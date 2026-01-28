সাত সাগর আর তেরো নদীর ওপারে মুখোমুখি বরিশালের দুই তারকা

সাত সাগর আর তেরো নদীর ওপারে মুখোমুখি বরিশালের দুই তারকা
দেশের বরেণ্য অভিনেত্রী তানিয়া আহমেদ। নাটক-সিনেমায় বৈচিত্রময় চরিত্রে অভিনয় করে তিন দশক ধরে দর্শক মুগ্ধ করে রেখেছেন তিনি। পরিচালনাতেও দেখিয়েছেন মুন্সিয়ানা। আরেকদিকে চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় নাম জায়েদ খান। বেশ কয়েক বছর ধরে অভিনয় ও শিল্পীদে নেতা হিসেবে তিনি আলোচনর কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন।
এই দুই তারকার কমন একটি বিষয় হলো দুজনেই বরিশালের মানুষ। তানিয়া জন্মেছেন পটুয়াখালীতে। আর জায়েদ খান পিরোজপুরের ছেলে। বরিশালের জনপ্রিয় দুই তারকা মুখোমুখি হলেন সাত সাগর আর তেরো নদীর ওপারে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।
উপলক্ষ দুই তারকার ভক্তদের জন্যই বেশ চমক জাগানিয়া। জায়েদ খানের উপস্থাপনায় অতিথি হয়েছেন তানিয়া আহমেদ।
‘সেলিব্রিটি টক শো – ফ্রাইডে নাইট উইথ জায়েদ খান’ নামের অনুষ্ঠানের প্রথম সিজনের ১২টি পর্ব করছেন জায়েদ খান। দর্শকপ্রিয় এই শোটি অল্প সময়েই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় রেকর্ড হয়েছে শোটির দ্বিতীয় সিজনের প্রথম এপিসোড।
এই বিশেষ পর্বের অতিথি হিসেবেই হাজির হবেন জনপ্রিয় মডেল, অভিনেত্রী ও নির্মাতা তানিয়া আহমেদ।
শো’তে উপস্থাপক জায়েদ খানের সঙ্গে প্রাণবন্ত আড্ডায় তানিয়া আহমেদ শেয়ার করেছেন তার ক্যারিয়ার, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, কাজের গল্প এবং নানা অজানা মুহূর্ত। জমজমাট কথোপকথন, খোলামেলা আলোচনা আর তারকাখচিত উপস্থিতিতে পর্বটি দর্শকদের জন্য হতে যাচ্ছে বিশেষ আকর্ষণ।
জানা গেছে, পর্বটি শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) লাইভ সম্প্রচারিত হবে ঠিকানা ডিজিটালের ফেসবুক ও ইউটিউব পেজে।
২০২৪ সালে জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান জায়েদ খান। এরপর আগস্টে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা দায়ের হওয়ার কারণে তিনি আর দেশে ফেরেননি। মাতৃভূমিতে ফেরার ইচ্ছা থাকলেও উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তিনি যুক্তরাষ্ট্রেই অবস্থান করছেন এবং সেখানেই ক্যারিয়ারের নতুন এই অধ্যায় শুরু করেছেন।
