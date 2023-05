নাচতে গিয়ে ভিকির মঞ্চে ‘পড়ে’ যাওয়া ভিডিও ভাইরাল

এবারের আইফা ২০২৩-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়েছে আবু ধাবিতে। ২৭ মে রাতে জমকালো অনুষ্ঠান হয়েছে সেখানে। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন ভিকি কৌশল ও বলিউড শাহেন শাহ অভিষেক বচ্চন। উপস্থিত ছিলেন বলিউডের অন্য একাধিক তারকা। অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন ভিকির পরের সিনেমা ‘জরা হটকে জরা বচকে’-র নায়িকা সারা আলি খান।

