
দু’এক দিনের মধ্যেই নির্বাচিত হবে ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা
ইরানের নতুন নেতৃত্বের জন্য ট্রাম্পের পছন্দের তালিকায় তিন নাম
লেবাননে বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল
ইরানে যুদ্ধ চার সপ্তাহ চলতে পারে: ট্রাম্প
ইসরায়েলে রকেট হামলা ইরানের, পশ্চিম জেরুজালেমে মুহুর্মুহু বিস্ফোরণ
ইরানের বিপ্লবী গার্ডের সদরদপ্তর ধ্বংসের দাবি যুক্তরাষ্ট্রের
ইরানের নতুন নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনায় রাজি ট্রাম্প
ইরানের পাল্টা হামলায় আমিরাতে নিহত বাংলাদেশির পরিচয় মিলেছে
দরিদ্র পরিবার থেকে যেভাবে ক্ষমতার শীর্ষে উঠে এসেছিলেন খামেনি
ইরানে ১২০০ বোমা ফেলে আকাশসীমা পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের দাবি ইসরায়েলের
ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেজাদ নিহতের দাবি
শত্রুদের বিরুদ্ধে কঠোর হামলা চলবে: ইরানের প্রেসিডেন্ট
ইরানবিরোধী অভিযানে ৩ মার্কিন সেনা নিহত
দুবাই এখন কার্যত ভূতুড়ে শহর, ইরানি হামলায় আতঙ্ক
হরমুজ প্রণালি বন্ধ করার পরিকল্পনা ইরানের নেই: পররাষ্ট্রমন্ত্রী
বিশ্বের গ্যাসের বাজার দেখবে ঐতিহাসিক বিপর্যয়, বেশি আক্রান্ত হবে এশিয়া
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা: ইসরায়েলের বেইত শেমেশে নিহত বেড়ে ৯
মার্কিন রণতরী ইউএসএস আব্রাহাম লিঙ্কনে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি ইরানের
ইরানের হামলায় কুয়েতে নিহত ১, আহত ৩২
মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনার মধ্যেই তেল উৎপাদন বাড়ানোর ঘোষণা ওপেক প্লাসের
ইরানের রাষ্ট্রদূতকে তলব করলো সৌদি আরব
আমিরাতে বাংলাদেশিসহ এখন পর্যন্ত নিহত ৩, আহত ৫৮
ইরানের ওপর হামলার জেরে পোপের উদ্বেগ প্রকাশ
খামেনিকে হত্যা, জম্মু-কাশ্মীরসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইসরায়েলের বেইত শেমেশে নিহত অন্তত ৪
খামেনিকে হত্যা নৈতিকতার সব মানদণ্ড লঙ্ঘন ও নিন্দনীয়: পুতিন
সোমবার থেকে তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ২০ ডলার বাড়ার আশঙ্কা
ইসরায়েলে ফের ইরানের হামলা, বিস্ফোরণ
কে হলেন ইসলামি বিপ্লবী গার্ডের প্রধান?
ইরানে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলাকে ‘অবৈধ আগ্রাসন’ বললো উত্তর কোরিয়া
ইরানে তিন সদস্যের অন্তর্বর্তীকালীন কাউন্সিল গঠন
ইরানের ওপর হামলা অব্যাহত রাখবে ইসরায়েল
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র মজুতের অর্ধেক ধ্বংসের দাবি ইসরায়েলের
ওমান প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য দূতাবাসের জরুরি বার্তা
আমরা এই সংঘাত শুরু করিনি, তবে শেষ করবো: পেন্টাগন থেকে হেগসেথের বার্তা
আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি কে?
সাইপ্রাসে ব্রিটিশ সেনাদের লক্ষ্য করে ইরান থেকে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ
খামেনিকে হত্যা মানে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা: পেজেশকিয়ান
খামেনি নিহত, কাশ্মীরে হাজার হাজার মানুষের বিক্ষোভ
সৌদিতে ইরানি হামলার নিন্দা জানাতে যুবরাজ সালমানকে ট্রাম্পের ফোনকল
কাতার-বাহরাইন-আমিরাতে ফের বিস্ফোরণ
বাগদাদে মার্কিন দূতাবাসে হামলার চেষ্টা
সৌদি আরবে নতুন করে বিস্ফোরণ
ট্রাম্প-নেতানিয়াহু সীমা অতিক্রম করেছেন, চরম মূল্য দিতে হবে
শাহজালালে আটকেপড়া যাত্রীদের সেবায় হটলাইন চালু
মধ্যপ্রাচ্যে কোন কোন দেশে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি আছে
খামেনি হত্যার প্রতিবাদে করাচিতে মার্কিন দূতাবাসে হামলা, গুলিতে নিহত ৮
ইরাকে মার্কিন ঘাঁটি লক্ষ্য করে ইরানের হামলা
খামেনির মৃত্যুর প্রতিশোধ ইরান কীভাবে নেবে?
শেষ ভাষণে কী বলেছিলেন খামেনি?
ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও সেনাপ্রধান নিহত, নিশ্চিত করলো তেহরান
ইরানের স্কুলে হামলায় নিহত বেড়ে ১০৮
হরমুজ প্রণালি বন্ধ, তেল-জ্বালানি-প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ স্থগিত
জর্ডানে নাগরিকদের নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার নির্দেশ মার্কিন দূতাবাসের
খামেনির লাশ উদ্ধারের দাবিতে এআই ছবি প্রচার
ইরান প্রতিশোধ নিলে ‘আরও কঠোর’ হামলার হুমকি ট্রাম্পের
মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ২৭ ঘাঁটিতে হামলার ঘোষণা ইরানের
যেভাবে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা হয়ে ওঠেন আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি
ইরানের প্রেসিডেন্ট-অন্য দুই কর্মকর্তা অন্তর্বর্তী সময়ে দায়িত্বে থাকবেন
সৌদি আরব-ইসরায়েলের চাপেই ইরানে হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র
ইরাকে বিমানবন্দরের কাছে বিস্ফোরণ
তেহরানে নতুন করে বিস্ফোরণ
দুবাইয়ের বিমানবন্দর ও বুর্জ আল আরব হোটেল ক্ষতিগ্রস্ত
খামেনির মৃত্যুসংবাদ পড়তে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন উপস্থাপক
খামেনির মেয়ে, মেয়ে জামাই ও নাতি নিহত
খামেনির পর ইরানের নেতৃত্ব কে দেবেন?
ইরানের প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন আলী খামেনি
মধ্যপ্রাচ্য কী আরও উত্তাল হবে?
খামেনির মৃত্যুতে ইরানে ৪০ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা
খামেনির মৃত্যুতে শোকে স্তব্ধ ইরান, প্রতিশোধের ঘোষণা
খামেনি নিহত হয়েছেন, নিশ্চিত করলো ইরান
আমিরাতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সতর্ক থাকার আহ্বান
দুবাইয়ে দফায় দফায় বিস্ফোরণ, আগুন
ফ্লাইট স্থগিত, শাহজালাল বিমানবন্দরে অনিশ্চয়তায় হাজারো যাত্রী
কুয়েত বিমানবন্দরে ড্রোন হামলা, আহত বেশ কয়েকজন
ইরানের সর্বোচ্চ নেতা খামেনি শিগগির ভাষণ দেবেন
ইরানের প্রায় সব কর্মকর্তা জীবিত ও নিরাপদ আছেন: পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরাঘচি
আমিরাতের শারজাহ বিমানবন্দরে সব ফ্লাইট স্থগিত
আমিরাতে নিহত ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ
হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেল পরিবহন স্থগিত করলো কিছু কোম্পানি
ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী-আইআরজিসি কমান্ডার নিহত: রয়টার্স
আবুধাবি, দোহা ও মানামায় দফায় দফায় বিস্ফোরণ
কাতারে যুক্তরাষ্ট্রের বিলিয়ন ডলারের রাডার ধ্বংসের দাবি ইরানের
মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত নিয়ে বিশ্বনেতাদের প্রতিক্রিয়া
জর্ডানেও ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা: আম্মানে ভবন ক্ষতিগ্রস্ত
নেতানিয়াহুকে বিশ্বাস করতে পারছি না: শেল্টার থেকে ইসরায়েলির প্রতিক্রিয়া
মধ্যপ্রাচ্যের কয়েক দেশের আকাশসীমায় ভ্রমণ বন্ধ করলো বাংলাদেশ
ইরানে স্কুলে ইসরায়েলি হামলায় ৫১ শিক্ষার্থী নিহত
ইরানে স্কুলে ইসরায়েলি হামলায় ২৪ শিক্ষার্থী নিহত
ইরানের পাল্টা হামলার ভয়ে শেল্টারে লুকাচ্ছে ইসরায়েলিরা
যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলকে অবিলম্বে হামলা বন্ধের আহ্বান রাশিয়ার
বাসিন্দাদের তেহরান ছাড়ার নির্দেশ ইরান সরকারের
মধ্যপ্রাচ্যের সব দেশে বিমানের ফ্লাইট স্থগিত
ইসরায়েলের প্রধান বিমানবন্দর বন্ধ, ফ্লাইট বাতিল
বাহরাইন, কাতার, জর্ডান ও কুয়েতে হামলার নিন্দা জানালো সৌদি আরব
ইসরায়েলে বিস্ফোরণের শব্দ
কোথায় আছেন খামেনি?
