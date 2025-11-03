ঢাকা মেডিকেলে ‘ইন্টারনাল মেডিসিন ডে’ উদযাপন
চিকিৎসা শিক্ষা, রোগী সেবা ও গবেষণায় ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞদের অবদানকে শ্রদ্ধা জানাতে রাজধানীর ঢাকা মেডিকেল কলেজে উদযাপিত হয়েছে ‘ইন্টারনাল মেডিসিন ডে ২০২৫’।
রোববার (২ নভেম্বর) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলাদেশ সোসাইটি অব মেডিসিন। এতে সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বিশিষ্ট অধ্যাপক, চিকিৎসক ও গবেষকেরা অংশগ্রহণ করেন।
অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও বাংলাদেশ সোসাইটি অব মেডিসিনের মেম্বার সেক্রেটারি ডা. মোহাম্মদ জাকারিয়া আল-আজিজ-এর স্বাগত ভাষণের মধ্য দিয়ে।
এরপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডা. মো. মঞ্জুরুল হক, সহযোগী অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ, মুগদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। তার প্রবন্ধের বিষয় ছিল ‘রোগী ব্যবস্থাপনা ও মেডিকেল শিক্ষায় ইন্টারনাল মেডিসিনের ভূমিকা’। তিনি আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় ইন্টারনাল মেডিসিন চিকিৎসকদের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব ও বহুমাত্রিক ভূমিকা তুলে ধরেন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেশের প্রখ্যাত মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও কিংবদন্তি চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. এফ. এম. সিদ্দিকী। গেস্ট অব অনার ছিলেন অধ্যাপক মো. রাজিবুর আলম, অধ্যাপক ডা. সায়েদুর রহমান এবং অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ জহিরউদ্দিন।
অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ মনির-উজ-জামান, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, মেডিসিন বিভাগ, মুগদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং আহ্বায়ক, বাংলাদেশ সোসাইটি অব মেডিসিন।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডা. মো. কামরুল আলম, অধ্যক্ষ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ; ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. মো. আসাদুজ্জামান, পরিচালক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; অধ্যাপক সাকি মো. জাকিউল আলম, অধ্যাপক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ এবং অধ্যাপক ডা. ফারুক আহাম্মদ, ভাইস-প্রিন্সিপাল ও বিভাগীয় প্রধান, মেডিসিন বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ।
অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ডা. মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, সহকারী অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডা. আবুল কালাম মোহাম্মদ সাজেদুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ।
বক্তারা বলেন, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞরা রোগ নির্ণয়, সমন্বিত চিকিৎসা ও গবেষণায় অগ্রণী ভূমিকা রাখছেন। রোগীর সার্বিক যত্ন ও চিকিৎসা শিক্ষার মানোন্নয়নে এই শাখার অবদান অনস্বীকার্য।
অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়, যা চিকিৎসকদের মধ্যে সহযোগিতা, জ্ঞান বিনিময় ও পেশাগত বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে তোলে।
