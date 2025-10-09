  2. স্বাস্থ্য

ডেঙ্গুতে একদিনে ৪ জনের মৃত্যু, সবাই ঢাকার

প্রকাশিত: ০৬:৫৪ পিএম, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে চারজন মারা গেছেন। এসময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৭৮১ জন। মারা যাওয়া চারজনই ঢাকা বিভাগের বাসিন্দা। একজন ঢাকা উত্তর সিটির ও তিনজন দক্ষিণ সিটির বাসিন্দা।

এ নিয়ে চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২২৪ জন এবং শনাক্ত রোগী বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫২ হাজার ৮৮৫ জনে।

বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোলরুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্তদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৩০ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৮২ জন, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১০১ জন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ১৬২ জন, দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ১১৬ জন, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৪৮ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৪০ জন, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৬৩ জন, রংপুর বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৩২ জন ও সিলেট বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) সাতজন রয়েছেন।

গত ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন ৭৯৮ ডেঙ্গুরোগী। এ নিয়ে চলতি বছর আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে এখন পর্যন্ত মোট ছাড়পত্র পেয়েছেন ৫০ হাজার ২০৯ জন। আর চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্তদের মধ্যে ৬৭ দশমিক ৭০ শতাংশ পুরুষ এবং ৩২ দশমিক ৩০ শতাংশ নারী।

২০২৩ সালে সারাদেশে ডেঙ্গুতে এক হাজার ৭০৫ জনের মৃত্যু ও আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন তিন লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন। গত বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালে ডেঙ্গুতে মৃত্যু ৫৭৫ জনের এবং আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন এক লাখ এক হাজার ২১৪ জন।