একাধিক মার্কিন দূতাবাসের সতর্কতা, নাগরিকদের ঘরে থাকার নির্দেশ
আবুধাবিতে নিহত ১, ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহতের দাবি আমিরাতের
মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে মার্কিন ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে ইরান
সশস্ত্র বাহিনী দেশ রক্ষায় সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে: ইরান
সৌদি আরবের রাজধানীতে বিস্ফোরণ
আকাশসীমা বন্ধ করলো উপসাগরীয় দেশগুলো
কাতারে দফায় দফায় বিস্ফোরণ, বাসিন্দাদের ঘরে থাকার পরামর্শ
বাহরাইন, কুয়েত ও আবুধাবিতে বিস্ফোরণ
সুস্থ ও নিরাপদ আছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট
আমাদের কাজ শেষ হলে তোমাদের সরকার উৎখাত করো: ইরানি জনগণকে ট্রাম্প
‘অস্ত্র নামিয়ে রাখুন অন্যথায় নিশ্চিত মৃত্যু’, স্পষ্ট বার্তা ট্রাম্পের
ইরানে বড় ধরনের অভিযান শুরুর ঘোষণা ট্রাম্পের
ইসরায়েলে পাল্টা ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান
ইরানে ইসরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, খামেনির বাসভবনও লক্ষ্যবস্তু ছিল?
ইসরায়েলের হামলা, আকাশসীমা বন্ধ করেছে ইরান-ইরাক
ইরানে প্রেসিডেন্ট ভবন লক্ষ্য করে ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ হামলা
বেসামরিক বিমান চলাচলে আকাশসীমা বন্ধ করে দিয়েছে ইসরায়েল
তেহরানে দফায় দফায় বিস্ফোরণ
ইরানে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল
ইরানে হামলায় ‘কম ক্ষতি’ হয়েছে বলাতেই বরখাস্ত পেন্টাগনের গোয়েন্দা প্রধান
ইসরায়েলের সঙ্গে সংঘাতের পর ইরানকে নিয়ে আরব দেশগুলোর মনোভাব কেমন
ইরানের প্রেসিডেন্টকেও হত্যার চেষ্টা করেছিল ইসরায়েল
ইরানের পরমাণু স্থাপনায় হামলা, কী বলছে যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা বিশ্লেষণ
আইএইএ-কে সহযোগিতা স্থগিত করলো ইরান
খামেনির প্রাণ বাঁচিয়েছি, ধন্যবাদ লাগবে না: ট্রাম্প
ইরান-ইসরায়েল সংঘাত ও ট্রাম্প প্রশাসনের নীরব পরাজয়
ইরান পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের চেষ্টা করলে ফের হামলা চালানো হবে
আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ইরান
ইরান এখন কী করবে?
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বৈঠকের কোনো পরিকল্পনা নেই: ইরান
যুদ্ধের সময় অনেক চেষ্টা করেও খামেনিকে হত্যা করতে পারেনি ইসরায়েল
অভিন্ন শত্রুদের পরাজিত করতে ট্রাম্পের সাথে কাজ করবো: নেতানিয়াহু
ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের হামলা ১৫ বছরের পরিকল্পনার ‘চূড়ান্ত পরিণতি’
ইরানি ড্রোন প্রতিহত করতে ইসরায়েলকে সহায়তা করেছে ফ্রান্স
যুক্তরাষ্ট্রের মুখে জোরালো থাপ্পড় মেরেছে ইরান: খামেনি
১ সপ্তাহেরও বেশি সময় ‘নিখোঁজ’ খামেনি, ইরানজুড়ে উদ্বেগ-অস্থিরতা
ইরানের পারমাণবিক স্থাপনা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে: সিআইএ প্রধান
জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাখ্যার কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে ইরান
চীন সফরে গেলেন ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী
আইআরজিসির কুদস ফোর্সের প্রধান ইসমাইল কানি বেঁচে আছেন
শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে ইরান
আগামী সপ্তাহেই ইরানের সঙ্গে আলোচনার কথা জানালেন ট্রাম্প
জনগণকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ভুয়া সতর্কবার্তা দিলো ইসরায়েল
সাবমেরিন থেকেও ইরানের দুটি পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা হয়েছিল: ট্রাম্প
ইরান ‘সাহসিকতার সঙ্গে লড়েছে’, বললেন ডোনাল্ড ট্রাম্প
আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি যেভাবে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা হয়ে উঠলেন
ইসরায়েল-ইরান যুদ্ধ কি আসলেই শেষ? ১২ দিনের সংঘাতে কে কী পেলো?
ইরানি হামলার পর ক্ষতিপূরণ চেয়ে ৩৯ হাজার ইসরায়েলির আবেদন
কাতারের মার্কিন ঘাঁটিতেই কেন হামলা চালালো ইরান?
ইরান সংঘাতে যেভাবে হারলো ইসরায়েল
যুদ্ধবিরতি কি আসলে যুদ্ধের অবসান ঘটায়?
ইরানের পরমাণু ভাণ্ডারে আঘাত করতে পারেনি যুক্তরাষ্ট্র
গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রের ঘাটতিতে ইসরায়েল: রিপোর্ট
ফাঁস হওয়া গোয়েন্দা তথ্য প্রত্যাখ্যান করলেন ট্রাম্প
ভেস্তে গেলো গোপন মিশন, ইরানে ধরা ৭০০ গুপ্তচর
ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি: তেলের দাম কমেছে, শেয়ারবাজারে ঊর্ধ্বগতি
ইরানের কমপক্ষে ১৪ বিজ্ঞানীকে হত্যা করেছে ইসরায়েল
যুদ্ধবিরতি অবশ্যই বহাল রাখতে হবে: যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী
ইসরায়েল ও ইরান সমানভাবেই যুদ্ধ বন্ধ চেয়েছিল: ট্রাম্প
সহযোগিতা শুরু করতে ইরানের প্রতি আইএইএর আহ্বান
হামলায় ইরানের পারমাণবিক স্থাপনা ধ্বংস হয়নি
ইরানে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ইউরোপীয় নাগরিক আটক
প্রবাসী বাংলাদেশিদের ছবি ও ভিডিও প্রচারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা
ইরানে ‘শাসনের পরিবর্তন’ চায় না যুক্তরাষ্ট্র: সুর বদল ট্রাম্পের
ট্রাম্প-নেতানিয়াহুর ফোনালাপ: ইরানে হামলা থেকে বিরত থাকার আশ্বাস
ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে গাজাকেও অন্তর্ভুক্ত করার দাবি
ইরানে আর কোনো হামলা হবে না: ট্রাম্পের ঘোষণা
ইসরায়েলের ওপর বেজায় চটেছেন ট্রাম্প!
ইসরায়েলি হামলায় ইরানে নিহত ৬১০, আহত প্রায় ৫ হাজার
ইসরায়েল, ইরানে আর বোমা ফেলো না: ট্রাম্পের কঠোর হুঁশিয়ারি
ইরানের কারাগারে ইসরায়েলি হামলা ‘আন্তর্জাতিক আইনের গুরুতর লঙ্ঘন’: জাতিসংঘ
ট্রাম্পের ইরানে হামলা যুক্তরাষ্ট্রের আইনে কতটা বৈধ?
