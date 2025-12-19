  2. জাতীয়

শাহবাগ মোড়ে ফজরের নামাজ আদায় ছাত্র-জনতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১৭ এএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাত ১১টা থেকে শাহবাগ মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ করছে ছাত্র-জনতা। শুক্রবার ভোরেও সেখান অবস্থান করছে তারা। এসময় ভোরে ফজরের ওয়াক্ত হলে সেখানে নামাজ আদায় করতে দেখা যায় তাদের।

শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) ভোর সাড়ে ৫টায় সরেজমিনে শাহবাগ মোড়ে এ চিত্র দেখা গেছে।

শাহবাগ মোড়েই মাইকে ফজরের আজান দেওয়া হয়। পরে মোড়েই নামাজ আদায় করেন উপস্থিত ছাত্র-জনতা।

হাদির মৃত্যুর পর ছাত্র-জনতা শাহবাগ মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে তারা স্লোগান দিতে থাকেন- ‘তুমি কে আমি কে, হাদি হাদি’, ‘হাদির রক্ত বৃথা যেতে দেব না’, ‘জাহাঙ্গীরের গদিতে আগুন জ্বালো একসাথে’।

এদিন রাত সাড়ে ৯টার দিকে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন হাদি।

গত ১২ ডিসেম্বর নির্বাচনী প্রচারণা শেষে রিকশায় ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ হন তিনি। প্রথমে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসা শেষে ওই দিনই এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য গত সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) সিঙ্গাপুর নিয়ে যাওয়া হয়।

এনএস/জেএইচ

