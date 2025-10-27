সচিবালয়ে ৩ দিনব্যাপী ব্রেস্ট ক্যানসার স্ক্রিনিংয়ের আয়োজন

সচিবালয়ে ৩ দিনব্যাপী ব্রেস্ট ক্যানসার স্ক্রিনিংয়ের আয়োজন
ব্রেস্ট ক্যানসারের ভয়াবহতা মোকাবিলায় সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রাথমিক শনাক্তকরণ এবং দ্রুত চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে তিন দিনব্যাপী স্ক্রিনিং কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ সচিবালয় ক্লিনিকে ২৭ থেকে ২৯ অক্টোবর এই কর্মসূচি চলবে।
সোমবার (২৭ অক্টোবর) মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিশ্বব্যাপী অক্টোবর মাসকে ব্রেস্ট ক্যানসার সচেতনতা মাস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। এই সচেতনতা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে, যার লক্ষ্য হলো ব্রেস্ট ক্যানসার সচেতনতার এই বার্তা সমাজে একটি সচেতনতা তৈরি করবে।
কর্মসূচি চলাকালে প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত ব্রেস্ট ক্যানসার স্ক্রিনিংয়ের কার্যক্রম চলবে। এই কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে ব্রেস্ট ক্যানসার নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, তাদের নিজে নিজে ব্রেস্ট পরীক্ষা ও প্রাথমিক শনাক্তকরণের পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা ও নির্দেশনা প্রদান করা।
এই কর্মসূচিতে সরকারি নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে- একজন যোগ্য স্বাস্থ্যসেবা পেশাদার কর্তৃক গোপনীয় ব্রেস্ট স্বাস্থ্য স্ক্রিনিং ও পরামর্শের সুবিধা। নিজে নিজে ব্রেস্ট পরীক্ষার প্রাথমিক পদ্ধতিগুলো সহজে বোঝানোর জন্য স্থাপন করা হয়েছে ডিজিটাল কিয়স্ক, যেখানে স্থানীয় ভাষায় অ্যানিমেটেড ভিডিও প্রদর্শিত হবে। সন্দেহজনক স্তনের চাকা বা ফোলা অংশের ক্ষেত্রে দ্রুত মূল্যায়ন এবং পরবর্তী চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় আল্ট্রাসনোগ্রাফি স্ক্যান ও বিশেষজ্ঞের কাছে রেফারেলের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
এছাড়াও সচেতনতা বাড়াতে অন-সাইটে মেডিকেল পেশাদার এবং নালী নার্স কাউন্সেলরের মাধ্যমে সরাসরি প্রশ্নোত্তর ও ব্যক্তিগত পরামর্শ প্রদানের পাশাপাশি স্ব-পরীক্ষা পদ্ধতি ও স্ক্রিনিং কেন্দ্র সম্পর্কিত প্রচারপত্র বিতরণ করা হবে। স্তন ক্যানসার সম্পর্কে সংহতি প্রকাশের জন্য গোলাপি রিবনও বিতরণ করা হবে।
এর মাধ্যমে সচিবালয়ের কর্মীদের মধ্যে স্তন ক্যানসার সচেতনতা সম্পর্কে সরাসরি শিক্ষা প্রদান, পেশাদার পরিবেশে স্ক্রিনিং নিয়ে আলোচনার স্বাভাবিকীকরণ এবং ভবিষ্যতের কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য কর্মসূচির জন্য একটি টেকসই সচেতনতা মডেল তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, এই রোগ সম্পর্কে সমাজের ভুল ধারণা দূরীকরণে এবং প্রাথমিক রোগ নির্ণয় নিশ্চিত করতে সবার অংশগ্রহণ জরুরি। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এই ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর।
এসইউজে/ইএ/জিকেএস