মার্কিন ঘাঁটিতে ইরানি হামলার নিন্দা জানিয়ে জাতিসংঘকে কাতারের চিঠি
কাতারকে ধন্যবাদ জানালো ইরান
আগ্রাসন হলে জবাব দেওয়া হবে: ইরানের নতুন সতর্কতা
ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার কথা অস্বীকার করলো ইরান
ইরানকে কঠোর জবাব দেওয়ার অঙ্গীকার ইসরায়েলের
ইরানের উত্তরাঞ্চলে ‌‘সন্ত্রাসী হামলায়’ নিহত ৯
যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর ইরান থেকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি ইসরায়েলের
হামলার লক্ষ্য পূরণ হওয়ার পরই যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছে ইসরায়েল
যুদ্ধবিরতির জন্য ইসরায়েল ও ইরানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল কারা?
ট্রাম্প ‘মিনতি’ করেছিলেন, যুদ্ধবিরতি প্রসঙ্গে ইরান
যুদ্ধবিরতি শুরু হয়েছে: ইসরায়েল ও ইরানের গণমাধ্যম
মধ্যপ্রাচ্যের যেসব দেশে মার্কিন ঘাঁটি আছে
ইরানের হামলায় ইসরায়েলে নিহত ৩
নতুন করে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান, দাবি ইসরায়েলের
মার্কিন হামলার কারণে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির সক্ষমতা হারিয়েছে ইরান
ইসরায়েল ‌‘আগ্রাসন’ বন্ধ করলে ইরানও হামলা চালাবে না
ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি ঘোষণায় কমছে তেলের দাম
মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে নেতানিয়াহু
ওয়াশিংটন ফের কোনো পদক্ষেপ নিলে জবাব দিতে প্রস্তুত তেহরান
আবারও মিথ্যা বলেছেন ট্রাম্প, যুদ্ধবিরতিতে রাজি নয় ইরান
আকাশসীমা খুলে দিলো কাতার-বাহরাইন-কুয়েত
যুদ্ধবিরতিতে সম্মত ইরান-ইসরায়েল: ট্রাম্প
ইরান এখন শান্তির দিকে এগোতে পারে: ট্রাম্প
ইরান কারো আগ্রাসনের কাছে নতি স্বীকার করবে না: খামেনি
কাতারে মার্কিন ঘাঁটিতে ইরানের হামলায় সৌদিসহ ৩ দেশের নিন্দা
সিচুয়েশন রুমে শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে ট্রাম্প
আল উদেইদ মার্কিন ঘাঁটিতে হামলার কথা স্বীকার করলো যুক্তরাষ্ট্র
মিশর ও কুয়েতের এয়ারলাইন্সের বিমান চলাচল বন্ধ
এই হামলা কাতার ও তাদের জনগণের বিরুদ্ধে নয়: ইরান
কাতার ও ইরাকের মার্কিন ঘাঁটিতে ইরানের হামলা
ইরানের প্রতিশোধের হুমকিতে আকাশসীমা বন্ধ করলো কাতার
পুতিনকে খামেনির চিঠি, চান রাশিয়ার সহায়তা: রয়টার্স
শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবে ইরান: উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী
কাতারে অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকদের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার পরামর্শ
হরমুজ প্রণালি এড়িয়ে গেলো তেল-কেমিক্যালবাহী ৩ জাহাজ
ইরানের জনগণকে সহায়তা দিতে প্রস্তুত রাশিয়া: পুতিন
ইরানের ‘গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোতে’ ব্যাপক হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল
ইরানের বিপ্লবী গার্ডের সদর দপ্তরে হামলা চালানোর দাবি ইসরায়েলের
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইসরায়েলের বিদ্যুৎ স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত
ইরান আমার মায়ের হাত, ঘুমপাড়ানি গান : মান্দানা
অপ্রত্যাশিত পরিণতি ভোগ করতে হবে: যুক্তরাষ্ট্রকে আইআরজিসির হুমকি
যেভাবে ইরানে ‘অপারেশন মিডনাইট হ্যামার’ পরিচালনা করে যুক্তরাষ্ট্র
ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের হামলা, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ কী বলছে?
ইরান-ইসরায়েল সংঘাত, বিশ্ববাজারে তেলের দাম বাড়লো
বিশ্বজুড়ে মার্কিন নাগরিকদের জন্য নিরাপত্তা সতর্কতা জারি
ইহুদিবাদী শত্রু বড় অপরাধ করেছে, শাস্তি পেতে হবে: খামেনি
ইসরায়েলের কাছে কতগুলো পারমাণবিক বোমা আছে?
ইরানে অ্যাম্বুলেন্সে ইসরায়েলের ড্রোন হামলায় নিহত ৩
হরমুজ প্রণালি চালু রাখতে চীনের দ্বারস্থ হলো যুক্তরাষ্ট্র
ইরানের ৪ প্রদেশে নতুন করে হামলার দাবি ইসরায়েলের
হামলার কথা ইরানকে আগেই জানিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র
হরমুজ প্রণালি বন্ধের পক্ষে ইরানের পার্লামেন্ট
আমাদের হামলার লক্ষ্য ইরানের সরকার পরিবর্তন নয়
ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় ক্ষতির পরিমাণ এখনো স্পষ্ট নয়
হামলার আগে ফরদো পারমাণবিক স্থাপনায় ‘অস্বাভাবিক তৎপরতা’ ছিল
যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটিগুলো শক্তি নয়, দুর্বলতার প্রতীক: আইআরজিসি
পুতিনের সঙ্গে ‘গুরুতর আলোচনায়’ বসছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী
পারমাণবিক স্থাপনায় যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় আইএইএ’র তদন্ত চায় ইরান
ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র ‘একটি দল’ হিসেবে কাজ করেছে
ইসরায়েলের বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরে হামলা চালিয়েছে ইরান
আত্মরক্ষার জন্য ইরান ‘সব বিকল্প’ সংরক্ষণ করে রেখেছে
ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ইরানের, আহত ১১
যুক্তরাষ্ট্রের ‘নির্লজ্জ আগ্রাসন’ এর নিন্দা জানিয়েছে হামাস
যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় সংঘাতের তীব্রতা বাড়ার শঙ্কা জাতিসংঘের
ইরান পাল্টা হামলা চালালে ‘বহুগুণ বেশি শক্তিতে’ প্রতিহত করা হবে
নিজের মরণ ডেকে এনেছে ইসরায়েল
ইরানে বসেই যেভাবে গোপন নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে মোসাদ
ইরান শান্তি স্থাপন না করলে আরও হামলা চালানো হবে
ইসরায়েলজুড়ে সতর্কতা জারি
এসব পারমাণবিক স্থাপনায় কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থ নেই: ইরান
ফরদোসহ ইরানের ৩ পারমাণবিক স্থাপনায় হামলার দাবি ট্রাম্পের
ইসরায়েলে নতুন করে হামলা শুরু করেছে ইরান
ইরানে এক ডজনেরও বেশি সামরিক স্থাপনায় হামলার দাবি ইসরায়েলের
প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে উড়াল দিয়েছে বি-২ স্টিলথ বোমারু বিমান
ইসরায়েলকে জবাবদিহির আওতায় আনার আহ্বান বাংলাদেশের
ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় ইসরায়েলের হামলা
ইরানের কুদস ফোর্সের শীর্ষ কমান্ডারকে হত্যার দাবি ইসরায়েলের
ফের ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ইরানের
ইসরায়েলে আছেন বহু ভারতীয়, তাদের কাজ কী?
