বিমান দুর্ঘটনায় আহতদের দেখতে বার্ন ইনস্টিটিউটে স্বাস্থ্য সচিব
রাজধানীর উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান দুর্ঘটনায় আহতদের দেখতে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে গেছেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মো. সাইদুর রহমান।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) তিনি বার্ন ইনস্টিটিউটে যান তিনি।
গত ২১ জুলাই সংঘটিত ওই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে বর্তমানে ১৬ জন শিক্ষার্থী ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন। তাদের মধ্যে ১০ জন ছাত্রী ও ৬ জন ছাত্র। চিকিৎসকদের মতে, দুইজনের অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক।
এসময় বার্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ডা. মো. নাসির উদ্দীন মো. সাইদুর রহমানকে আহতদের বর্তমান অবস্থা ও চিকিৎসা কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করেন।
তিনি জানান, অনেককে একাধিকবার অপারেশন করতে হয়েছে এবং একাধিকবার আইসিইউতে নিতে হয়েছে।
চিকিৎসা কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করে সচিব প্রয়োজনীয় সব ধরনের চিকিৎসা সেবা অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন।
উল্লেখ্য, মাইলস্টোন বিমান দুর্ঘটনায় প্রথমে ৫৭ জনকে বার্ন ইনস্টিটিউটে আনা হয়েছিল। এর মধ্যে ২০ জন মারা গেছেন, একজনকে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে পাঠানো হয়েছে, চিকিৎসা শেষে ২০ জন সুস্থ হয়ে ছাড়পত্র পেয়েছেন এবং ১৬ জন এখনো চিকিৎসাধীন।
