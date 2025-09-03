মহাখালী কোভিড হাসপাতালে ৫০ শয্যার ডায়ালাইসিস ইউনিট চালুতে সমঝোতা
কিডনি রোগে আক্রান্ত রোগীর যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ এবং স্বল্পমূল্যে ডায়ালাইসিস সুবিধা নিশ্চিতে সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন-বাংলাদেশের সঙ্গে সমঝোতা স্মারকে সই করেছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) গুলশানের নগর ভবনের সম্মেলনকক্ষে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
ডিএনসিসির পক্ষে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ মামুন-উল-হাসান এবং সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের পক্ষে কান্ট্রি ডিরেক্টর ও সিওও মো. আসাদুল ইসলাম সমঝোতা স্মারকে সই করেন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইমরুল কায়েস চৌধুরী।
সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী মহাখালীর ডেডিকেটেড কোভিড হাসপাতালে প্রথম পর্যায়ে এই সেন্টারে ৫০ শয্যার ডায়ালাইসিস ইউনিট চালু করা হবে। এসব ডায়ালাইসিস ইউনিটে স্বল্পমূল্যে ডায়ালাইসিস সেবা দেওয়া হবে।
পরবর্তী ধাপে এটি বিশ্বমানের কিডনি চিকিৎসা ও কিডনি প্রতিস্থাপন সুবিধাসহ একটি পূর্ণাঙ্গ বিশেষায়িত হাসপাতালে রূপান্তরিত হবে।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ বলেন, প্রস্তাবিত ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ডায়ালাইসিস সেন্টারকে বিশেষায়িত হাসপাতালে রূপান্তরের লক্ষ্যে ডিএনসিসি সব ধরনের সহায়তা দেবে। সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের সঙ্গে এ অংশীদারত্ব কিডনি চিকিৎসা ও ডায়ালাইসিস সুবিধাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক।
প্রশাসক তার বক্তব্যে আরও বলেন, পৃথিবীর বহু শহরে জনকল্যাণমূলক কাজ ফিলানথ্রপিক মডেলের মাধ্যমে সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। অথচ আমাদের এই শহরে এ ধরনের উদ্যোগের অভাব আমাদের কষ্ট দেয়। ঢাকাকে বসবাসের অযোগ্য করে তুলতে করপোরেট স্বার্থ এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর এক ধরনের নেক্সাস দায়ী।
তিনি আরও বলেন, আমরা সমতার সমাজ নয় বরং একটি ন্যায্য সমাজ গড়তে চাই। সেই লক্ষ্যেই ঢাকাকে একটি ন্যায্য শহর হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। আজকের এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে শহরের সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত মানুষরাই সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন।
প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা তার সূচনা বক্তব্যে এ উদ্যোগের পটভূমি তুলে ধরেন এবং সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের মহতী ভূমিকার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন, নগরের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের জন্য এ উদ্যোগ অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখবে।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল। তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত তার বন্ধুদের নিঃস্বার্থ উদ্যোগ ও প্রবাসীদের উদার সহায়তায় ফাউন্ডেশনটি চিকিৎসা খাতে কার্যকর অবদান রাখছে।
সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর ও সিওও মো. আসাদুল ইসলাম উপস্থাপনার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং ডিএনসিসি হাসপাতালে নতুন সেবা চালুর রূপরেখা তুলে ধরেন।