ইরানের সঙ্গে সংঘাতের খবর প্রচারে ইসরায়েলের বিধিনিষেধ
ইরান-ইসরায়েল সংঘাত : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও মানসিক প্রভাব
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র অবকাঠামোতে ইসরায়েলের হামলা
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ‘বড় কিছু ঘটেনি’: ইসরায়েল
ফের ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালালো ইরান
আমাদের প্রিয় জাতি সাহসিকতার সঙ্গে শক্তি প্রদর্শন করেছে: খামেনি
ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা ‘বিপজ্জনক নজির’
ইরানের পরমাণু কার্যক্রম নিয়ে গোয়েন্দা তথ্য ভুল ছিল: ট্রাম্প
ইরানের সঙ্গে ‘দীর্ঘস্থায়ী’ যুদ্ধের সতর্কতা ইসরায়েলি সেনাপ্রধানের
আগ্রাসন বন্ধ হলে কূটনৈতিক আলোচনায় প্রস্তুত ইরান
ইসরায়েলের ৫০ যুদ্ধবিমান আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছে: ইরাক
তেহরান থেকে দূতাবাস কর্মীদের সরিয়ে নিচ্ছে যুক্তরাজ্য
ইরান-ইসরায়েল সংঘাত বাড়লে যে আগুন জ্বলবে তা কেউ নেভাতে পারবে না
ইরানে নতুন করে হামলা শুরু করেছে ইসরায়েল
ইরানের সর্বশেষ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইসরায়েলে আহত ১৭
ইসরায়েলের হামলা আন্তর্জাতিক আইনের সরাসরি লঙ্ঘন
ইরানের নতুন হামলা, অন্তত ৩৯টি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে ইসরায়েলে
ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়াতে সময় চান ট্রাম্প, হতাশ নেতানিয়াহু
ইসরায়েল হামলা বন্ধ না করলে আরও কঠোর জবাব দেবে ইরান: পেজেশকিয়ান
ইরানে আরও শক্তিশালী হামলার নির্দেশ ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রীর
আগ্রাসন বন্ধ না হলে আলোচনা নয়, ফের বললেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী
ইসরায়েলে মাইক্রোসফটের কার্যালয়ের কাছে ইরানের হামলা
ইরানে হামলা ও গাজায় গণহত্যার প্রতিবাদে খেলাফত মজলিসের বিক্ষোভ
ইরানে সরকার পরিবর্তন অকল্পনীয়-অগ্রহণযোগ্য: রাশিয়া
ইসরায়েল-ইরান সংঘাত গড়ালো দ্বিতীয় সপ্তাহে, কূটনীতিতে জোর
ইরানি নতুন ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ইসরায়েলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি
ইরান থেকে নিজ দেশে চলে যাচ্ছেন হাজারো আফগান
তেহরানে অস্ট্রেলিয়ার দূতাবাস বন্ধ ঘোষণা
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র বিশ্বের সম্মানিতদের আনন্দিত করেছে: খামেনি
তেল আবিবে নরওয়ের রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে বিস্ফোরণ
স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে হামলায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিন্দা
ইরানে হামলার বিষয়ে দুই সপ্তাহ সময় নেবেন ট্রাম্প
ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ১৫তম ধাপে হামলা শুরুর ঘোষণা ইরানের
ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে যা বললেন নেতানিয়াহু
ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানেও না আমি ইরান নিয়ে কী ভাবছি
ইউরোপে বৈঠকে বসছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী
ইরানে হামলা করা থেকে ট্রাম্পকে সরে আসার আহ্বান স্টারমারের
আবারও ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান: ইসরায়েলি সেনাবাহিনী
জনগণকে দৃঢ়তা বজায় রাখার আহ্বান খামেনির
খামেনিকে হত্যা করাটাই এখন যুদ্ধের লক্ষ্য
পুতিনের সঙ্গে কথা বললেন শি জিনপিং, যুদ্ধবিরতি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার
‘সম্ভাব্য যুদ্ধের’ প্রস্তুতিতে তুরস্ক, সীমান্তে নজরদারি জোরদার
কাতারের বিমানঘাঁটি থেকে ‘উড়োজাহাজ’ সরিয়ে নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র
ইরানের নেতাদের টার্গেট করা হলে গোটা অঞ্চলে পরিণতি হবে ভয়াবহ
ইরানের হামলায় ইসরায়েলে আহত ১৩৭
কঠিন দিনগুলো আমরা কাটিয়ে উঠবো: ইরানের প্রেসিডেন্ট
ইরানের ‘স্বৈরশাসকদের’ চড়া মূল্য দিতে হবে: নেতানিয়াহু
আগ্রাসীদের শিক্ষা দিতে প্রস্তুত ইরান, যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্কতা
ইরানের পারমাণবিক সক্ষমতা ধ্বংস করতে ইসরায়েল ব্যর্থ হলে কী ঘটবে?
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইসরায়েলে আহত ৪৭
ইরানে হামলার চিন্তা স্থগিত রাখতে পারেন ট্রাম্প, তবে...
বিশ্বে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনবে ইসরায়েল-ইরান সংঘাত
ইরানি হামলায় হাসপাতাল ক্ষতিগ্রস্ত, যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ ইসরায়েলের
কাতারে মার্কিন ঘাঁটিতে প্রবেশে যুক্তরাষ্ট্রের বিধিনিষেধ
ইসরায়েলের সামরিক ঘাঁটিতে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি
ইরানের আরাক হেভি ওয়াটার পারমাণবিক স্থাপনায় ইসরায়েলের হামলা
ইসরায়েলের আকাশ প্রতিরক্ষা যেভাবে তছনছ করলো ইরান
ইরানে হামলা: ট্রাম্পকে কীভাবে রাজি করালেন নেতানিয়াহু?
ট্রাম্পের ‘নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি’ নিয়ে খেলছেন নেতানিয়াহু
ইরানে সম্ভাব্য হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র: রিপোর্ট
যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক মোতায়েন বাড়াচ্ছে দ্রুত
ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষায় সহযোগিতা করতে চেয়েছিল রাশিয়া: পুতিন
ইসরায়েল-ইরান সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততা, হোয়াইট হাউজের সামনে বিক্ষোভ
ইরানের পারমাণবিক বাঙ্কার ধ্বংস করতে পারে যে মার্কিন বোমা
ইসরায়েলি হামলায় ইরানে নিহত ৬৩৯, বেশিরভাগই বেসামরিক: রিপোর্ট
ইরানে আটকেপড়া ভারতীয়দের উদ্ধারে ‘অপারেশন সিন্ধু’ শুরু দিল্লির
ইরানে হামলার পরিকল্পনায় ট্রাম্পের অনুমোদন
ইরান রাশিয়ার সহযোগিতা চায়নি: পুতিন
ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন হ্যাকের অভিযোগ
জরুরি বৈঠক ডেকেছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ
ইরানের পুলিশ সদর দপ্তরের কাছে ইসরায়েলের হামলা
ইসরায়েলে হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার দাবি ইরানের
ইরান বলছে তারা হোয়াইট হাউজের ‘পা চাটবে না’
ইরান বলছে তারা হোয়াইট হাউজের ‘পা চাটবে না’
ইসরায়েল ছাড়ছেন মার্কিনিরা, প্রস্তুত প্লেন ও জাহাজ
ইসরায়েল ছাড়ছেন মার্কিনিরা, প্রস্তুত প্লেন ও জাহাজ
ট্রাম্পের দাবি অস্বীকার করলো ইরান
ট্রাম্পের দাবি অস্বীকার করলো ইরান
বিপর্যয় থেকে মাত্র কয়েক মিলিমিটার দূরে রয়েছে বিশ্ব: রাশিয়া
বিপর্যয় থেকে মাত্র কয়েক মিলিমিটার দূরে রয়েছে বিশ্ব: রাশিয়া
‘অযৌক্তিক’ লড়াইয়ের দ্রুত সমাপ্তি চান ট্রাম্প
‘অযৌক্তিক’ লড়াইয়ের দ্রুত সমাপ্তি চান ট্রাম্প
ইরানে ইসরায়েলি হামলায় অন্তঃসত্ত্বা নারী ও শিশুসহ নিহত ৬
ইরানে ইসরায়েলি হামলায় অন্তঃসত্ত্বা নারী ও শিশুসহ নিহত ৬
ইরানের নিরাপত্তা সদর দপ্তর ধ্বংসের দাবি ইসরায়েলের
ইরানের নিরাপত্তা সদর দপ্তর ধ্বংসের দাবি ইসরায়েলের
যুক্তরাষ্ট্র কি ইরানে হামলা করবে, প্রশ্নের জবাবে কী বললেন ট্রাম্প?
যুক্তরাষ্ট্র কি ইরানে হামলা করবে, প্রশ্নের জবাবে কী বললেন ট্রাম্প?
ইসরায়েলের সমালোচনা করায় জ্যেষ্ঠ মার্কিন সেনা কর্মকর্তা বরখাস্ত
ইসরায়েলের সমালোচনা করায় জ্যেষ্ঠ মার্কিন সেনা কর্মকর্তা বরখাস্ত
‘ইরান শিগগির পরমাণু অস্ত্র বানাবে,’ ৩৩ বছর ধরে একই সুর নেতানিয়াহুর
‘ইরান শিগগির পরমাণু অস্ত্র বানাবে,’ ৩৩ বছর ধরে একই সুর নেতানিয়াহুর
‘ইরানের পরমাণু স্থাপনার কিছুই করতে পারেনি ইসরায়েল’
‘ইরানের পরমাণু স্থাপনার কিছুই করতে পারেনি ইসরায়েল’
যুক্তরাষ্ট্র যেন ইসরায়েলকে সহায়তার কথা বিবেচনাতেও না আনে: রাশিয়া
যুক্তরাষ্ট্র যেন ইসরায়েলকে সহায়তার কথা বিবেচনাতেও না আনে: রাশিয়া
ইরান-ইসরায়েল সংঘাত দ্রুত বন্ধের আহ্বান পুতিনের, মধ্যস্থতার প্রস্তাব
ইরান-ইসরায়েল সংঘাত দ্রুত বন্ধের আহ্বান পুতিনের, মধ্যস্থতার প্রস্তাব
ইরানিরা কেন নিজেদের বাড়ির ‘শেষ ছবি’ শেয়ার করছেন?
