রাহুলের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে মামলা, রহস্য উদঘাটনে অ্যাকশনে পুলিশ
ধারাবাহিক নাটকের শুটিং করতে গিয়ে সমুদ্রে ডুবে মারা গেছেন টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। তার হঠাৎ এই মৃত্যুর ঘটনায় থানায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের দিঘা থানায় এ মামলা রুজু করা হয়েছে বলে জানা গেছে।
এরইমধ্যে এই মৃত্যুর সব প্রশ্ন ও রহস্য উদঘাটনে অ্যাকশনে নেমেছে পুলিশ। চলছে জোর তদন্ত। দুই দফায় হবে পোস্ট মর্টেম। চলবে নানা সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদও।
রোববার তালসারি সমুদ্রসৈকতে একটি ধারাবাহিকের শুটিং চলাকালে এই দুর্ঘটনা ঘটে। শুটিং শেষে সমুদ্রে নামলে হঠাৎ পানির স্রোতে তলিয়ে যান রাহুল। সঙ্গে থাকা ইউনিট সদস্যরা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঘটনার পরপরই আইনগত প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দিঘা থানায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়। ইতোমধ্যে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে ময়নাতদন্তের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, সোমবার তমলুকে ময়না তদন্তের পর বিকেলের দিকে কলকাতায় আনা হবে রাহুলের দেহ। খুব সম্ভবত সেখানেও মঙ্গলবার মেডিক্যাল কলেজে ফের ময়নাতদন্ত হতে পারে অভিনেতার।
রাহুলের এই অকাল মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে বাংলা বিনোদন অঙ্গনে। একই সঙ্গে শুটিং স্পটে নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিষয়েও উঠেছে নানা প্রশ্ন। সহকর্মী ও শিল্পীরা এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।
দীর্ঘ ক্যারিয়ারে ছোটপর্দা, বড়পর্দা ও মঞ্চে সমানভাবে কাজ করে দর্শকদের ভালোবাসা অর্জন করেছিলেন রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। তার মৃত্যুতে এক প্রতিভাবান শিল্পীকে হারাল বাংলা ইন্ডাস্ট্রি।
