নায়িকা মৌসুমীকে বিয়ের খবর, ১০ কোটি টাকার মামলার হুঁশিয়ারি অভিনেতার

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৫৩ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
মৌসুমী ও হাসান জাহাঙ্গীর

দেশে ও বিদেশে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে নায়িকা মৌসুমীর বিয়ের গুজব। তিনি নাকি অভিনেতা হাসান জাহাঙ্গীরকে বিয়ে করেছেন। এই খবরে বিব্রত দুই শিল্পীরই পরিবার। এ নিয়ে মুখ খুলেছেন হাসান জাহাঙ্গীর। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, যারা এই গুজব ছড়াবেন তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

হাসান বলেন, ‘আমি এখনও আইনি অ্যাকশনে যাইনি। কিন্তু যারা মৌসুমী ও আমার সম্পর্কে ভ্রান্ত তথ্য ছড়াচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আমি শিগগিরই আইনগত ব্যবস্থা নেবো। এটি শুধু আমাদেরই জন্য নয় বরং যেসব মিডিয়া ভিউয়ের জন্য এসব নিউজ করছে তারা মৌসুমীর অবস্থান ও সম্মান বিবেচনা করছে না।’

তিনি আরও যোগ করেন, ‘এআই দিয়ে ছবি বানিয়ে আমাদের স্বামী-স্ত্রী বানিয়ে নিউজ ছড়ানো হচ্ছে। আমার আত্মীয়-স্বজনও জানতে চাইছে, আমরা কি বিয়ে করেছি। এটা অত্যন্ত বিব্রতকর এবং ভিউয়ের জন্য মানহানির শিকার হচ্ছি। তাই আমি সাইবার সুরক্ষা আইনে ১০ কোটি টাকার মানহানি মামলা করব। পাশাপাশি শিগগিরই সংবাদ সম্মেলন করে এই গুজবের প্রতিবাদ জানাব।’


একটি নাটকের দৃশ্যে মৌসুমী ও হাসান জাহাঙ্গীর

মৌসুমী প্রায় আড়াই বছর ধরে আমেরিকায় অবস্থান করছেন। দেশ-বিদেশে তার অনুপস্থিতির কারণে মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ ও নতুন সম্পর্কের গুজব উঠে। এবার এই নতুন গুজবকে কেন্দ্র করে তিনি ও হাসান জনসমক্ষে নিজ নিজ অবস্থান পরিষ্কার করেছেন।

 