ইরানিরা কেন নিজেদের বাড়ির ‘শেষ ছবি’ শেয়ার করছেন?
কাতারের আমিরকে চিঠি পাঠালেন ইরানের প্রেসিডেন্ট
কাতারের আমিরকে চিঠি পাঠালেন ইরানের প্রেসিডেন্ট
ইসরায়েলকে তার ভুলের জন্য শাস্তি পেতে হবে: খামেনি
ইসরায়েলকে তার ভুলের জন্য শাস্তি পেতে হবে: খামেনি
ইরান কখনোই আত্মসমর্পণ করবে না: খামেনি
ইরান কখনোই আত্মসমর্পণ করবে না: খামেনি
দেশের ভেতরে ‘শত্রুপক্ষের’ ড্রোন তৈরির কারখানা শনাক্ত: ইরানি পুলিশ
দেশের ভেতরে ‘শত্রুপক্ষের’ ড্রোন তৈরির কারখানা শনাক্ত: ইরানি পুলিশ
ইরান-ইসরায়েল সংঘাতে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি কী হতে পারে?
ইরান-ইসরায়েল সংঘাতে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি কী হতে পারে?
ইরান-ইসরায়েল সংঘাতে কার কতটা ক্ষয়ক্ষতি হলো
ইরান-ইসরায়েল সংঘাতে কার কতটা ক্ষয়ক্ষতি হলো
কিছুক্ষণের মধ্যেই খামেনির ভাষণ সম্প্রচার হতে যাচ্ছে
কিছুক্ষণের মধ্যেই খামেনির ভাষণ সম্প্রচার হতে যাচ্ছে
মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে মার্কিন ঘাঁটিগুলোতে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান
মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে মার্কিন ঘাঁটিগুলোতে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান
বাংলাদেশেও বাড়তে পারে জ্বালানি তেলের দাম, এলএনজি পেতে শঙ্কা
বাংলাদেশেও বাড়তে পারে জ্বালানি তেলের দাম, এলএনজি পেতে শঙ্কা
তেহরানের সেন্ট্রিফিউজ উৎপাদন কেন্দ্রে হামলার দাবি ইসরায়েলের
তেহরানের সেন্ট্রিফিউজ উৎপাদন কেন্দ্রে হামলার দাবি ইসরায়েলের
হরমুজ প্রণালি বন্ধ হলে কোন দেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে?
হরমুজ প্রণালি বন্ধ হলে কোন দেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে?
ইরান-ইসরায়েল সংঘাত গড়ালো ষষ্ঠ দিনে, বিশ্ববাজারে বাড়ছে তেলের দাম
ইরান-ইসরায়েল সংঘাত গড়ালো ষষ্ঠ দিনে, বিশ্ববাজারে বাড়ছে তেলের দাম
আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি কে? যাকে হত্যা করতে চায় ইসরায়েল
আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি কে? যাকে হত্যা করতে চায় ইসরায়েল
ট্রাম্প হয়তো বড় ঝুঁকি নিতে চলেছেন
ট্রাম্প হয়তো বড় ঝুঁকি নিতে চলেছেন
ইরানের বিভিন্ন সামরিক স্থাপনায় হামলা
ইরানের বিভিন্ন সামরিক স্থাপনায় হামলা
তেল আবিব থেকে লোকজনকে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ইরান
তেল আবিব থেকে লোকজনকে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ইরান
ইরানে চিকিৎসা করাতে গিয়ে আটকা ২০ বাংলাদেশি
ইরানে চিকিৎসা করাতে গিয়ে আটকা ২০ বাংলাদেশি
পূর্ব ইংল্যান্ড থেকে মার্কিন ঘাঁটি ছেড়েছে অন্তত চারটি যুদ্ধবিমান
পূর্ব ইংল্যান্ড থেকে মার্কিন ঘাঁটি ছেড়েছে অন্তত চারটি যুদ্ধবিমান
ইরান-ইসরায়েল সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্র জড়িয়ে পড়ুক, চায় না অধিকাংশ মার্কিনি
ইরান-ইসরায়েল সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্র জড়িয়ে পড়ুক, চায় না অধিকাংশ মার্কিনি
হরমুজ প্রণালি বন্ধ করতে পারবে ইরান?
হরমুজ প্রণালি বন্ধ করতে পারবে ইরান?
আমাদের বাঁচান, তেহরানে আটকেপড়া বাংলাদেশিরা
আমাদের বাঁচান, তেহরানে আটকেপড়া বাংলাদেশিরা
হরমুজ প্রণালি দিয়ে কী পরিমাণ তেল সরবরাহ হয়?
হরমুজ প্রণালি দিয়ে কী পরিমাণ তেল সরবরাহ হয়?
ইসরায়েলে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ ঘোষণা
ইসরায়েলে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ ঘোষণা
ইসরায়েলিদের প্রতি কোনো দয়া দেখানো হবে না: খামেনি
ইসরায়েলিদের প্রতি কোনো দয়া দেখানো হবে না: খামেনি
ইসরায়েলে ফের ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা
ইসরায়েলে ফের ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা
আহমাদিনেজাদের মৃত্যুর খবর ভিত্তিহীন: ব্যক্তিগত দপ্তর
আহমাদিনেজাদের মৃত্যুর খবর ভিত্তিহীন: ব্যক্তিগত দপ্তর
ইরানের ১২ ‌‘ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণস্থলে’ হামলার দাবি ইসরায়েলের
ইরানের ১২ ‌‘ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণস্থলে’ হামলার দাবি ইসরায়েলের
ইরানের হামলার আশঙ্কায় ৩০টি যুদ্ধবিমান সরিয়ে নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র
ইরানের হামলার আশঙ্কায় ৩০টি যুদ্ধবিমান সরিয়ে নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র
আমরা জানি খামেনি কোথায়, তবে এখনই তাকে হত্যা নয়: ট্রাম্প
আমরা জানি খামেনি কোথায়, তবে এখনই তাকে হত্যা নয়: ট্রাম্প
আমরা ইরানের আকাশ নিয়ন্ত্রণে নিয়েছি: ট্রাম্প
আমরা ইরানের আকাশ নিয়ন্ত্রণে নিয়েছি: ট্রাম্প
সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৭ জুন ২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৭ জুন ২০২৫
গোয়েন্দা মূল্যায়নের ‘ধার ধারেন না’ ট্রাম্প, নেতানিয়াহুতেই আস্থা
গোয়েন্দা মূল্যায়নের ‘ধার ধারেন না’ ট্রাম্প, নেতানিয়াহুতেই আস্থা
৮৬ বছর বয়সী খামেনির উত্তরসূরি কে?
৮৬ বছর বয়সী খামেনির উত্তরসূরি কে?
