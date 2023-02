টুইটারে ঝগড়ায় জড়ালেন কঙ্গনা-উরফি

বলিউড বাদশা শাহরুখ খানের সিনেমা ‘পাঠান’ এবং ফ্যাশনের বিষয়ে সম্প্রতি টুইটারে কঙ্গনা রানাউত টুইট করেন, ‘এই দেশে (ভারতে) খান ও মুসলিম তারকাদের প্রতি ভালোবাসার মাত্রা যে একটু বেশিই, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এই দেশ একমাত্র খান সাহেবদের ভালোবেসেছে, যত সময় গিয়েছে এবং যাচ্ছে দিনে দিনে তা আরও স্পষ্ট হচ্ছে।’

পদ্মশ্রীজয়ী অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউতের এই টুইটের উত্তরে উরফি জাভেদ পাল্টা টুইট করে বলেন, “এসব কী বলছেন! মুসলিম অভিনেতা-হিন্দু অভিনেতা, এই বিভাজনের অর্থ কী? ধর্ম দিয়ে তো শিল্পের বিচার হয় না। মুসলিম হোক আর হিন্দু হোক তারা শুধুই অভিনেতা।”

Yes my dear Uorfi that will be an ideal world but it’s not possible unless we have The Uniform Civil Code, till the time this nation is divided in the constitution itself it will remain divide, Let’s all demand Uniform Civil Code from @narendramodi ji in 2024 Manifesto. Shall we? https://t.co/jJ63lKGaoq