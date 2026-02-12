বর্ষাকে নিয়ে ভোট দিতে গিয়ে যা বললেন অনন্ত জলিল

বর্ষাকে নিয়ে ভোট দিতে গিয়ে যা বললেন অনন্ত জলিল
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন চিত্রনায়ক অনন্ত জলিল। তিনি রাজধানীর মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ ভোটকেন্দ্রে নিজের ভোট দিয়েছেন তিনি। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী অভিনেত্রী বর্ষা।
ভোট দেওয়ার পর অনন্ত জলিল সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, ‘আমি চাই দেশের সকল মানুষের জন্য এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে উঠুক। প্রতিটি নাগরিক যেন স্বচ্ছভাবে ভোট দিতে পারে এবং দেশের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।’
১৩তম সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১৩ আসনের একটি কেন্দ্রে ভোট দিচ্ছেন অনন্ত জলিল। ছবি: মইনুল ইসলাম
অনন্ত জলিল ও বর্ষার এই অংশগ্রহণ অনেক ভোটারকে উৎসাহিত করেছে, বিশেষ করে তার ফ্যানদের মধ্যে ভোটদানে অংশগ্রহণ বাড়াতে প্রভাব ফেলেছে।
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ ভোটকেন্দ্রে মোট ভোটার ২ হাজার ৫শ ৮৪ জন। ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
ঢাকা-১৩ আসনে এবারের নির্বাচনে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির ও ১১ দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের প্রার্থী মাওলানা মামুনুল হক এবং বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ববি হাজ্জাজ প্রতিযোগিতা করছেন। নির্বাচনী কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তিনজন প্রার্থীর মধ্যে ভোটের লড়াই এখন পর্যন্ত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও উত্তেজনাপূর্ণ।
বর্ষা ও অনন্ত জলিল। ছবি: মইনুল ইসলাম
নির্বাচন সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, মোহাম্মদপুর কেন্দ্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্ত করা হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কেন্দ্রগুলোর চারপাশে পর্যাপ্তভাবে অবস্থান করছে, যাতে ভোটদান শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়।
এছাড়া নির্বাচন কমিশন নিশ্চিত করেছে যে ভোটগ্রহণ এবং ভোট গণনা উভয়েই স্বচ্ছ ও নিরাপদভাবে হবে।