ইরান ছেড়েছে ৬০০’র বেশি বিদেশি
ইরান ছেড়েছে ৬০০’র বেশি বিদেশি
ইরানের সক্ষমতা বুঝতে ভুল করেছে ইসরায়েল
ইরানের সক্ষমতা বুঝতে ভুল করেছে ইসরায়েল
ইরানি হামলায় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ইসরায়েলিরা
ইরানি হামলায় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ইসরায়েলিরা
ইরানের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে সাইবার হামলা
ইরানের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে সাইবার হামলা
ইরানের হামলার মধ্যেও গাজায় আরও ৪৫ জনকে হত্যা করলো ইসরায়েল
ইরানের হামলার মধ্যেও গাজায় আরও ৪৫ জনকে হত্যা করলো ইসরায়েল
ইসরায়েলের দাবি সত্য নয়, ইরান পরমাণু অস্ত্রের কাছাকাছি ছিল না
ইসরায়েলের দাবি সত্য নয়, ইরান পরমাণু অস্ত্রের কাছাকাছি ছিল না
সাদ্দাম হোসেনের মতো পরিণতি হতে পারে খামেনির
সাদ্দাম হোসেনের মতো পরিণতি হতে পারে খামেনির
ইসরায়েলে মোসাদের কার্যালয়ে ইরানের হামলা
ইসরায়েলে মোসাদের কার্যালয়ে ইরানের হামলা
পরমাণু ইস্যুর ‘স্থায়ী সমাধান’ চান ট্রাম্প
পরমাণু ইস্যুর ‘স্থায়ী সমাধান’ চান ট্রাম্প
শুধু রাতে নয়, দিনেও ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাচ্ছে ইরান
শুধু রাতে নয়, দিনেও ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাচ্ছে ইরান
ইসরায়েলে ফের ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান: ইসরায়েলি বাহিনীর দাবি
ইসরায়েলে ফের ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান: ইসরায়েলি বাহিনীর দাবি
ইরান থেকে নাগরিকদের সরিয়ে নিচ্ছে ভারত
ইরান থেকে নাগরিকদের সরিয়ে নিচ্ছে ভারত
খামেনির ঘনিষ্ঠ কমান্ডারকে হত্যার দাবি ইসরায়েলের
খামেনির ঘনিষ্ঠ কমান্ডারকে হত্যার দাবি ইসরায়েলের
ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি নয়, অপেক্ষা করছে আরও বড় কিছু: ট্রাম্প
ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি নয়, অপেক্ষা করছে আরও বড় কিছু: ট্রাম্প
এখনই জ্বালানি তেলের দাম বাড়ছে না: অর্থ উপদেষ্টা
এখনই জ্বালানি তেলের দাম বাড়ছে না: অর্থ উপদেষ্টা
ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন ভবনে ইসরায়েলি হামলায় নিহত বেড়ে দুই
ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন ভবনে ইসরায়েলি হামলায় নিহত বেড়ে দুই
ইসরায়েলে অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকদের সরানোর সুযোগ নেই
ইসরায়েলে অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকদের সরানোর সুযোগ নেই
এক কোটি মানুষ কীভাবে সরে যেতে পারে, প্রশ্ন তেহরানবাসীর
এক কোটি মানুষ কীভাবে সরে যেতে পারে, প্রশ্ন তেহরানবাসীর
জি-৭ সম্মেলন থেকে আগেভাগেই দেশে ফিরলেন ট্রাম্প এবং রুবিও
জি-৭ সম্মেলন থেকে আগেভাগেই দেশে ফিরলেন ট্রাম্প এবং রুবিও
ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ নিয়ে মার্কিন কংগ্রেসম্যানের সতর্কবার্তা
ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ নিয়ে মার্কিন কংগ্রেসম্যানের সতর্কবার্তা
তেলের দামে অনিশ্চয়তা, হুমকিতে বাংলাদেশের অর্থনীতি
তেলের দামে অনিশ্চয়তা, হুমকিতে বাংলাদেশের অর্থনীতি
ইরানের হামলায় জ্বলছে ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় তেল শোধনাগার, নিহত ৩
ইরানের হামলায় জ্বলছে ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় তেল শোধনাগার, নিহত ৩
যুক্তরাষ্ট্র কিছু একটা করতে যাচ্ছে : ম্যাক্রোঁ
যুক্তরাষ্ট্র কিছু একটা করতে যাচ্ছে : ম্যাক্রোঁ
নাগরিকদের ইসরায়েল ছাড়ার আহ্বান জানিয়েছে চীন
নাগরিকদের ইসরায়েল ছাড়ার আহ্বান জানিয়েছে চীন
খামেনিকে হত্যা করলে সংঘাত শেষ হবে: নেতানিয়াহু
খামেনিকে হত্যা করলে সংঘাত শেষ হবে: নেতানিয়াহু
ঝুঁকিতে তেহরানে বাংলাদেশ দূতাবাস
ঝুঁকিতে তেহরানে বাংলাদেশ দূতাবাস
সবার দ্রুত তেহরান খালি করা উচিত: ট্রাম্প
সবার দ্রুত তেহরান খালি করা উচিত: ট্রাম্প
নেতানিয়াহুই এই যুদ্ধ শুরু করেছেন: স্যান্ডার্স
নেতানিয়াহুই এই যুদ্ধ শুরু করেছেন: স্যান্ডার্স
ইসরায়েলের হামলায় ইরানে রেড ক্রিসেন্টের ২ কর্মী নিহত
ইসরায়েলের হামলায় ইরানে রেড ক্রিসেন্টের ২ কর্মী নিহত
তেল আবিব ও হাইফায় নতুন ধাপে ড্রোন-ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু: ইরান
তেল আবিব ও হাইফায় নতুন ধাপে ড্রোন-ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু: ইরান
এবার ইসরায়েলি টিভি চ্যানেলের অফিস খালি করতে বললো ইরান
এবার ইসরায়েলি টিভি চ্যানেলের অফিস খালি করতে বললো ইরান
ইরানের রাষ্ট্রীয় টিভির সম্প্রচার পুনরায় শুরু
ইরানের রাষ্ট্রীয় টিভির সম্প্রচার পুনরায় শুরু
নাগরিকদের ফিরিয়ে আনতে সাইপ্রাসের দ্বারস্থ পর্তুগাল-স্লোভাকিয়া
নাগরিকদের ফিরিয়ে আনতে সাইপ্রাসের দ্বারস্থ পর্তুগাল-স্লোভাকিয়া
ইরানের আকাশেই তাদের দুই যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ইসরায়েলের
ইরানের আকাশেই তাদের দুই যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ইসরায়েলের
আবারও ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান: ইসরায়েল
আবারও ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান: ইসরায়েল
দলে দলে তেহরান ছাড়ছেন বাসিন্দারা
দলে দলে তেহরান ছাড়ছেন বাসিন্দারা
ইরান-ইসরায়েল সংঘাত বন্ধে জি-৭ এর বিবৃতিতে সই করবেন না ট্রাম্প
ইরান-ইসরায়েল সংঘাত বন্ধে জি-৭ এর বিবৃতিতে সই করবেন না ট্রাম্প
এবার ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন ভবনে হামলা করলো ইসরায়েল
এবার ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন ভবনে হামলা করলো ইসরায়েল
তেহরানের পূর্ব-পশ্চিমাঞ্চলে ব্যাপক বিস্ফোরণ
তেহরানের পূর্ব-পশ্চিমাঞ্চলে ব্যাপক বিস্ফোরণ
ইরান-ইসরায়েল ‘যুদ্ধ’ বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ
ইরান-ইসরায়েল ‘যুদ্ধ’ বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ
ইরানের সঙ্গে সব সীমান্ত ক্রসিং বন্ধ করলো পাকিস্তান
ইরানের সঙ্গে সব সীমান্ত ক্রসিং বন্ধ করলো পাকিস্তান
‘আয়রন ডোমে’ আগের মতো ভরসা পাচ্ছেন না সাধারণ ইসরায়েলিরা
‘আয়রন ডোমে’ আগের মতো ভরসা পাচ্ছেন না সাধারণ ইসরায়েলিরা
ইরানের মিসাইল লঞ্চারের ‘এক তৃতীয়াংশ’ ধ্বংসের দাবি ইসরায়েলের
ইরানের মিসাইল লঞ্চারের ‘এক তৃতীয়াংশ’ ধ্বংসের দাবি ইসরায়েলের
পরমাণু চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাবে ইরান, সংসদে আইন পাসের প্রস্তুতি
পরমাণু চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাবে ইরান, সংসদে আইন পাসের প্রস্তুতি
ইরানের সঙ্গে উত্তেজনার মধ্যেই গাজায় হামলা তীব্র করেছে ইসরায়েল
ইরানের সঙ্গে উত্তেজনার মধ্যেই গাজায় হামলা তীব্র করেছে ইসরায়েল
এবার ইসরায়েলে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়লো ইয়েমেন
এবার ইসরায়েলে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়লো ইয়েমেন
জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান ইরানি প্রেসিডেন্টের
জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান ইরানি প্রেসিডেন্টের
ইসরায়েল-ইরান সংঘাতের মধ্যেই জি-৭ সম্মেলন শুরু
ইসরায়েল-ইরান সংঘাতের মধ্যেই জি-৭ সম্মেলন শুরু
ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র থাকা উচিত নয়: ভন ডার লিয়েন
ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র থাকা উচিত নয়: ভন ডার লিয়েন
ইসরায়েলি গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক বিদেশে কীভাবে কাজ করে?
ইসরায়েলি গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক বিদেশে কীভাবে কাজ করে?
