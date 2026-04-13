  2. বিনোদন

আম্বানিদের বাড়িতে ভজন গানের তালে নাচলেন বলিউডের দুই কিং

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৪৪ এএম, ১৩ এপ্রিল ২০২৬
ভারতের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যবসায়ী পরিবার অনন্ত আম্বানির জন্মদিন ঘিরে জমে উঠেছিল তারকাখচিত এক আয়োজন। আর সেই অনুষ্ঠানেই ভজনের সুরে নেচে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এলেন বলিউডের দুই তারকা শাহরুখ খান ও রণভীর সিং।

এই নাচের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই ভক্তদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা গেছে। অনেকেই মন্তব্য করছেন, বলিউডের দুই ‘কিং’ একসঙ্গে এমনভাবে নাচতে দেখা সত্যিই বিরল। বিশেষ করে রণবীরের সাম্প্রতিক সাফল্যের পর তাকে নিয়েও ‘কিং’ উপাধি দেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে।

গত ১০ এপ্রিল ছিলো অনন্তর ৩১তম জন্মদিন। এই উপলক্ষে গুজরাটের জামনগরে আয়োজিত হয় জমকালো অনুষ্ঠান। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বলিউডসহ বিভিন্ন অঙ্গনের তারকারা। জন্মদিনের সন্ধ্যায় বিশেষ ভজন আসরের আয়োজন করা হয়। সেখানে সংগীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় গায়ক কৈলাশ খের।

মঞ্চে যখন শিবস্তোত্র পরিবেশন করছিলেন কৈলাশ, তখন সেই সুরেই মেতে ওঠেন উপস্থিত অতিথিরা। তাদের ভিড়েই দেখা যায় শাহরুখ ও রণভীরকে। দুজনেই ভজনের তালে নেচে মাতিয়ে তোলেন পুরো আসর। শাহরুখকে কালো পোশাক ও মাথায় পাগড়িতে দেখা যায়।

অন্যদিকে রণভীরও কালো আউটফিটে নজর কাড়েন। কানে হিরের দুলসহ তার নতুন লুকও বেশ আলোচনায় এসেছে।

অনুষ্ঠানে অনন্ত আম্বানিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শাহরুখ বলেন, তিনি যেন সবসময় ভালো কাজের পাশে থাকেন এবং মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারেন। অন্যদিকে রণবীরও সামাজিক মাধ্যমে অনন্তের সঙ্গে ছবি শেয়ার করে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান।

এই আয়োজন শুধু একটি জন্মদিন নয়, বরং তারকাদের উপস্থিতি ও এমন মুহূর্তের জন্য ভক্তদের কাছে হয়ে উঠেছে বিশেষ আকর্ষণ।

 

এলআইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।