রোমান্টিক সিনেমায় ফিরছেন রোমান্স কিং শাহরুখ, থাকছে বিশাল বাজেট

রোমান্টিক সিনেমায় ফিরছেন রোমান্স কিং শাহরুখ, থাকছে বিশাল বাজেট
‘কিং’ সিনেমার শুটিং শেষের দিকে। সেই সিনেমা নিয়ে তুমুল ব্যস্ত সময় যাচ্ছে শাহরুখ খানের। তবে নতুন প্রজেক্ট নিয়েও নতুন করে ভাবতে শুরু করেছেন তিনি। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু লেখক ও পরিচালকের সঙ্গে দেখা শুরু করেছেন তার পরবর্তী সিনেমার জন্য।
জানা গেছে, ফারাহ খান এই মুহূর্তে তার পরবর্তী সিনেমার পরিচালনার অন্যতম সম্ভাব্য প্রার্থী। ধারণা করা হচ্ছে, এই সিনেমা হতে যাচ্ছে ডাবল রোলের কমার্শিয়াল ছবি। এর সম্ভাব্য শিরোনাম ‘,ম্যায় হুঁ না ২’।
তবে হঠাৎ শাহরুখ খানের কাছে আরেকটি বড় বাজেটের, প্রাচীনধরনের, পরিণত রোমান্টিক নাটকের প্রস্তাব এসেছে। ভারতীয় চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রির অনেকের জন্যই চমকপ্রদ হবে এই সিনেমা। এই স্ক্রিপ্টটি শাহরুখ খানের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তিনি এটি তার পরবর্তী প্রকল্প হিসেবে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছেন।
এক সূত্র জানিয়েছে, ‘এটি তার পূর্ববর্তী চরিত্রগুলোর পুনরাবৃত্তি নয়। এটি একটি বয়সোপযোগী গল্প, যেখানে প্রেমের জগতে আবেগ এবং নাটকীয়তা জড়িত। ছবিটি তাকে রোমান্সের সর্বকালের পোস্টার বয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।’
তথ্য অনুযায়ী, শাহরুখ খান উভয় প্রকল্পের জন্যই আগ্রহী। ফারাহ খানের পরিচালিত ডাবল রোলের ছবি এবং এই নতুন রোমান্টিক গল্প দুটি নিয়েই তিনি কাজ করতে চান। জুন মাসের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পার ছবিগুলোর ব্যাপারে। তিনি এখন ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের অনেক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করছেন।
একই সূত্র জানিয়েছে, ‘সদ্য দুটি অ্যাকশনধর্মী ছবি শেষ করার পর শাহরুখ খান শারীরিকভাবে চ্যালেঞ্জিং চরিত্র থেকে দূরে থাকতে চাইছেন চিকিৎসকের পরামর্শ ও সামান্য চোটের কারণে। তাই এই রোমান্টিক নাটক তার জন্য সঠিক সময়ে এসেছে। পরবর্তী শুটিং শুরু হবে ‘কিং’ মুক্তির পর। সেটা হতে পারে সম্ভবত ২০২৭ সালের জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি থেকে।’
যদি এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়, এটি একটি শীর্ষস্থানীয় পরিচালকের পরিচালনায় নির্মিত হবে। তবে পরিচালকের নাম এখনো গোপন রাখা হয়েছে। যে প্রকল্পই আগে শুরু হোক না কেন, শাহরুখ খান নিশ্চিত যে তিনি ‘কিং’ মুক্তির পরই তার পরবর্তী সিনেমার শুটিং শুরু করবেন।
এলআইএ