তেল আবিবে মার্কিন দূতাবাসের কাছে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা
তেল আবিবে মার্কিন দূতাবাসের কাছে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা
ইসরায়েলের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি: ইরানে একজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর
ইসরায়েলের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি: ইরানে একজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর
ইরানের পাল্টা হামলায় ইসরায়েলে মৃতের সংখ্যা ২০ ছাড়ালো, আহত ৩ শতাধিক
ইরানের পাল্টা হামলায় ইসরায়েলে মৃতের সংখ্যা ২০ ছাড়ালো, আহত ৩ শতাধিক
ইরানের নতুন সামরিক কমান্ডার কারা?
ইরানের নতুন সামরিক কমান্ডার কারা?
ইরানের সর্বশেষ হামলায় ইসরায়েলে নিহত ৪
ইরানের সর্বশেষ হামলায় ইসরায়েলে নিহত ৪
তেল আবিব এবং জেরুজালেমে বিস্ফোরণ
তেল আবিব এবং জেরুজালেমে বিস্ফোরণ
ইরানে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২২৪
ইরানে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২২৪
ইসরায়েলের হাইফায় সরাসরি আঘাত হানলো ক্ষেপণাস্ত্র
ইসরায়েলের হাইফায় সরাসরি আঘাত হানলো ক্ষেপণাস্ত্র
ইসরায়েলি হামলায় ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর গোয়েন্দা প্রধান নিহত
ইসরায়েলি হামলায় ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর গোয়েন্দা প্রধান নিহত
খামেনিকে হত্যায় ইসরায়েলি পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান ট্রাম্পের
খামেনিকে হত্যায় ইসরায়েলি পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান ট্রাম্পের
ইসরায়েলে ফের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু করেছে ইরান
ইসরায়েলে ফের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু করেছে ইরান
ইসরায়েলের সব বিমানবন্দর ও আকাশসীমা বন্ধ
ইসরায়েলের সব বিমানবন্দর ও আকাশসীমা বন্ধ
হামলা না থামালে ইসরায়েলকে আরও কঠোর জবাব দেওয়া হবে
হামলা না থামালে ইসরায়েলকে আরও কঠোর জবাব দেওয়া হবে
ইসরায়েল-ইরান সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রের জড়ানোর ‘আশঙ্কা’ রয়েছে
ইসরায়েল-ইরান সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রের জড়ানোর ‘আশঙ্কা’ রয়েছে
কর্মীদের নিরাপদে আশ্রয় নিতে বললো জেরুজালেমের মার্কিন দূতাবাস
কর্মীদের নিরাপদে আশ্রয় নিতে বললো জেরুজালেমের মার্কিন দূতাবাস
ইসরায়েলে নতুন করে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু করেছে ইরান
ইসরায়েলে নতুন করে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু করেছে ইরান
নাগরিকদের ইসরায়েল ভ্রমণ থেকে বিরত থাকতে বললো যুক্তরাজ্য
নাগরিকদের ইসরায়েল ভ্রমণ থেকে বিরত থাকতে বললো যুক্তরাজ্য
ইরানে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে মেট্রো স্টেশন ও মসজিদ খুলে দেওয়ার ঘোষণা
ইরানে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে মেট্রো স্টেশন ও মসজিদ খুলে দেওয়ার ঘোষণা
তেহরানে দফায় দফায় বিস্ফোরণ
তেহরানে দফায় দফায় বিস্ফোরণ
ইরান-ইসরায়েলের মধ্যে ‘খুব সহজেই’ চুক্তি করাতে পারি: ট্রাম্প
ইরান-ইসরায়েলের মধ্যে ‘খুব সহজেই’ চুক্তি করাতে পারি: ট্রাম্প
আগামী কয়েকদিন ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাতে পারে ইরান
আগামী কয়েকদিন ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাতে পারে ইরান
ইরানে হামলায় যুক্তরাষ্ট্রকে পাশে চেয়েছিল ইসরায়েল, সাড়া দেয়নি ওয়াশিংটন
ইরানে হামলায় যুক্তরাষ্ট্রকে পাশে চেয়েছিল ইসরায়েল, সাড়া দেয়নি ওয়াশিংটন
ইরানের সঙ্গে আলোচনায় প্রস্তুত জার্মানি, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য
ইরানের সঙ্গে আলোচনায় প্রস্তুত জার্মানি, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য
ইসরায়েলি হামলা বন্ধ হলে, আমরাও পাল্টা জবাব বন্ধ করবো: ইরান
ইসরায়েলি হামলা বন্ধ হলে, আমরাও পাল্টা জবাব বন্ধ করবো: ইরান
ইরানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সদর দপ্তরে ইসরায়েলের হামলা
ইরানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সদর দপ্তরে ইসরায়েলের হামলা
ইরান হরমুজ প্রণালি বন্ধ করলে বিশ্বজুড়ে কী প্রভাব পড়বে
ইরান হরমুজ প্রণালি বন্ধ করলে বিশ্বজুড়ে কী প্রভাব পড়বে
ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে গাজাবাসীর বেদনা কি এবার বুঝবে ইসরায়েলিরা?
ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে গাজাবাসীর বেদনা কি এবার বুঝবে ইসরায়েলিরা?
ইরানে মোসাদের ২ সদস্য গ্রেফতার
ইরানে মোসাদের ২ সদস্য গ্রেফতার
ইসরায়েলের হামলার পর ইরানের নাগরিকদের মধ্যে বেড়েছে ঐক্য
ইসরায়েলের হামলার পর ইরানের নাগরিকদের মধ্যে বেড়েছে ঐক্য
ইরানের সামরিক স্থাপনার আশপাশের মানুষদের সরে যেতে বলছে ইসরায়েল
ইরানের সামরিক স্থাপনার আশপাশের মানুষদের সরে যেতে বলছে ইসরায়েল
যুক্তরাষ্ট্রকে সংঘাতে জড়ানোর চেষ্টায় নেতানিয়াহু, মার্কিনিদের উদ্দেশে বার্তা
যুক্তরাষ্ট্রকে সংঘাতে জড়ানোর চেষ্টায় নেতানিয়াহু, মার্কিনিদের উদ্দেশে বার্তা
যুক্তরাষ্ট্র হামলার শিকার হলে ‘নজিরবিহীন’ পাল্টা হামলার হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের
যুক্তরাষ্ট্র হামলার শিকার হলে ‘নজিরবিহীন’ পাল্টা হামলার হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের
ইরান-ইসরায়েল সংঘাতে বিপাকে আদানি, ঝুঁকিতে পাহাড়সম বিনিয়োগ
ইরান-ইসরায়েল সংঘাতে বিপাকে আদানি, ঝুঁকিতে পাহাড়সম বিনিয়োগ
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইসরায়েলে নিহত বেড়ে ১০
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইসরায়েলে নিহত বেড়ে ১০
ইসরায়েল কেন ইরানের ইসফাহানকে ‘টার্গেট’ করেছে?
ইসরায়েল কেন ইরানের ইসফাহানকে ‘টার্গেট’ করেছে?
এবার ইসরায়েলে হামলা চালিয়েছে হুথিরা
এবার ইসরায়েলে হামলা চালিয়েছে হুথিরা
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, ভয়-আতঙ্কে ইসরায়েলের বাসিন্দারা
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, ভয়-আতঙ্কে ইসরায়েলের বাসিন্দারা
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইসরায়েলে নিহত ৭
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইসরায়েলে নিহত ৭
ইরানের একাধিক শহরে ফের ইসরায়েলের হামলা
ইরানের একাধিক শহরে ফের ইসরায়েলের হামলা
ক্ষেপণাস্ত্র হামলা বন্ধ না হলে তেহরান জ্বলবে
ক্ষেপণাস্ত্র হামলা বন্ধ না হলে তেহরান জ্বলবে
ইসরায়েলের বেন গুরিয়ন বিমানবন্দর অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ
ইসরায়েলের বেন গুরিয়ন বিমানবন্দর অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ
ইসরায়েলকে সহায়তার ব্যাপারে তিন দেশকে সতর্ক করলো ইরান
ইসরায়েলকে সহায়তার ব্যাপারে তিন দেশকে সতর্ক করলো ইরান
ইসরায়েলের হামলায় ইরানের আরও তিন পরমাণু বিজ্ঞানী নিহত
ইসরায়েলের হামলায় ইরানের আরও তিন পরমাণু বিজ্ঞানী নিহত
তেহরানে আবাসিক ভবনে ইসরায়েলের হামলায় নিহত ৬০
তেহরানে আবাসিক ভবনে ইসরায়েলের হামলায় নিহত ৬০
দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ
দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ
সাহসী পদক্ষেপ নাকি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিলেন নেতানিয়াহু?
