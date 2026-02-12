  2. বিনোদন

বর্ষাকে নিয়ে ভোট দিতে গিয়ে যা বললেন অনন্ত জলিল

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:০৪ পিএম, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ভোটকেন্দ্রে বর্ষা ও অনন্ত জলিল। ছবি: মইনুল ইসলাম

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন চিত্রনায়ক অনন্ত জলিল। তিনি রাজধানীর মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ ভোটকেন্দ্রে নিজের ভোট দিয়েছেন তিনি। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী অভিনেত্রী বর্ষা।

ভোট দেওয়ার পর অনন্ত জলিল সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, ‌‘আমি চাই দেশের সকল মানুষের জন্য এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে উঠুক। প্রতিটি নাগরিক যেন স্বচ্ছভাবে ভোট দিতে পারে এবং দেশের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।’

১৩তম সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১৩ আসনের একটি কেন্দ্রে ভোট দিচ্ছেন অনন্ত জলিল। ছবি: মইনুল ইসলাম

অনন্ত জলিল ও বর্ষার এই অংশগ্রহণ অনেক ভোটারকে উৎসাহিত করেছে, বিশেষ করে তার ফ্যানদের মধ্যে ভোটদানে অংশগ্রহণ বাড়াতে প্রভাব ফেলেছে।

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ ভোটকেন্দ্রে মোট ভোটার ২ হাজার ৫শ ৮৪ জন। ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ঢাকা-১৩ আসনে এবারের নির্বাচনে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির ও ১১ দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের প্রার্থী মাওলানা মামুনুল হক এবং বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ববি হাজ্জাজ প্রতিযোগিতা করছেন। নির্বাচনী কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তিনজন প্রার্থীর মধ্যে ভোটের লড়াই এখন পর্যন্ত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও উত্তেজনাপূর্ণ।

বর্ষা ও অনন্ত জলিল। ছবি: মইনুল ইসলাম

নির্বাচন সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, মোহাম্মদপুর কেন্দ্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্ত করা হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কেন্দ্রগুলোর চারপাশে পর্যাপ্তভাবে অবস্থান করছে, যাতে ভোটদান শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়।

এছাড়া নির্বাচন কমিশন নিশ্চিত করেছে যে ভোটগ্রহণ এবং ভোট গণনা উভয়েই স্বচ্ছ ও নিরাপদভাবে হবে।

 

