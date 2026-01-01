বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে আসছে ‘রইদ’ সিনেমার প্রথম গান

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:১৪ এএম, ১৩ এপ্রিল ২০২৬
‘রইদ’ সিনেমার কলাকুশলীর একাংশ/ ছবি: জাগো নিউজ

আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শনের পর এবার দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে যাচ্ছে ‘হাওয়া’ খ্যাত নির্মাতা মেজবাউর রহমান সুমন পরিচালিত সিনেমা ‘রইদ’। আসন্ন ঈদুল আজহায় দেশব্যাপী সিনেমা হলে ছবিটির মুক্তির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

মুক্তির আগে প্রচারণার অংশ হিসেবে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে সোমবার (১৩ এপ্রিল) সন্ধ্যায় মুক্তি পেতে যাচ্ছে প্রথম গান ‘রইদে আইলা গা জুড়াইতে’। গানটিতে গ্রামবাংলার শেকড়সন্ধানী সুর ও ভিন্নধর্মী গায়কীর আবহ দেখতে পাবেন দর্শকরা। এটির কথা, মৌলিক সুর ও কণ্ঠ দিয়েছেন শিল্পী রাজীব আহমেদ রাজু। সংগীত পরিচালনা করেছেন রাশিদ শরীফ শোয়েব।

চলচ্চিত্রটির পরিচালক মেজবাউর রহমান সুমন বলেন, ‘রইদ’ মূলত সাধু ও তার পাগল স্ত্রীর সম্পর্কের এক সরল অথচ গভীর আখ্যান, যা প্রেম ও নীরবতার মাধ্যমে মানব বিবর্তনের সেই চিরন্তন আদিম প্রেমকে তুলে ধরে।

‘দর্শকরা ‘হাওয়া’ সিনেমাটি পছন্দ করেছিল। হয়তো ‘রইদ’ আরও বেশি পছন্দ করতে পারে। আবার আরও বেশি অপছন্দও করতে পারে। তবে আমি আমার ভালো লাগার জায়গা থেকে গল্প দেখানোর চেষ্টা করেছি।’

ঈদুল আজহায় ‘রইদ’ এর মুক্তি প্রসঙ্গে সুমন বলেন, ঈদের তিন সপ্তাহ পর সিনেমাটি মুক্তির প্ল্যান ছিল। কিন্তু তখন অনেকটা ফুটবল বিশ্বকাপের আমেজ চলে আসবে। এ কারণে আমরা ঈদে মুক্তির পরিকল্পনা করেছি।

নির্মাতা সুমনের প্রত্যাশা, ‘রইদ’ এর গল্পটি দর্শকদের অনুভূতির গভীরে দাগ কাটবে ও আসন্ন ঈদুল আজহায় প্রেক্ষাগৃহে তাদের অকৃত্রিম ভালোবাসা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

রইদের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করা নাজিফা তুষি বলেন, ‘হাওয়ার’ মতো এই সিনেমার জার্নিটিও আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান বঙ্গর পক্ষ থেকে প্রযোজক মুশফিকুর রহমান বলেন, সুমনের মতো একজন দুর্দান্ত নির্মাতার এই সৃজনশীল যাত্রায় সঙ্গী হতে পেরে বঙ্গ পরিবার গর্বিত। এটি কেবল একটি সিনেমা নয়, বাংলা চলচ্চিত্রের জন্য একটি নতুন অধ্যায়। আসন্ন ঈদুল আজহায় দেশব্যাপী ‘রইদ’ এর দুর্দান্ত সাফল্য কামনা করছি।

