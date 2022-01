ফের করোনায় আক্রান্ত রাজ-শুভশ্রী

আবারও করোনাভাইরাসে (কোভিড ১৯) আক্রান্ত হয়েছেন টালিউডের তারকা দম্পতি রাজ চক্রবর্তী ও শুভশ্রী গাঙ্গুলি। মঙ্গলবার রাতে টুইট করে রাজ চক্রবর্তী নিজেই এ তথ্য জানিয়েছেন।

তারা দুইজনই বাড়িতে আইসোলেশনে রয়েছেন। টুইটে ভক্তদের করোনার স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলারও আহ্বান জানিয়েছেন চিত্র পরিচালক রাজ।

Subhashree and I have been tested positive for COVID-19. We are practicing home quarantine. Please stay safe, wear a mask and follow the COVID precautionary guidelines.@subhashreesotwe