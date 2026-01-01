ফটোফি বর্ষসেরা আলোকচিত্রী তামান্না মেহেরুন
‘ফটোফি বর্ষসেরা আলোকচিত্রী’ পুরস্কার পেয়েছেন তামান্না মেহেরুন। ‘দ্য টেল অব হিল’ শিরোনামে একগুচ্ছ ছবির জন্য ২০২৫ সালের এ পুরস্কার অর্জন করেন এই তরুণ আলোকচিত্রী।
গতকাল ৩১ ডিসেম্বর বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরে বাতিঘরে আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে তামান্নার হাতে এ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।
নিজের আলোকচিত্রকর্ম নিয়ে তামান্না বলেন, ‘প্রতিটা মানুষের মনের গহীন অরণ্যে থাকে একটি ঘর, যা তার নিজের একান্ত। সেখানে প্রবল ঝড়ে আশ্রয় খুঁজে নেয় সে। জীবনের নানা অস্থিরতায় ঝরা পাতারা আমাকে নিরাময় দেয়। এই ভাবনা থেকেই এই আলোকচিত্রগুলোর জন্ম।’
ফাইন আর্ট ফটোগ্রাফিবিষয়ক প্রতিষ্ঠান ‘ফটোফি একাডেমি অব ফাইন আর্ট ফটোগ্রাফি’ প্রতি বছর একজন প্রতিশ্রুতিশীল আলোকচিত্রীকে ‘ফটোফি বর্ষসেরা আলোকচিত্রী’ পুরস্কার দেয়। ২০২৫ সালের শেষ দিনে বসেছিল পুরস্কারটির ১৪তম আসর। ঢাকা অপেরার পৃষ্ঠপোষকতা ও এজেন্সি পারস্পেক্টিভ-এর সহযোগিতায় এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
মার্কেটিংয়ে স্নাতক তামান্না ২০২৩ সালে ফটোগ্রাফি স্কুল কাউন্টার ফটোতে শুরু করেন দুই বছরের প্রফেশনাল ডিপ্লোমা। তামান্না মেহেরুনের হাতে পুরস্কার তুলে দেন আলোকচিত্রী মোহাম্মদ রকিবুল হাসান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের যুগ্ম পরিচালক মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ, আলোকচিত্রী মো. কাউছার হাবিব সোমেল এবং ফটোফির প্রতিষ্ঠাতা সুদীপ্ত সালাম। বিজয়ী পেয়েছেন সনদ, স্মারক ও নগদ ২০ হাজার টাকা।
ফটোফি একাডেমি অব ফাইন আর্ট ফটোগ্রাফির সমন্বয়ক শিশির চৌধুরী জানান, যদিও এবার বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ঘোষিত রাষ্ট্রীয় শোক দিবসের কারণে পূর্বনির্ধারিত পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানটির পরিসর ছোট করে আনা হয়। নানা বাধা-বিপত্তি ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও টানা ১৪ বছর এই পুরস্কার অব্যাহত রাখতে পেরে তারা গর্বিত।
আরএমডি