জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ঈদ ভাবনা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ঈদ ভাবনা
ঈদুল ফিতর মুসলিমদের সবচেয়ে আনন্দের উৎসবগুলোর একটি। এক মাস রোজা রাখার পর এই দিনটি আসে আনন্দ, ভালোবাসা আর মিলনের বার্তা নিয়ে। নতুন পোশাক, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো, গ্রামের বাড়িতে ফেরা আর শৈশবের স্মৃতিতে ডুবে থাকা সব মিলিয়ে ঈদ মানেই অন্যরকম এক অনুভূতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার ব্যস্ততার মাঝেও শিক্ষার্থীদের কাছে ঈদ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। কেউ পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য অপেক্ষা করে, কেউ আবার শৈশবের স্মৃতি মনে করে আবেগী হয়ে ওঠে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এমনই কিছু ঈদ ভাবনা তুলে ধরছেন জবি শিক্ষার্থী ও ক্যাম্পাস সাংবাদিক শেখ শাহরিয়ার হোসেন।
বাড়ি ফেরার আনন্দটাই আলাদা
বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার কারণে বছরের বেশিরভাগ সময়ই পরিবার থেকে দূরে থাকতে হয়। তাই ঈদ এলেই প্রথম যে অনুভূতিটা কাজ করে সেটা হলো বাড়ি ফেরার আনন্দ। যত কষ্টই হোক, ভিড় ঠেলে বাস বা ট্রেনে করে বাড়ি যাওয়ার সময়টাও ভালো লাগে। বাড়িতে পৌঁছে মায়ের রান্না করা খাবার খাওয়া, পরিবারের সবাই মিলে আড্ডা দেওয়া এসব মুহূর্তই ঈদের আসল আনন্দ। শহরের ব্যস্ত জীবনের বাইরে কয়েকটা দিন গ্রামের পরিবেশে কাটানো মানেই যেন মনটা একদম ফ্রেশ হয়ে যায়। তাই আমার কাছে ঈদ মানেই পরিবারের সঙ্গে কিছু সুন্দর সময় কাটানোর সুযোগ।
আশরাফুল ইসলাম রানা
ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
ঈদ মানে আনন্দ, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার উৎসব
ঈদ আমার কাছে আনন্দ, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার এক বিশেষ মুহূর্ত। পুরো রমজান মাস আত্মসংযম, ধৈর্য ও আত্মশুদ্ধির মধ্য দিয়ে কাটানোর পর ঈদ আমাদের জীবনে নিয়ে আসে এক অন্যরকম প্রশান্তি। এই দিনে পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করা, একসাথে খাবার ভাগ করে নেওয়া এবং হাসি-আনন্দে সময় কাটানো সত্যিই অনেক মূল্যবান। ঈদ আমাদের মনে করিয়ে দেয়, সুখ কেবল নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার বিষয় নয় বরং তা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেই তার প্রকৃত সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। তাই দরিদ্র ও অসহায় মানুষের কথা মনে রেখে তাদের পাশে দাঁড়ানোও ঈদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। নতুন পোশাক, সুস্বাদু খাবার ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে ঈদ আমাদের হৃদয়ে ছড়িয়ে দেয় ঐক্য, সহমর্মিতা ও মানবিকতার বার্তা।
সাজিয়া খান দিয়া
মনোবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
ঈদের আনন্দ সবার সঙ্গে ভাগ করা উচিত
আমার মনে হয় ঈদের আনন্দ তখনই পূর্ণ হয় যখন সেটা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যায়। আমাদের সমাজে অনেক মানুষ আছে যারা ঠিকমতো ঈদের আনন্দ করতে পারে না। তাই ঈদের সময় তাদের কথা ভাবাটা খুব জরুরি। বন্ধুদের সঙ্গে মিলে আমরা প্রায়ই চেষ্টা করি কিছু অসচ্ছল মানুষের মাঝে খাবার বা পোশাক দেওয়ার। এতে হয়তো খুব বড় কিছু করা হয় না, কিন্তু তাদের মুখের হাসিটা দেখলে খুব ভালো লাগে। ঈদের মূল শিক্ষাই হচ্ছে সহমর্মিতা আর মানবিকতা। তাই আমি মনে করি ঈদের আনন্দ তখনই বেশি লাগে যখন অন্য কারও মুখেও হাসি ফোটে।
হাবিব হাসনাত
শিক্ষার্থী, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
শৈশবের ঈদই ছিল সবচেয়ে মজার
ছোটবেলার ঈদের আনন্দটা ছিল একদম অন্যরকম। ঈদের আগের রাতে নতুন জামা বালিশের পাশে রেখে ঘুমাতাম, যেন সকালে উঠে সবার আগে সেটা পরতে পারি। সকালে তাড়াতাড়ি উঠে গোসল করে ঈদের নামাজে যাওয়ার উত্তেজনাটাও ছিল আলাদা। নামাজ শেষে বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেমাই খাওয়া আর সালামি নেওয়া ছিল সবচেয়ে মজার অংশ। এখন বড় হয়ে গেছি, অনেক কিছু বদলে গেছে। তবুও ঈদ এলেই সেই ছোটবেলার দিনগুলো খুব মনে পড়ে। মনে হয় আবার যদি সেই সময়টাতে ফিরে যাওয়া যেত!
শাহনাজ ইয়াসমিন
মনোবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
ঈদের ছুটি মানে মানসিক প্রশান্তি
বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা, পরীক্ষা আর নানা কাজের চাপে শিক্ষার্থীদের জীবন খুব ব্যস্ত হয়ে যায়। তাই ঈদের ছুটি আসলে মনে হয় একটু স্বস্তির সময় পাওয়া গেল। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করা আর পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া সব মিলিয়ে কয়েকটা দিন খুব ভালো কাটে। এই সময়টাতে মানসিকভাবে অনেকটা রিফ্রেশ হওয়া যায়। এরপর আবার নতুন উদ্যম নিয়ে পড়াশোনায় ফিরে যাওয়া সহজ হয়। তাই আমার কাছে ঈদ শুধু উৎসব নয়, বরং নিজেকে নতুনভাবে গুছিয়ে নেওয়ার একটা সুযোগ।
মো. রাহুল শেখ
দর্শন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
ঈদের ছুটিতে দূরে গেলেও মনে পড়ে ক্যাম্পাসের বন্ধুদের
ঈদের সময় সবাই নিজের বাড়িতে চলে গেলেও বন্ধুদের কথা খুব মনে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্ধুদের সঙ্গে যে সম্পর্ক তৈরি হয়, সেটা অনেকটা পরিবারের মতোই। ঈদের ছুটির আগে ক্যাম্পাসে সবার সঙ্গে বিদায় নেওয়া, কে কখন বাড়ি যাবে এসব নিয়ে অনেক গল্প হয়। আবার ঈদের ছুটি শেষে ক্যাম্পাসে ফিরে সবাই মিলে ঈদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করা বেশ মজার একটা বিষয়। কেউ গ্রামের গল্প বলে, কেউ পরিবারের সঙ্গে কাটানো সময়ের কথা বলে। এসব গল্প আর আড্ডার মধ্য দিয়েই ঈদের আনন্দটা আরও দীর্ঘ সময় ধরে থাকে।
সুমাইয়া ইসলাম মুক্তা
সমাজকর্ম বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
এমআইএইচ