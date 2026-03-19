জীবনের কথায় ফাহিম-নাবিলার গানে অপূর্ব-মেহজাবীন

জীবনের কথায় ফাহিম-নাবিলার গানে অপূর্ব-মেহজাবীন
ঈদ উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে সংগীতসগিল্পী ফাহিম ইসলাম ও তারান্নুম নাবিলার ভালোবাসায় মোড়ানো গান ‘ভালো থাকে মন’। বুধবার (১৮ মার্চ) ইউটিউবে ডেডলাইন মিউজিকের চ্যানেলে ভিডিও আকারে গানটি প্রকাশ করা হয়েছে।
গানটির কথা লিখেছেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গীতিকার রবিউল ইসলাম জীবন। সুর ও সংগীত করেছেন নাভেদ পারভেজ।
গানটির ভিডিওতে ভালোবাসার আবেগ-অনুভূতি ও খুনসুটিতে মেতেছেন ছোট পর্দার জনপ্রিয় জুটি অপূর্ব ও মেহজাবীন।
গানটি নিয়ে ফাহিম ইসলাম বলেন, ‘এটি নিরেট প্রেমের গান। জীবন ভাইয়ের কথায় আগেও গান করেছি, বরাবরের মতই দারুণ কথামালায় গানটি সাজিয়েছেন তিনি। আর নাভেদ পারভেজের সুর-সংগীতেও আছে রোম্যান্টিক আবহ। সবমিলিয়ে গানটি শ্রোতাদের মনে প্রেমানুভূতির সঙ্গে হালকা দোলা দেবে বলেই আমার বিশ্বাস।’
উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে ‘ব্যস্ত’ অ্যালবাম দিয়ে সংগীতাঙ্গনে আত্মপ্রকাশ করেন ফাহিম ইসলাম। ২০১০ সালে ‘কেনো বলো না’ এবং ২০১৩ সালে ‘বলছি তোমায়’ শিরোনামে আরও ২টি একক অ্যালবাম প্রকাশ করেন তিনি। এছাড়া প্রায় ২০টি সিঙ্গেল গান প্রকাশ করেও শ্রোতাদের ভালোবাসা কুড়িয়েছেন এই গায়ক।