সাহসী পদক্ষেপ নাকি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিলেন নেতানিয়াহু?
আটকে পড়া ইরানি হাজিদের সব ধরনের সহায়তার নির্দেশ সৌদি বাদশাহর
আটকে পড়া ইরানি হাজিদের সব ধরনের সহায়তার নির্দেশ সৌদি বাদশাহর
ইসরায়েলের বিরুদ্ধে পাল্টা হামলা অব্যাহত রাখবে ইরান
ইসরায়েলের বিরুদ্ধে পাল্টা হামলা অব্যাহত রাখবে ইরান
ইসরায়েলে ইরানের হামলা, বার বার জায়গা বদল করেছেন মার্কিন দূত
ইসরায়েলে ইরানের হামলা, বার বার জায়গা বদল করেছেন মার্কিন দূত
ইরানের পাল্টা হামলায় ইসরায়েলের ক্ষয়ক্ষতি
ইরানের পাল্টা হামলায় ইসরায়েলের ক্ষয়ক্ষতি
ইরানে হামলা অব্যাহত রাখবে ইসরায়েল
ইরানে হামলা অব্যাহত রাখবে ইসরায়েল
ইরানের পাল্টা হামলায় ইসরায়েলে নিহত ৩
ইরানের পাল্টা হামলায় ইসরায়েলে নিহত ৩
ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধজাহাজ পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র
ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধজাহাজ পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র
ইসরায়েলে ইরানের নতুন ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, আহত ১০
ইসরায়েলে ইরানের নতুন ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, আহত ১০
ইরান-ইসরায়েলকে থামার আহ্বান জাতিসংঘ মহাসচিবের
ইরান-ইসরায়েলকে থামার আহ্বান জাতিসংঘ মহাসচিবের
ইসরায়েলে ইরানের হামলায় নারী নিহত, আহত অন্তত ৪০
ইসরায়েলে ইরানের হামলায় নারী নিহত, আহত অন্তত ৪০
একদিনে নয়, বহুদিনের প্রস্তুতি শেষেই ইরানে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল
একদিনে নয়, বহুদিনের প্রস্তুতি শেষেই ইরানে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল
ইসরায়েলি হামলা ইরানের ব্যাপক দুর্বলতা প্রকাশ করেছে
ইসরায়েলি হামলা ইরানের ব্যাপক দুর্বলতা প্রকাশ করেছে
তেহরানে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিস্ফোরণ, জ্বলছে আগুন
তেহরানে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিস্ফোরণ, জ্বলছে আগুন
ইসরায়েলের নতুন হামলায় ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র কারখানা ধ্বংস, নিহত ৮
ইসরায়েলের নতুন হামলায় ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র কারখানা ধ্বংস, নিহত ৮
ইসরায়েলের হামলায় ইরানি সেনা ও বিজ্ঞানীদের মৃত্যুতে জামায়াতের শোক
ইসরায়েলের হামলায় ইরানি সেনা ও বিজ্ঞানীদের মৃত্যুতে জামায়াতের শোক
ইরানে ইসরায়েলি হামলা ‘স্পষ্ট উসকানি’: এরদোয়ান
ইরানে ইসরায়েলি হামলা ‘স্পষ্ট উসকানি’: এরদোয়ান
ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধানকে হত্যার দাবি ইসরায়েলের
ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধানকে হত্যার দাবি ইসরায়েলের
বিশ্বজুড়ে দূতাবাস বন্ধ করছে ইসরায়েল
বিশ্বজুড়ে দূতাবাস বন্ধ করছে ইসরায়েল
নতুন আইআরজিসি প্রধান নিয়োগ দিলেন খামেনি
নতুন আইআরজিসি প্রধান নিয়োগ দিলেন খামেনি
‘ইরান-যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু চুক্তি থামাতেই ইসরায়েলের এই হামলা’
‘ইরান-যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু চুক্তি থামাতেই ইসরায়েলের এই হামলা’
ইরানকে ‘এখনই’ চুক্তি করতে বললেন ট্রাম্প, নাহলে ‘আরও বড় হামলা’র হুমকি
ইরানকে ‘এখনই’ চুক্তি করতে বললেন ট্রাম্প, নাহলে ‘আরও বড় হামলা’র হুমকি
ইরানে ইসরায়েলি হামলায় বিশ্বজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া
ইরানে ইসরায়েলি হামলায় বিশ্বজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া
এবার ইরানের তাবরিজ শহরে ইসরায়েলের হামলা
এবার ইরানের তাবরিজ শহরে ইসরায়েলের হামলা
ইরান-ইরাক যুদ্ধের পর এত বড় হামলা দেখলো তেহরান
ইরান-ইরাক যুদ্ধের পর এত বড় হামলা দেখলো তেহরান
পাল্টা হামলার শঙ্কায় খাবার মজুত করছে ইসরায়েলিরা, ফাঁকা রাস্তাঘাট
পাল্টা হামলার শঙ্কায় খাবার মজুত করছে ইসরায়েলিরা, ফাঁকা রাস্তাঘাট
ইরানে হামলার পর বিশ্ববাজারে তেলের দাম বেড়েছে ৯ শতাংশ
ইরানে হামলার পর বিশ্ববাজারে তেলের দাম বেড়েছে ৯ শতাংশ
ইসরায়েলি হামলায় ইরানের ৬ পরমাণু বিজ্ঞানী নিহত: তাসনিম
ইসরায়েলি হামলায় ইরানের ৬ পরমাণু বিজ্ঞানী নিহত: তাসনিম
ইসরায়েলি হামলায় ইরানের পরমাণু স্থাপনার কী অবস্থা?
ইসরায়েলি হামলায় ইরানের পরমাণু স্থাপনার কী অবস্থা?
ইসরায়েল ‘করুণ পরিণতির’ মুখোমুখি হবে: আয়াতুল্লাহ খামেনি
ইসরায়েল ‘করুণ পরিণতির’ মুখোমুখি হবে: আয়াতুল্লাহ খামেনি
ইরানে ইসরায়েলি হামলার নিন্দা সৌদি আরবের, জাতিসংঘকে হস্তক্ষেপের আহ্বান
ইরানে ইসরায়েলি হামলার নিন্দা সৌদি আরবের, জাতিসংঘকে হস্তক্ষেপের আহ্বান
ইরানে হামলার পর ইসরায়েলে ‘জরুরি অবস্থা’ জারি
ইরানে হামলার পর ইসরায়েলে ‘জরুরি অবস্থা’ জারি
ইসরায়েলে পাল্টা হামলা শুরু করেছে ইরান
ইসরায়েলে পাল্টা হামলা শুরু করেছে ইরান
ইসরায়েলের হামলায় ইরানের কে কে নিহত?
ইসরায়েলের হামলায় ইরানের কে কে নিহত?
ইসরায়েলি হামলায় ইরানের সশস্ত্র বাহিনী প্রধান নিহত: রিপোর্ট
ইসরায়েলি হামলায় ইরানের সশস্ত্র বাহিনী প্রধান নিহত: রিপোর্ট
ইসরায়েলি হামলার প্রতিশোধ নিতে ইরানে সর্বোচ্চ পর্যায়ে আলোচনা
ইসরায়েলি হামলার প্রতিশোধ নিতে ইরানে সর্বোচ্চ পর্যায়ে আলোচনা
ইসরায়েলের হামলার জন্য যুক্তরাষ্ট্রও দায়ী: ইরান
ইসরায়েলের হামলার জন্য যুক্তরাষ্ট্রও দায়ী: ইরান
ইরানে এখন পর্যন্ত ৫ ধাপে শতাধিক বিমান হামলা
ইরানে এখন পর্যন্ত ৫ ধাপে শতাধিক বিমান হামলা
ইরানে তৃতীয় ধাপে হামলা শুরু করেছে ইসরায়েল: রিপোর্ট
ইরানে তৃতীয় ধাপে হামলা শুরু করেছে ইসরায়েল: রিপোর্ট
ইরানে হামলা অব্যাহত থাকবে: নেতানিয়াহু
ইরানে হামলা অব্যাহত থাকবে: নেতানিয়াহু
ইসরায়েলি হামলার কঠোর জবাব দেওয়া হবে: তেহরান
ইসরায়েলি হামলার কঠোর জবাব দেওয়া হবে: তেহরান
নিজেদের আকাশসীমা বন্ধ করলো ইরান
নিজেদের আকাশসীমা বন্ধ করলো ইরান
ইরানের দুই পরমাণু বিজ্ঞানী নিহত