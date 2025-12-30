শেষ শ্রদ্ধায় গোলাপ নয়, গাঁদাই কেন

শেষ শ্রদ্ধায় গোলাপ নয়, গাঁদাই কেন
জীবন শেষ হওয়ার পর প্রিয়জনকে শ্রদ্ধা জানাতে ফুলের ব্যবহার প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। অনেক সমাজে গোলাপ, লিলি বা চামেলির মতো ফুলগুলোকে ভালোবাসা, সৌন্দর্য ও শান্তির প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু উপমহাদেশে শেষ শ্রদ্ধার মর্যাদায় প্রথাগতভাবে গাঁদা ফুলের ব্যবহার বেশি হয়। এটার পেছনে শুধু সৌন্দর্য নয়, বরং ধার্মিক, সাংস্কৃতিক ও প্রতীকী বিশ্বাস আর দৃষ্টিভঙ্গিও কাজ করে।
রঙ ও প্রতীকী অর্থ
গাঁদা ফুল সাধারণত হলুদ ও কমলা রঙের হয়। এই রঙগুলোকে অনেক সংস্কৃতি ‘সূর্যের শক্তি, জীবন ও পুনর্জন্মের প্রতীক’ হিসেবে দেখে। জীবনের এক পর্ব থেকে পরের পর্বে যাত্রার দিকে এই রঙের শক্তি ও আলোকে প্রতীকীভাবে সংযুক্ত করা হয়। ফলে শেষ শ্রদ্ধায় গাঁদা ফুল এমন এক ভাষা প্রকাশ করে যা শুধু শোক নয়, আশা ও স্মৃতির শক্তিকেও তুলে ধরে।
স্মরণ ও আত্মার যাত্রা
অনেক সংস্কৃতি মনে করে গাঁদা ফুলের উজ্জ্বল রঙ ও ঘ্রাণ মৃত মানুষের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ও স্মৃতির সম্মান জানায়। কিছু ধর্মীয় অনুশাসনে বলা হয় এই ফুলটি আত্মাকে শান্তি দেয় এবং জীবনের এই দিক থেকে পরের দিকের যাত্রায় সহায়তা করে। আবার কিছু সমাজে গাঁদা ফুলকে এমন একটি উপহার হিসেবেও দেখা হয়, যা জীবনের অনন্ত স্মৃতিকে প্রতিফলিত করে।
ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রচলন
যেমন মেক্সিকোর ডিয়া দে লোস মের্তোস-এ গাঁদা ফুলকে মৃত আত্মাকে ডাকতে ও গাইড করতে ব্যবহার করা হয়, উপমহাদেশেও দীর্ঘদিন ধরে এটি বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশেষ করে হিন্দু ও অন্যান্য দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় প্রথায় গাঁদা ফুলকে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা ও শেষকৃত্যের উদযাপনে অঙ্গ হিসেবে দেখা হয়।
দৈনন্দিন ব্যবহার ও সহজলভ্যতা
উপমহাদেশে গাঁদা ফুল সহজলভ্য ও মরসুমে প্রচুর পাওয়া যায়, ফলে তা বহু অনুষ্ঠানেই ব্যবহৃত হয় উৎসব, পূজা, বিবাহ ও শেষ শ্রদ্ধায়ও। এর উজ্জ্বল রঙ, দীর্ঘস্থায়ীতা ও তুলনামূলকভাবে কম খরচের কারণে গাঁদা ফুলকে শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। এই ব্যবহার বহু প্রজন্ম ধরে চলে আসায় তা সমাজে গভীরভাবে জড়িয়ে গেছে এবং স্বাভাবিকভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের একটি প্রচলিত রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।
শেষ শ্রদ্ধায় গোলাপের পরিবর্তে গাঁদা ফুল বেশি ব্যবহৃত হওয়ার পেছনে রয়েছে একটি মিশ্রত প্রতীকী অর্থ, ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস ও সাধারণ ব্যবহার। উজ্জ্বল রঙ ও শক্ত প্রতীকী অর্থের কারণে গাঁদা ফুল শুধু শোকের এক নীরব ভাষা নয়, প্রাণের স্মৃতি ও অম্লান শ্রদ্ধার প্রতীক হিসেবেও দাঁড়িয়েছে।
তথ্যসূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া, ন্যাশনাল জিওগ্রাফি
জেএস/